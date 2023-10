[国立大学法人岡山大学]



2023(令和5)年 10月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)は、2023年10月2日、秋季入学式を本学津島キャンパスにある創立五十周年記念館で行い、新たに入学したグローバル・ディスカバリー・プログラム学生25人と大学院生139人が大学生活へのスタートを切りました。



式では那須保友学長が「As a student studying at a research university promoting the SDGs, we hope that you will learn many new things with your friends, colleagues and us that will enable you to produce and deliver innovative discoveries, skills, and applications to the world. With that purpose in mind, please enjoy the opportunities to experience the history and culture of the Okayama region as well as its rich natural environment.(SDGsを推進する研究大学で学ぶ学生として、革新的な発見、技術、応用を生み出し、世界に発信できるよう、仲間とともに多くの新しいことを学んでいただきたいと思います。そのためにも、岡山県の歴史や文化、豊かな自然を感じる機会を楽しんでください)」と英語で式辞を述べました。



新入生を代表して、グローバル・ディスカバリー・プログラムのMAY HSU MON CHOさんが「We have arrived here from various corners of the world, each of us carrying unique stories and enhancing diversity. We pledge to respect one another's differences and values, to support each other's growth, and to strive tirelessly in pursuit of our dreams, with the ultimate goal of contributing to the betterment of our society, our nations, and the world as a whole.(私たちは世界の様々な地域からここに集まり、それぞれが唯一無二の経歴を持ち、多様性を高めています。私たちは、互いの違いや価値観を尊重し、互いの成長を支え合い、夢に向かってたゆまぬ努力を続けることを誓います。)」と宣誓しました。





○入学式の様子の動画はこちらからご覧いただけます。(岡山大学YouTubeチャンネル)

https://www.youtube.com/watch?v=Rg0IzsHzrD0





○学長式辞の全文はこちら

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/news/2023autumn_matriculation_ceremony.pdf



○当日の写真を掲載したInstagramはこちら

https://www.instagram.com/okayama_university/























◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務・企画部 総務課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL:086-251-7007

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12429.html



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年10月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001683.000072793.html



岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html



国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/08-11:16)