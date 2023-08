[大網株式会社]

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、『Dress Up Style アイカツ!(バンダイ)』の「星宮いちご~オーロラキスコーデセット~」「藤堂ユリカ~ゴスマジックコーデセット~」を現在、それぞれご案内中です。







■注目ポイント

『アイカツ!』より、「星宮いちご」「藤堂ユリカ」のプレミアムレアドレス&制服が植毛仕様のお人形になって登場。



「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。





■Dress Up Style アイカツ!星宮いちご~オーロラキスコーデセット~

■Dress Up Style アイカツ!藤堂ユリカ~ゴスマジックコーデセット~

■あみあみオンラインショップ

■あみあみ店舗ご案内

【製品情報】





■Dress Up Style アイカツ!

□参考価格:各7,480円(税込)

□発売日:2024年2月予定

□ブランド:バンダイ

【サイズ】H約220mm×W約80mm×D約50mm



アニメ「アイカツ!」より、作中に登場する「星宮いちご」「藤堂ユリカ」のお人形がDress Up Styleシリーズより登場です。

温かみのある肌感と「星宮いちご」「藤堂ユリカ」の顔立ちをそれぞれ丁寧に再現したお顔と肌触りのいい髪の毛でキャラクターの特徴的な前髪・サイドヘアなど繊細なディテールの再現にこだわってつくられたお人形です。

全長約22cmの手元に置きやすいサイズ感で、首・手・膝には内関節を内蔵し、膝を曲げるなど様々なポージングが可能です。



「星宮いちご~オーロラキスコーデ~」はアニメ内で星宮いちごが初めてデザイナーに渡されたプレミアムレアドレスである「オーロラキスコーデ」を、レースやリボン、スカートのボリューム感にこだわり再現しました。

リボンが付いた靴やヘアアクセサリーやイヤリングもお人形にセットすることができ、「オーロラキスコーデ」を完成させることができます。

「藤堂ユリカ~ゴスマジックコーデ~」はアニメ内で藤堂ユリカが初めてデザイナーに渡されたプレミアムレアドレスである「ゴスマジックコーデ」を、ドレス全体のシルエットや丈感にこだわり再現しました。

タイツや厚底の靴やヘアアクセサリー、イヤリングもお人形にセットすることができ、「ゴスマジックコーデ」を完成させることができます。

また、制服やブーツ、制服時のヘアアクセサリーも付属しており、スターライト学園の制服に着せ替えをすることも可能です。



※本商品は自立しませんのでご了承ください※



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。























【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



