ベッド、バスルーム、プール、海などで撮影!"かわいいからセクシーまで"魅力が詰まった一冊









モデルやバラエティ番組など多方面で活躍する、谷まりあさんの写真集『sweet 特別編集 谷まりあ写真集 You and Me』を2022年12月21日(水)に発売します。本書では、ベッド、バスルーム、プール、遊園地、海など様々なシチュエーションを用意。透け感のあるチュールやレースの衣装を着こなしたり、バスルームで泡に包まれたり、本書でしか見ることのできない大人の色気もたっぷり収録。また、ラフなスタイリングで食事を楽しんだり、動物と触れ合い無邪気な笑顔を見せる自然体な姿など、“かわいいとセクシー”を併せ持つ谷まりあさんの魅力をたっぷり詰め込んだ一冊となっています。

タイトルの"You and Me" は「あなたとわたし」。写真集を手に取る読者との繋がりを意識したという谷さんの想いが込められています。







本書より、谷さんのお気に入りカット公開!















谷まりあさんコメント



応援してくれる皆さんのおかげで、写真集を作ることができました。毎日たくさんの情報が見れる時代ですが、見ていただく度にいつでも繋がれるようなものを作りたいと思い写真集の作成をお願いしました。今回は初体験の撮影もあって少し緊張感もあったり、寝起きのショットはリアルに寝起きに撮ったので少し恥ずかしいですが、ありのままの私をお届けできたと思います。ぜひみなさんにとってのお気に入りの一枚を見つけてもらえたら嬉しいです。

「あなたとわたし」一人一人の皆さんとの繋がりを意識しながら作った一冊です。あなたにとって明日の元気の源の一部になれますように。いつもありがとうの思いを込めて。







谷まりあ(たに まりあ)プロフィール



1995年7月28日生まれ。東京都出身。早稲田大学卒業。

ファッション誌『ViVi』専属モデルとしての活動を経て、多数の雑誌に出演。幅広いジャンルのアイテムを着こなすモデルとして人気を博しており、ハイブランドとのタイアップやキャンペーン なども数々こなす。また、タレントとして日本テレビ『世界の果てまで イッテQ!』にて「出川ガールズ」として活躍。他の番組にも多数出演している。モデルや女優などマルチに活躍し、Instagram260万人超えのフォロワー数があり、スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されている。









『sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me』 定価:2530円(税込)

『sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me NFTデジタル特典付き』

定価:3080円(税込) 発売日:2022年12月21日



https://tkj.jp/book/?cd=TD037169&path=&s1=

https://www.amazon.co.jp/dp/4299037162/





※NFTデジタル特典の取得には、株式会社メディアドゥが運営する「FanTop」(https://fantop.jp)への会員登録(無料)が必要となります



