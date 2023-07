[アマゾンジャパン合同会社]

8月3日(木)配信開始『バチェラー・ジャパン』シーズン5



Prime Videoは、大人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェラー・ジャパン』シーズン5を8月3日(木)22時より、プライム会員向けに独占配信します。この度、本シーズンの予告編とキービジュアルを解禁いたします。『バチェラー・ジャパン』シーズン5はAmazonプライム特典対象作品の最新作です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。



『バチェラー・ジャパン』シーズン5予告編 公式YouTubeリンク:https://youtu.be/rj6LikEIFlY









『バチェラー・ジャパン』とは、成功を収めた1人の独身男性=バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組です。様々なシチュエーションで展開されるバチェラーとの非日常的で豪華なデートやカクテルパーティなど、種々のイベントを通じて繰り広げられる恋愛の駆け引きや、そこに現れるむき出しの人間ドラマが描かれます。



「ゾクゾクしました」ゲストMCの片寄涼太氏(GENERATIONS)も大興奮!

恋愛に奥手な5代目バチェラー・長谷川氏が挑む、波乱の旅の模様を初公開!

5代目バチェラーを務めるのは、『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン2で、最後の2人に選ばれながらも、あと一歩のところで“真実の愛”に手が届かなかった長谷川惠一氏。

予告編では、人生最後の恋愛を決意した長谷川氏が、「今度こそ運命の相手を見つけて帰ります」と宣言し再び真実の愛を探す旅に臨みます。しかし、苦手な愛情表現や優柔不断な性格から、「どうやって判断すればいいのか正直分からない」「全員好きですし、全員幸せにしたい」と気持ちを定めきれず苦悩し、弱音を漏らす場面も。映像後半では、そんな彼の言動に対して、怒りをあらわに、涙する女性陣の姿も映し出され、情熱の国・メキシコを舞台に大波乱の展開が待ち受けていることを予感させます。



また、併せて解禁されたメインビジュアル2種には、身長190cmの長谷川氏の頭や肩に乗り、余裕の表情をみせる女性陣と、対照的に悩んだ表情を浮かべる長谷川氏の姿と、女性陣に追いかけられている長谷川氏の姿が映し出されています。今回の旅の手綱を握るのは、バチェラーか、女性参加者たちか?果たして、前代未聞となる“恋愛不器用なバチェラー”長谷川氏は今回の旅で真実の愛を見つけられるのか。衝撃展開にご期待ください。





5代目バチェラー プロフィール

長谷川惠一(はせがわ けいいち)

1985年5月11日生まれ。新潟県出身。大学卒業後、大手企業での勤務を経て、パーソナルトレーナー兼3人制プロバスケットボール選手に転身。現在はパーソナルトレーナーの経験を活かし、ウェルネスクリエイターとして、パーソナルジムやフィットネスイベント、スポーツ選手のセカンドキャリアのコンサルタントなど多岐に及ぶ健康・フィットネス関連の会社の代表を務める。



『バチェラー・ジャパン』シーズン5概要

タイトル:『バチェラー・ジャパン』シーズン5

配信開始日:2023年8月3日(木) 22時より独占配信開始

作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZZC8CKV

話数:本編10話

8月3日(木)22時 第1話~第4話

8月10日(木)22時 第5~第6話

8月17日(木)22時 第7話~第8話

8月24日(木)22時 第9話~第10話

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。



コピーライト:(C)2023 Warner Bros. International Television Production Limited

公式Twitter:@BachelorJapan(http://twitter.com/bachelorjapan)

公式Facebook:BachelorJapan(http://www.facebook.com/BachelorJapan)

公式Instagram:@bachelorjapan(http://www.instagram.com/bachelorjapan)

Prime Video 公式TikTok: https://www.tiktok.com/@primevideojapan

Prime Video公式YouTube: https://www.youtube.com/@PrimeVideoJP

ハッシュタグ: #バチェラー #バチェラー5

※作品の視聴には会員登録が必要です。無料体験期間終了後、有料期間に自動移行(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-21:46)