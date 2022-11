[マイナビ]

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明、以下マイナビ)は、非IT系新卒者をメインにスキルアップトレーニングと就職支援サービスを提供するインド企業・Able Jobs Inc(事業拠点:ベンガルール、CEO:Ravish Agrawal、以下Able Jobs<エイブルジョブズ>)に出資を実施しました。







インドの教育機関では上位10~15%の高等教育機関を除き、教員数や国のサポート不足を背景に、古い教育カリキュラムを使用したままとなっています。その結果、新卒者のスキル不足はビジネス環境や採用側のニーズとの間に大きなギャップを生み、満足な就職ができないという社会課題が存在しています。新卒者は毎年600万人以上と言われていますが、特に郊外に住む人々が就職に苦戦しています。



インドでは高度IT人材に注目が集まるものの、インド国内の経済発展のためには、多くの若い非IT系人材の就職難の解決も欠かすことはできません。



Able Jobsは若者の失業をなくすことをミッションに、アプリ上で非IT系新卒者に対しビジネススキルアップの機会を提供しています。社会人経験0~3年の学生や若手社会人をメインユーザーとし、主に営業、セールス、マーケティング、財務などの業務に必要なスキルアップトレーニングと就職支援サービスの提供を通じ、求職者のスキル不足と採用ニーズのギャップの解決を図っています。



マイナビは今回の出資を通して、インドに存在する社会課題、特に“教育”“雇用”“人材育成”領域で最適なソリューションを提供する企業への投資、および成長サポートを行ってまいります。人材領域の課題解決を通してインドのQOL向上に貢献するとともに、質の高い非IT人材の育成と供給に寄与し、インドでの事業拡大を目指してまいります。



▼Able Jobs Inc 会社概要

名称:Able Jobs Inc

所在地:3260, Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

※会社登記はアメリカ、事業拠点はインドのベンガルール

代表者:Ravish Agrawal

設立:2019年

URL:https://ablejobs.co/



▼マイナビ会社概要

名称:株式会社マイナビ

所在地:東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号

代表者:代表取締役 社長執行役員 土屋芳明

設立:1973年8月15日URL:https://www.mynavi.jp/



