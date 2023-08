[大網株式会社]

あみあみ限定特典付きでご案内中



大網株式会社(本社・東京都文京区)が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、『GUILTY GEAR -STRIVE- メイ Another Color Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(ブロッコリー)』を現在、ご案内中です。







■注目ポイント

『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、フィギュア「メイ」のアナザーカラーバージョンが登場。



特徴的な服や髪はもちろん、小物などの細部に至るまでゲーム内の色味を忠実に再現いたしました。



あみあみ限定特典として、「アクリルマルチスタンド」付きでご案内中です。





■GUILTY GEAR -STRIVE- メイ Another Color Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-158180



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



【製品情報】





■GUILTY GEAR -STRIVE- メイ Another Color Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア



□参考価格:24,200円(税込)

□発売日:2024年2月予定

□ブランド:ブロッコリー

【スケール】1/7

【サイズ】全高約260mm(台座含む)

【素材】ABS&ATBC-PVC



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

≪あみあみ限定特典≫

・アクリルマルチスタンド



原型制作:電気うなぎ発電

彩色:池田(エムアイシー)

制作協力:アリスグリント



大好評につき、フィギュア「メイ」のアナザーカラーバージョンが登場!



特徴的な服や髪はもちろん、小物などの細部に至るまでゲーム内の色味を忠実に再現いたしました。

元気溢れる彼女のイメージはそのままに、ガラッと変わった雰囲気をお楽しみください。



元気溢れる彼女のイメージはそのままに、ガラッと変わった雰囲気をお楽しみください。



































(C) ARC SYSTEM WORKS



【店舗情報】







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/17-18:16)