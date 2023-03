[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

今からでもできる表情筋ケアで脱マスク準備



新宿プリンスホテル(所在地:東京都新宿区歌舞伎町1‐30‐1、総支配人:三宅康晴)は、ヤーマン株式会社(所在地: 東京都江東区古石場1-4-4、代表取締役社長:山崎貴三代)が展開する美容機器をお部屋で体験できる宿泊プラン「Self Facial Care Stay」を2023年3月13日(月)から5月31日(水)まで1日1室限定で販売いたします。







長引くマスク生活の中で、マスクをしている姿が定着し、他人にマスクを外す姿を見られるのが恥ずかしい、素顔を見られることに抵抗を感じる方が増えています。ヤーマン株式会社の運営する「表情筋研究所」が2022年11月に実施した調査によると、マスクを外すのが恥ずかしいと感じる方は、2人に1人との結果も。この度新宿プリンスホテルでは、ヤーマンの顔専門トレーニングジム『FACE LIFT GYM』トレーナーおすすめ製品を体験できる宿泊プランを販売。初めてでも安心して効果的な表情筋ケアができるよう、各商品の動画などもご用意。さらに、ご朝食では、果物や野菜から作ったフルーツミックススムージーも付いており、身体の内側からも綺麗になることを目指します。









新宿プリンスホテルでは、マスクを外す機会が増えてくるこれからの時期に、脱マスク準備ができる宿泊プランをご提案いたします。



宿泊プラン 「Self Facial Care Stay」 概要







【期間】 2023年3月13日(月)~5月31日(水)

【部屋タイプ】 デラックスツインルーム

【料金】 1名さま ¥17,750より(1室3名さまご利用時)

【内容】

・1泊室料

・フルーツミックススムージー付き朝食

・ヤーマン製品のお試し体験

■ヴェーダリフト BS for Salon

■メディリフト プラス

■WAVY mini for Salon

■リフトドライヤー

■フォトケア

・メディリフト スキンタイトニングマスク(おひとりさま1泊につき1枚)

【ご予約・お問合せ】 宿泊予約係 TEL:03-3205-1111(10:00A.M.~5:00P.M.)





ヤーマン株式会社について









1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へと、美容機器専門メーカーとして革新的な製品をつくることに全力を注いできました。「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。





コーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp

『FACE LIFT GYM』 サイト:https://www.face-lift-gym.com/













●YA-MAN PROFESSIONAL 『ヴェーダリフト BS for Salon』

頭皮からの美に着目したエイジングケア*ヘッドスパ。顔のもたつきの原因にもなる固まった頭皮をもみ上げ、リフトケア*。また防水仕様なので、シャンプーしながら使えば音波洗浄により毛穴の奥から汚れをかき出し清潔な頭皮に。プロによるヘッドスパ手技を再現。

*年齢に応じたお手入れのこと







●YA-MAN TOKYO JAPAN 『メディリフト プラス』

気になる顔の下半分をケアするウェアラブルEMS機器。10段階から選べるEMSや複数の周波数帯の出力方法を独自開発したプログラムで自分の好みにあった出力レベルを選択し、鍛えるべき筋肉にアプローチします。







●YA-MAN PROFESSIONAL 『WAVY mini for Salon』

トルネード形状ローラーが、立体的に肌に刺激を与え、独自開発の「LIFT WAVE EMS」が、深部の筋肉も効果的に刺激。目もとや口もとの細かな筋肉にもアプローチ、表情筋をきめ細かくケアします。







●YA-MAN TOKYO JAPAN 『リフトドライヤー』

「美顔器機能」を搭載し、頭筋や表情筋のリフトケア*もできるエステドライヤー。アタッチメントを外せば、低温×大風量で速乾のヘアドライが可能。イオンリセットテクノロジーで気になる静電気も瞬時にリセットし、しっとりツヤのある髪に導きます。 *引き上げるように動かすこと







●YA-MAN TOKYO JAPAN 『フォトケア』

W温スチームを浴びる、ナノサイズの化粧水ミストを浴びる、5色の美肌光LEDを浴びる、3つの「浴びる」で、温感をめぐらせ、素肌力をアップする「美顔器スチーマー」。濃密なW温スチームが、顔全体だけでなく、髪の毛からデコルテまで包み込みます。お休み中にも嬉しい8時間稼働のロングモードも搭載。



YA-MAN TOKYO JAPAN https://www.ya-man.com/biz/professional/

YA-MAN PROFESSIONAL https://www.ya-man-tokyo-japan.com/





ご朝食について







和洋さまざまなブッフェメニューを取り揃えております。ライブキッチンにて提供するあつあつのオムレツや身体に優しく、爽やかな朝を迎えられる中華粥はシェフがオススメする癒しの朝食メニューです。本プランでは、特別にご用意するフルーツミックススムージーと共にお楽しみいただけます。





【レストラン】 ブッフェダイニング プリンスマルシェ(B2)

【時間】 6:30A.M.~10:00A.M.



※料金には、室料、朝食、メディリフト スキンタイトニングマスク、サービス料、消費税が含まれております。

※ご予約はお電話にて承っております。

※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料 7 品目食物アレルギー(えび、かに、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。特定原材料 7 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※上記内容はリリース時点(3月9日)の情報であり変更になる場合もございます。 ※写真はイメージです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/09-21:46)