日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得な価格でご提供し、お客様の暮らしと家計をサポート







Amazonは、お買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラム、「Amazonプライム」会員向けサービスとして、Amazonフレッシュ( https://www.amazon.co.jp/fresh )をはじめ、提携ネットスーパーとしてライフネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/life )、バローネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/valor )成城石井ネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/seijoishii )をAmazon.co.jp上で展開しています*。各ストアで取り扱う生鮮食品や惣菜をご注文から最短約2時間でAmazonがお届けし、Amazonプライム会員のお客様にご好評いただいております。また、一部エリアにおいて1時間単位の受取時間帯の指定が可能なほか、Amazonフレッシュでは早朝や深夜にもご注文いただいた商品をお受け取りいただけるなど、お客様の多様なライフスタイルに合わせ便利にご利用いただけます。

*いずれも対象エリアがございます。



Amazonネットスーパーの各ストアでは、7月11日(火)0時から12日(水)23時59分まで開催するプライムデーにあわせ、食料品や日用品が最大50%OFF*となる「プライムデー特選セール」を開催します。また、Amazonフレッシュ、成城石井ネットスーパーではプライムデー開始2日前の7月9日(日)0時より、一部商品を対象とした「プライムデー先行セール」を開催し、一足先にセールをお楽しみいただけます。

*上記の割引率が注文確定時に表示価格に対して適用されます。なお、表示価格はAmazonネットスーパーの各ストアが独自に設定した販売価格です。



Amazonはさまざまな料金の値上げが続くなかでもお客様にお喜びいただけるよう、日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得な価格でご提供し、お客様の豊かな暮らしや家計をサポートします。



■ 豪華な食料品からまとめ買いにぴったりな商品、いつものお気に入りもお得に。

「プライムデー特選セール」に登場する注目商品の一部をご紹介



● Amazonフレッシュ( https://www.amazon.co.jp/fresh )

<配送エリア:東京都・神奈川県・千葉県の一部>



生本まぐろや国産ステーキ肉など豪華な食品から、メロンや巨峰、バナナなどのフルーツまで対象の食品・飲料・日用品が最大50%OFF*とお得にお買い求めいただけます。

さらに、7月9日(日)0時から7月10日(月)23時59分までの間、「プライムデー特選セール」に登場する商品の一部を先行してお買い求めいただける「プライムデー先行セール」を開催します。



<「プライムデー特選セール」に登場する商品(一部)>

[冷蔵] 国産 一度も凍結していない 生本まぐろ(養殖) 中とろ サク 180g



マルハニチロが稚魚から成魚まで一貫して育てた養殖本まぐろです。水揚げからお届けまで一度も冷凍せず、生のままお届けいたします。生本まぐろ特有のもっちりとした食感をご堪能いただきたいので、お刺身としてお召し上がりください。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/fresh/dp/B01N8ZKZKH?fpw=alm&almBrandId=QW1hem9uIEZyZXNo



茨城県産 アールスメロン 糖度13度保証 1玉



JA茨城旭村のメロンは太平洋の温暖な気候と肥沃な大地で育まれたメロンです。全てのメロンで光センサーによる選果を行い基準の糖度に達した商品のみをお届けいたします。アールスメロンは、果実の表面に出来た立体的な網目模様が大きな特徴です。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/fresh/dp/B0C33PNLB5?fpw=alm&almBrandId=QW1hem9uIEZyZXNo



国内産 巨峰 (種無し) 1パック 200g



甘みは強く、酸味が少ない黒系ぶどうです。

種無しでお子様にも食べやすいのも特徴です。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/fresh/dp/B01J6YANLQ?fpw=alm&almBrandId=QW1hem9uIEZyZXNo



● Amazon上のライフネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/life )

<配送エリア:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都府・兵庫県の一部>



メープルシロップやオリーブオイル、ミックスチーズ、かに風味かまぼこなど対象の食品・飲料が最大50%OFF*とお得にお買い求めいただけます。



<「プライムデー特選セール」に登場する商品(一部)>

ビオラル 有機メープルシロップ 330g



カナダグレードAゴールデン デリケートテイスト。

収穫初期の樹液で作られた繊細な風味のメープルシロップです。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/life/dp/B09JKPLZHG?fpw=alm&almBrandId=44Op44Kk44OV



ビオラル ミックスチーズ セルロース不使用 200g



パルメザンチーズを使用。

セルロース不使用のミックスチーズです。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/life/dp/B0C3VRV3V9?fpw=alm&almBrandId=44Op44Kk44OV



ライフプレミアム カニの旨味を凝縮した かに風味かまぼこ 45g×2



カニのゆで汁から旨味を凝縮したエキスを使用した、スケソウダラ100%使用のかにかまです。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/life/dp/B0B1ZJ67G1?fpw=alm&almBrandId=44Op44Kk44OV



● Amazon上のバローネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/valor )

<配送エリア:愛知県の一部>



期間中、アルコール類を除くすべての商品が20%OFF*となるお得なクーポンを配布します。合計注文金額2,000円以上ご購入の場合にご利用いただけ、冷凍餃子やパックごはん、牛乳やヨーグルトなど、バローの人気商品もお得にお買い求めいただけます。



<バローの人気の商品(いずれもクーポン対象)>

【冷凍】バロープラス 鹿児島県産黒豚餃子9個入



黒豚のうま味と肉汁がたまらないジューシーな餃子です。

水・油なしで簡単に焼き上がります。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/valor/dp/B0BVQ7LTNH?fpw=alm&almBrandId=44OQ44Ot44O8



バローセレクト おいしいごはん5P(国産米)180g×5個



こだわりの製法でふっくらもちもちに炊きあげたパックご飯です。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/valor/dp/B09CPJ8NHS?fpw=alm&almBrandId=44OQ44Ot44O8



【冷蔵】バローセレクト バロー牛乳1000ml



酪農家が愛情込めて育てた乳牛からとれた生乳を、殺菌・パックし、

おいしさをそのままお届けしています。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/valor/dp/B0983N91VK?fpw=alm&almBrandId=44OQ44Ot44O8



● Amazon上の成城石井ネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/seijoishii )

<配送エリア:東京都・神奈川県・愛知県の一部>



黒毛和牛や人気のおつまみなど厳選された食品やワインを詰め合わせた2種類のセットが15%OFF*、ピザやハンバーグなどそのほかの人気商品が10%OFF*とお得にお買い求めいただけます。

さらに、7月9日(日)0時から7月10日(月)23時59分までの間、「プライムデー特選セール」に登場する商品の一部を先行してお買い求めいただける「プライムデー先行セール」を開催します。



<「プライムデー特選セール」に登場する商品(一部)>

【冷蔵】黒毛和牛切落しとスパークリングワインのセット



黒毛和牛切落し500gと、長期熟成による繊細な泡が特長のリースリング ゼクト750mlを組み合わせました

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/seijoishii/dp/B0C6LKD8SZ?fpw=alm&almBrandId=5oiQ5Z1O551z5LqV



[冷蔵]お酒のおつまみにも!人気商品4点セット



成城石井オリジナルの「スモークサーモンスライス 110g」「かずのこチーズ 1pk」「モッツアレラとパルミジャーノのピッツアマルゲリータ1枚」「ハモンセラーノレゼルヴァ14ヶ月熟成 200g」のセットです。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/seijoishii/dp/B0C6LHN8CH?fpw=alm&almBrandId=5oiQ5Z1O551z5LqV



成城石井 五三焼 カステラ 5切



国産小麦粉使用。卵黄をぜいたくに使って仕上げた風味豊かなカステラです。

【商品ページURL】https://www.amazon.co.jp/seijoishii/dp/B007QR1PN6?fpw=alm&almBrandId=5oiQ5Z1O551z5LqV



■ 食品や飲料、日用品が最大20%OFF*となる事前セールも開催中

「プライムデー特選セール」に先立ち、Amazonネットスーパーの各ストアにおいて対象の食料品や日用品などが

最大20%OFF*となる「プライムデー事前セール」を6月21日(水)から開催中です。

Amazonフレッシュではうなぎやボイルずわいがに、なすやすいかなどの食品をはじめとした飲料、日用品が最大20%OFF*に、ライフネットスーパーではライフのプライベートブランドのマルゲリータピザやはちみつヨーグルト、そうめんなどの食品、飲料が最大20%OFF*とお得にお買い求めいただけます。

また、バローネットスーパーではバローのプライベートブランドのしょうゆやサラダ油などの調味料、スープやラーメンなどのレトルト食品をはじめとした、まとめ買いにぴったりな商品が最大20%OFF*に、成城石井ネットスーパーでは、黒毛和牛やスモークサーモン、スパークリングワインなどの人気商品から、アイス、水ようかんなど夏に向けて嬉しい対象商品まで最大10%OFF*になるなど、日々の生活に欠かせない食料品やお酒、日用品をお得な価格でお買い求めいただけます。



■ 今回のプライムデーについて

「憧れのアイテムから、日用品のまとめ買いまで、ビッグセールで。」をテーマとして、お客様の「欲しいもの」から「必要なもの」まで幅広く取り揃え、百万点以上の商品を特別価格でご提供します。さまざまな料金の値上がりが続くなか、Amazonプライムでは、「プライムデー」などのプライム会員限定セールの開催に加えて、迅速で便利な配送特典や、多様なエンターテインメント特典などを通じて、お客様の家計節約をサポートします。はじめてAmazonプライムにご登録いただく場合は、30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中も「プライムデー」でのお買い物をお楽しみいただけます。Amazonプライム会員へのご登録は http://www.amazon.co.jp/prime からお手続き可能です。



■ 食料品のお買い物における利便性向上のため拡充を続けるAmazonネットスーパー

Amazonは、Amazonプライム会員向けサービスとして、東京・神奈川・千葉の一部エリアにおいて「Amazonフレッシュ」( https://www.amazon.co.jp/fresh )を、食品スーパーライフとの協業により、東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫の一部エリアにおいてライフネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/life )を、スーパーマーケットバローとの協業により、愛知の一部エリアにおいてバローネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/valor )を、スーパーマーケット成城石井との協業により、東京・神奈川・愛知の一部エリアにおいて成城石井ネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/seijoishii )をAmazon.co.jp上でそれぞれ展開、各ストアで取り扱う生鮮食品や惣菜をご注文から最短約2時間でAmazonがお届けし、対象エリアのAmazonプライム会員のお客様にご好評いただいております。今後も日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得な価格でご提供するとともに、配送エリアを順次拡大し、サービスの拡充を続けてまいります。



*当メディアアラート内に記載の料金/価格は全て税込表記です。

*当メディアアラート内に記載の割引率が注文確定時に表示価格に対して適用されます。なお、表示価格はAmazonネットスーパーの各ストアが独自に設定した販売価格です。



Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は http://www.amazon.co.jp/prime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon( http://www.aboutamazon.jp )から。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-19:16)