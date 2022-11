[マイナビ]

~2022年11月12日(土)・13日(日)韓国・ソウルにて3年ぶりの現地開催~



株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)が運営する『マイナビ国際派就職』(https://global.mynavi.jp/)は、グローバル人材のための就職イベント、マイナビ『Career in Japan 2022 KOREA』を11月12日(土)、13日(日)に韓国・ソウルにて開催します。韓国現地での就職イベントは3年ぶりの開催となります。







【実施の背景】

日本国内の新卒採用は、企業の採用意欲回復を受け採用競争が激しくなり、採用充足率は低下傾向※1にあります。また、日本の生産年齢人口は1995年以降減少局面に入り、今後も更なる減少が予測されています※2。企業は日本国内の人材はもちろん、世界中からグローバル人材を採用すべく活動を行っています。



一方、韓国国内の雇用状況は社会問題となっており、韓国雇用労働部によると2021年の有効求人倍率は0.39倍と非常に厳しい状況が続いています※3。韓国政府は2013年より韓国人材の海外就職支援プロジェクト「K-MOVE」を開始しており、『マイナビ国際派就職』は「K-MOVE」の一端を担う政府機関「韓国貿易協会(KITA) 」と協定を締結し、韓国国内の日本就職希望者と日本企業との懸け橋となる就職イベント『Career in Japan KOREA』を開催しています。



新型コロナウィルス感染拡大の影響により海外渡航が制限されたため、2020年・2021年はオンライン開催でしたが、2022年は渡航制限が緩和されたことを受け、今年2回目の開催となる『Career in Japan 2022 KOREA vol.2』は3年ぶりに韓国現地で開催します※4。現地で企業と学生が直接コミュニケーションをとることができ、相互理解が深まることでより良いマッチングにつなげることが可能です。



『マイナビ国際派就職』は今後も、日本含め世界で活躍したいグローバル人材と企業との出会いの場を提供してまいります。



※1 マイナビ『2022年度(2023年卒)新卒採用・就職戦線総括』より

※2 国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口(平成29年推計)報告書』より

※3 韓国雇用労働部(Work-Net:雇用安定情報網、EIS:雇用情報統合分析システム)より

※4 『Career in Japan 2022 KOREA vol.1』は2022年6月にオンラインにて実施



【イベント開催概要】

イベント名 : Career in Japan 2022 KOREA Vol.2

日 時 : 2022年11月12日(土)、13日(金)10:00~17:00

会 場 : COEX(韓国ソウル)

対 象 : 韓国現地の大学、大学院を卒業(予定)の方

事前予約者 : 800名(見込み)



< 参画予定企業 >

ソフトバンク/日産自動車/EY新日本有限責任監査法人/三浦工業/パーソルR&Dほか21社



【『マイナビ国際派就職』について】

URL:https://global.mynavi.jp/

『マイナビ国際派就職』は、海外大生を中心としたバイリンガル人材とグローバル人材を求める企業をつなぐ就職情報サイト。「国別就活スケジュール」や「海外留学生のための就活相談」など、お役たち情報やノウハウを豊富に提供しています。夏に開催の『Mynavi Global Career EXPO』などイベントも充実。その他、日本にいる外国人留学生向けの合同企業説明会「外国人留学生のためのマイナビ就職セミナー」や、海外現地での合同選考会イベント「Career in Japan」の開催など、幅広く展開しています。2023年6月には『Career in Japan 2023 KOREA Vol.1』の開催も決定。



