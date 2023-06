[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年6月17日(土)8時~ 【道の駅寒河江 チェリーランド 河川敷公園】



海と日本プロジェクトin山形は、6月17日(土)に寒河江市スポーツツーリズム推進協議会が主催する「寒河江さくらんぼウォーク2023」に協力し、歩きながらごみ拾いを行うイベントを開催しました。

この取り組みは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で実施するものです。







イベント概要









多くの参加者がごみを拾いながらさくらんぼウォークを楽しみました





海洋ごみの約8割は町から流れ出ています。その背景から「寒河江川から海を変えていこう!」と題して、歩きながら行うごみ拾いを実施しました。普段から散歩コースや芋煮会の場所として利用されているエリアの周辺を歩いてごみ拾いを行うことで、身体も健康的になり、町もキレイにすることができました。

当日は天候にも恵まれ、参加者は積極的にごみ拾いを行い、コース中は景色を楽しみながらも、下にごみが落ちていないか探しながら歩く様子が見受けられました。県外の方や地元の方、ご家族やご友人と参加されるなど幅広い層の方々が参加しました。





ひとりひとり少しずつ、みなさんで多くのごみが集まりました





燃えるごみが約8.6キロ、ペットボトルごみが約3.5キロ、空き缶などが約2.9キロの計約15kgのごみが集まりました。参加者はコース中、足を止めてごみを拾う姿が見られました。また、ご家族で参加する方も多く、会話を楽しみながらこのイベントを楽しんでいました。





参加した子ども・保護者からの声





・実際に体を動かしながら町をキレイにすることはすごく気持ちいい

・川沿いにごみが多く落ちていた

・落ちていたごみはたばこの吸い殻が目立った

・比較的にキレイなごみの少ないコースであった

・今後もごみ拾い活動はしていきたい



<団体概要>

団体名称 :海と日本プロジェクトin山形

URL :https://yamagata.uminohi.jp/

活動内容 :山形県の海は庄内地方の遊佐町、酒田市、鶴岡市の3市町の海岸線から成り、鳥海山の伏流水や珊瑚群生地の北限である離島飛島など、豊かな魅力ある環境を作り出しています。また、北前船の寄港地として栄えたことから本間家旧本邸などの歴史的建造物は山形県の文化の源としての役割もになってきました。「海と日本プロジェクトin山形」はその活動を通じて、未来を担う子どもたちに海を守り慈しむ心を育む活動を展開していきます。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



