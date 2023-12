[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、年末年始に楽しむことができるドキュメンタリージャンルのラインナップを発表いたします。







「エンタメを楽しむサービス」から「今を知るサービス」へ



U-NEXTは2016年よりNHKオンデマンドの提供をスタートし、日本が世界に誇るドキュメンタリーブランド・ NHKの豊富なライブラリーを提供し始めました。

その後、2019年にヒストリーチャンネル、2020年にBBC、ディスカバリーチャンネル、2021年にHBO、HBO Max、2022年からはセサミワークショップと、世界の良質なドキュメンタリーブランドを世界各国から調達・配信しています。



一方ドキュメンタリージャンルの視聴者数は、“真実の物語”への注目が高まったこともあり、コロナ禍の2020年以降に急速に増加。その後、2023年7月のParavi統合を受けて、テレビ東京の報道番組を配信開始したこともあり、ジャンル名を「ドキュメンタリー」から「報道・スペシャル」に変更。テーマやジャンルの幅も広がり、視聴者数は右肩上がりに増え続けています。



そこで今回は、最新作や注目作をテーマごとに括って紹介いたします。





きらびやかな世界の裏に、驚きの物語が隠されている。

「映画の真実」に迫る



『デヴィッド・ホームズ 生き残った男の子』

ダニエル・ラドクリフのスタントダブル、デヴィッド・ホームズのドキュメンタリー。「ハリー・ポッター」シリーズの初作からラドクリフのスタントを務めてきたデヴィッド・ホームズは、シリーズ第7作目『~死の秘宝 PART1』の撮影中に起きた事故で脊椎を損傷し、下半身不随となった。デヴィッドの半生や、逆境に立ち向かう姿などを捉える。長きにわたり親交のあるダニエル・ラドクリフが出演し、製作総指揮も務めている。

https://video.unext.jp/title/SID0096033



『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』

唯一無二の奇才監督・タランティーノの全てを暴くドキュメンタリー。1992年、『レザボア・ドッグス』でカンヌ国際映画祭に殴り込みをかけ、時の人となったクエンティン・タランティーノ。「長編映画を10本撮ったら監督を引退する」と宣言し、すでに8本を監督して引退までのカウントダウンが始まった彼の撮影秘話が明かされる。

https://video.unext.jp/title/SID0094242





数十年の時を経て、あの人気タイトルの面々が再集結!

「懐かしさ」に熱狂する



『フレンズ:ザ・リユニオン』

NYで共同生活を送る男女6人組を描く『フレンズ』は一世を風靡した大人気シリーズ。惜しまれながら2004年にシーズン10が終了した17年後。ついにファン待望の再会スペシャルが実現し、お馴染みのキャスト達が今だから話せる「あの頃」を振り返る。BTS、ジャスティン・ビーバー、レディー・ガガ、デヴィッド・ベッカム、ジェームズ・コーデン、リース・ウィザースプーンほか、超豪華ゲストが登場し番組を盛り上げる。

今年訃報が伝えられたチャンドラー役のマシュー・ペリーさんも、本作の中では元気な姿を見せている。

https://video.unext.jp/title/SID0058661



『ハリー・ポッター20周年記念:リターン・トゥ・ホグワーツ』

『ハリー・ポッターと賢者の石』公開20周年を記念した「ハリポタ」初の同窓会。ダニエル・ラドクリフ、ルパート・グリント、エマ・ワトソンら仲間たちがシリーズ終了後初のホグワーツ魔法魔術学校で感動の再会を果たす。今だからこそ話せる「ハリー・ポッター」の知られざる舞台裏、それぞれの想い…映画史上最も愛されている映画シリーズを語り尽くす。

https://video.unext.jp/title/SID0065789





感動を生み出すスターの目に映るものとは?

「スポーツの裏側」を知る



『山本KIDの愛と夢 ~IT WAS ALL A DREAM~』 12月31日より配信

神の子”山本KID徳郁”の格闘家としての苛烈な生き様と家族への愛と夢を描いたドキュメンタリー。出演兼ナレーションは盟友の窪塚洋介。当時のインタビューや関係者の証言を軸に、彼の人生や伝説の試合を辿る。2004年魔裟斗戦は当時を振り返り、魔裟斗本人が舞台裏を告白。さらに生前最後のロングインタビューを初めて公開。

https://video.unext.jp/title/SID0096785



『SPOTLIGHT 【Episode 朝倉未来】』

RIZINのフェザー級で耳目を集めた立役者・朝倉未来の素顔と軌跡に迫る。喧嘩に明け暮れ、路上の伝説と呼ばれた少年・朝倉未来は、RIZINという舞台で初めて「思い通りにならないこと」を知った。格闘技人生において、彼は立ちはだかった壁を一つずつ乗り越え、カリスマファイターへと成長し、国内総合格闘技のフェザー級のフェザー級を開拓していった。

https://video.unext.jp/title/SID0095761





つよく美しく、はかなくもろい…人間こそ摩訶不思議

「にんげん」を知る



『プロフェッショナル 仕事の流儀』

さまざまな分野の最先端で活躍する、プロの仕事に迫るNHKの人気ドキュメンタリー。彼らがどんな試行錯誤の末に困難を乗り越えて成功を得たのかなど、その生き方と流儀を紹介。現役で活躍し、現在進行形で今を未来に繋げようとするプロの姿を映し出す。#248「ジブリと宮崎駿の2399日」では、82歳で新作『君たちはどう生きるか』を創り上げた宮崎駿監督に迫る。

https://video.unext.jp/title/SID0024804

※#248「ジブリと宮崎駿の2399日」の配信期間は2024年1月31日(水)まで



『ドキュメント72時間』

ある場所や地域に3日間(=72時間)カメラを据えて、そこにたまたま居合わせた人々にインタビューを敢行する。世代も見た目もバラバラな人たちの口から語られる本音や事情は時に切なく、時にほっこりさせられる。多種多様な人間ドラマに、私たちが生きるリアルな“今”の姿が見えてくる傑作ドキュメンタリー。

https://video.unext.jp/title/SID0024388





次の一手を担うヒントはこの中に。

「ビジネスの最前線」を知る



『WBS(ワールドビジネスサテライト)』

テレビ東京が誇る「あなたと世界を経済でつなぐ」経済ニュース。豊富なデータとわかりやすい解説で、仕事や生活に役立つニュースをお届けする。

https://video.unext.jp/title/SID0092578



『ガイアの夜明け|2023年放送』

経済事象を地球規模で捉え、「夜明け=ニッポンの再生」を目指して奮闘する経済人たちを追いかけるテレ東が誇る人気経済ドキュメンタリー。

https://video.unext.jp/title/SID0092653





激動の世界情勢。映像の中にこそ、真実がある

「世界の今と昔」を振り返る



『セガvs.任天堂/Console Wars』

90年代初頭のアメリカ。すでに全米の家庭用ゲーム市場の90%超を握る圧倒的な存在だった任天堂に対し、アーケードゲーム専門の中堅メーカーであったセガは、16ビットゲーム機・北米版メガドライブ“ジェネシス”の発売と共に逆襲を図る。90年代のアメリカで繰り広げられたセガと任天堂の覇権争いを描くドキュメンタリー。

https://video.unext.jp/title/SID0053396



『カルロス・ゴーン 最後のフライト』

カルロス・ゴーンの突然の逮捕と逃亡。そこには一体何があったのか?本人や事件関係者の生の声によるゴーンの真の顔、妻キャロルとの現在の逃亡生活にも密着し、当時のニュース映像も含めて、事件の真相とカルロス・ゴーンの現在に迫る。カリスマ経営者から逃亡者へ…カルロス・ゴーン逮捕の真相に迫るドキュメンタリー。

https://video.unext.jp/title/SID0062004





上記の他にも、U-NEXTではたくさんのドキュメンタリーを配信しています。

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011111



映画・アニメ・ドラマなどの「エンタメを楽しむサービス」であったU-NEXTは、今度はさらにニュースやドキュメンタリーを強化し、世の中の「今を知るサービス」へと進化してまいります。

今後の展開にぜひご期待ください。



