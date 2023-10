[国立大学法人岡山大学]



2023(令和5)年 10月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)は2023年9月25日、「令和5年度秋季学位記授与式」を本学津島キャンパスにある創立五十周年記念館で行い、学部生・大学院生ら計169人が思い出深いキャンパスを巣立ちました。



式では那須保友学長が学部・研究科などの総代3人に学位記を授与。学業成績と人物がともに優れた学生に授与する「岡山大学黒正賞」の受賞者1人に賞状を贈りました。



那須学長は英語で式辞を述べ、「FUEKI-RYUKO(不易流行)」と「OKADAI-LOVE(岡大愛)」の2つの言葉をテイクホームメッセージとして紹介。「We hope that you will be proud of what you have learned at OKADAI and what you have accomplished in obtaining your respective degrees. We wish you a lifetime of success, health, and happiness in your future with OKADAI-LOVE .(岡大で学んだこと、各々の学位を取得したことを誇りに思っていただきたいです。岡大愛を抱く皆さんの未来が、ご活躍、ご健康、そしてご多幸に溢れることを祈っています。)」と卒業生にメッセージを送りました。



卒業生・修了生を代表して、大学院環境生命科学研究科のザオ マオシャンさんが「Our journey to Japan amidst the COVID-19 pandemic has been transformative. Immersed in diverse cultures, Okayama University molded us into proud graduates. We're grateful to our Senseis for their guidance. Despite challenges, we pursued our Ph.D. Leaving comfort zones and facing hurdles, we proved that borders can't limit knowledge, resilience, or dreams. What we love most about Okayama University is its beautiful campus, outstanding academic environment, and quality exchange programs.(COVID-19の大流行により、私たちの日本への旅路は大きな影響を受けました。岡山大学は私たちを多様な文化に触れさせることで、誇り高き卒業生へと成長させてくれました。指導してくださった先生方に感謝しています。様々な困難にもかかわらず、私たちは博士号を取得することができました。私たちは快適な場所を離れ、障壁に立ち向かうことで、国境が知識、再起力、夢を制限することはできないことを証明しました。私たちは岡山大学の美しいキャンパス、優れた教育環境、質の高い留学プログラムを愛しています。)」と、答辞を述べました。



式後は那須学長自ら会場外に訪れ、スーツや各国の礼服に身を包んだ卒業生らと記念撮影を行いました。また、卒業生らは友人や後輩、家族らとも記念撮影したり、研究室を訪れるなどして、別れを惜しんでいました。





















◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務・企画部 総務課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL:086-251-7007

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12410.html



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年10月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001683.000072793.html



岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html



国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-09:16)