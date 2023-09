[株式会社ポニーキャニオン]



ポニーキャニオン「コンパクトDVD-BOXシリーズ」第15弾として、12月6日に新たに3作品をリリースします。韓国ドラマ、華流ドラマの名作を厳選して、コンパクトに収納・コンパクトな価格に収めました!ファン垂涎の名作の数々を<見たい!><集めたい!><プレゼントしたい!>そんな気持ちにお応えして、お求めやすいスペシャルプライスでお届けします。



今回リリースのタイトルは以下の3作品!

『王女ピョンガン 月が浮かぶ川 ディレクターズカット版』

韓国で第1話放送から同時間帯視聴率1位を記録!世界三大放送賞とも言われ、テレビ放送会のアカデミー賞と名高い国際エミー賞(2021年)にノミネートされるなど、国内外で高く評価された珠玉の話題作!

気高くタフ、それでいてしなやかで、人の心に寄り添うことも忘れない究極のヒロイン「ピョンガン」。戦う王女ピョンガンの物語は、ただ強いのではなく、オン・ダルとの純愛も物語の軸となっている。胸に刺さりときめくセリフも散りばめられ、甘辛具合もバランスが良く、抗えない魅力で観るものを惹きつけ虜にする。

高句麗が人生の全てだった王女ピョンガンと、ピョンガンへの愛を歴史にした純朴な青年オン・ダル。運命に屈しない二人の若者の純愛を描いた壮大な物語を、ぜひお見逃しなく!



『隋唐演義~集いし46人の英雄と滅びゆく帝国~』

英雄大集結!悪名高き暴君を倒すため、義で結ばれた英雄たちが起ち上がる!総製作費30億円超え、「三国志演義」「封神演義」と並ぶ中国三大演義の傑作が豪華美男美女でここに甦る!

五胡十六国、南北朝と短命の政権が乱立した長い分裂期を経て、6世紀末に久しぶりに中国を統一した隋。しかしその命脈もわずか三十余年で尽き、次なる唐の時代に入ってようやく世に安定と繁栄がもたらされる。「隋唐演義」はそんな激動の時代を舞台に、隋に反旗をひるがえした有名無名の英雄たちの物語。忠とは何か。義とは何か。



『ラブ・クロスド~魔法が解けた王子様~』

恋愛ゲームの王子たちが現実世界に存在したら?そんな夢のような物語が繰り広げられる胸キュン純愛ストーリー!

ヒロインがハマった恋愛シミュレーションゲームに登場する王子様はリアルに存在していた!現実世界に仮想世界を重ね合わせるAR(拡張現実)技術で、“理想のカレシ”と一緒に過ごす時間を体験できる大人気ゲームを楽しむヒロイン。彼女はある日“理想のカレシ”とそっくりなイケメンと出会って突然キスされてしまい…!? そんな乙女の夢を叶えてくれる最高にロマンティックな恋を描いた胸キュン・ラブコメ。完璧彼氏と残念彼氏、あなたはどちらと恋をする?



<リリース詳細>

「コンパクトBOXシリーズ」公式サイト:http://compactdvdbox.ponycanyon.co.jp/



23/12/6 コンパクトBOXシリーズ第15弾

『王女ピョンガン 月が浮かぶ川 ディレクターズカット版』

全3BOX/全30話/PCBP.62378~62380/¥5,500(税込)

発売元・販売元:ポニーキャニオン

(C)2021 Victory Contents Co.,Ltd. All rights reserved



『隋唐演義~集いし46人の英雄と滅びゆく帝国~』

全4BOX/全62話/PCBE.63830~63833/¥5,500(税込)

発売元:ワコー/販売元:ポニーキャニオン

(C)浙江永楽影視制作有限公司



『ラブ・クロスド~魔法が解けた王子様~』

全3BOX/全36話/PCBP.62381~62383/¥5,500(税込)

発売元・販売元:ポニーキャニオン

(C) Shanghai Youhug Media Co.,Ltd



<「WE LOVE K」公式SNS>

YouTube: https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp

X: https://twitter.com/ponycanyon_kdp

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1

Instagram(Actor): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actor/

Instagram(Actress): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actress/

LINEスタンプ:https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja



『王女ピョンガン 月が浮かぶ川 ディレクターズカット版』場面写真







(C)2021 Victory Contents Co.,Ltd. All rights reserved

『隋唐演義~集いし46人の英雄と滅びゆく帝国~』場面写真







(C)浙江永楽影視制作有限公司

『ラブ・クロスド~魔法が解けた王子様~』場面写真







(C) Shanghai Youhug Media Co.,Ltd



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-19:46)