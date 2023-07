[大網株式会社]

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、『SuperCompleteSelectionGames ストリートファイター リュウ 波動拳グローブ(バンダイ)』を現在ご案内中です。







■注目ポイント

対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』より、リュウが身に着けているグローブが「SuperCompleteSelectionGames ストリートファイター リュウ波動拳グローブ」として登場。



遊べるモードは2モードあり、制限時間無しで技の練習をすることができる「トレーニングモード」、実際のバトルを楽しめる「ファイトモード」を搭載。



「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。





【製品情報】





■SuperCompleteSelectionGames ストリートファイター リュウ 波動拳グローブ

□参考価格:9,900円(税込)

□発売日:2024年1月予定

□ブランド:バンダイ

【サイズ】

H約200mm×W約150mm×D約90mm

手首周り約150mm~280mm、手囲い約270mm

【素材】ABS、PU、PC、ポリエステル、ナイロン

【電池】単4乾電池×4(別売り)



【セット内容】

・SuperCompleteSelectionGames ストリートファイター リュウ波動拳グローブ(左右)…各1





対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』より、リュウが身に着けているグローブが「SuperCompleteSelectionGames ストリートファイター リュウ波動拳グローブ」として登場!



本商品はゲームの中のリュウが放つ技を、リアルに繰り出しているような体験ができるグローブです。

本体には、加速度センサーや振動モーターなどを搭載。グローブを装着して技アクションを行うと、「波動拳」や「昇龍拳」といった4つの技が発動。身体の動きや速度を検知することで本体が振動するほか、効果音も発動するので、実際に技を打っているような「なりきり体験」をすることができます。また、左右のグローブが赤外線通信によって同期することで技の左右同時発動を実現しました。



本体の電源を入れた際には、懐かしの「ストリートファイターII」の起動時を再現。「ストリートファイターV」のリュウのセリフやゲーム中で印象的なBGMも収録しています。



遊べるモードは2モードあり、制限時間無しで技の練習をすることができる「トレーニングモード」、実際のバトルを楽しめる「ファイトモード」を搭載。

「ファイトモード」では一定の時間内に技を繰り出すことによって勝利することができます。

バトルに勝利すると、一定の確率でボーナスステージに突入します。制限時間内に技を繰り出しハイスコアに挑戦することが可能です。



また、パッケージは懐かしい「ストリートファイターII」のゲームパッケージをオマージュ。

手に取った瞬間から懐かしい気持ちになり、あの頃一度はやってみたかったリュウの技を楽しめるなりきりアイテムとなっています。



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。















(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



【店舗情報】







