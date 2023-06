[アマゾンジャパン合同会社]

今年の「プライムデー」は、7月11日(火)0時から12日(水)23時59分までの48時間にわたって開催







Amazonは、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」( http://www.amazon.co.jp/primeday )を、2023年7月11日(火)0時から12日(水)23時59分までの48時間にわたって開催します。この度、本セールの開催を記念して人気のビューティブランドによる「Amazon Beauty プライムデー記念セット」4種類を各3,000個限定で販売します。( http://www.amazon.co.jp/PDBOX23 )



「Amazon Beauty プライムデー記念セット」は、「私にご褒美/大切な人へのギフトボックス」 5,500円(11,740円相当*1)、「平均星4以上の商品を多く詰め込んだAmazonオススメビューティボックス*2」 3,300円(9,820円相当*1)、「注目の韓国・海外ブランドボックス」 3,300円(13,110円相当*1)、「あなたの髪に合うヘアケアが見つかるセット」 980円(5,663円相当*1)のテーマで4種類ご用意し、特別なアイテムを気軽にお試しいただけます。それぞれに必ず人気商品の通常品サイズが入った豪華なラインナップを、Amazonがお客様にコスメとの新しい出合いをお届けしたいという想いと共に、魅力的な価格で販売します。



また、Amazonは本セットの売上の10%を、一般社団法人バンクフォースマイルズによる“女性と地球にスマイルを”という願いのもと活動する「コスメバンクプロジェクト」に寄付いたします。



今年のプライムデーでは、「憧れのアイテムから、日用品のまとめ買いまで、ビッグセールで。」をテーマとして、お客様の「欲しいもの」から「必要なもの」まで幅広く取り揃え、百万点以上の商品を特別価格でご提供します。さまざまな料金の値上がりが続くなか、Amazonプライムでは、「プライムデー」などのプライム会員限定セールの開催に加えて、迅速で便利な配送特典や、多様なエンターテインメント特典などを通じて、お客様の家計節約をサポートします。はじめてAmazonプライムにご登録いただく場合は、30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中も「プライムデー」でのお買い物をお楽しみいただけます。Amazonプライム会員へのご登録は http://www.amazon.co.jp/prime からお手続き可能です。



【「Amazon Beauty プライムデー記念セット」4種類詳細】

・販売期間:7月11日(火)0時から12日(水)23時59分まで

・販売個数:各種3,000個限定

・ご購入はおひとり各セット1個まで

・Amazonプライム会員のお客様は、プライムデー期間中に実施しているポイントアップキャンペーンでのポイントとは別に、本セットご購入金額の10%のポイントが付与されます

・商品の売上の10%が、アマゾンジャパンから一般社団法人バンクフォースマイルズによる「コスメバンクプロジェクト」へ寄付されます。「コスメバンクプロジェクト」は、 “女性と地球にスマイルを”という願いのもと、シングルマザーなど様々な困難を抱えた女性たちに化粧品をお届けする活動です。

・URL:http://www.amazon.co.jp/PDBOX23



◆「Amazon Beautyプライムデー記念 私にご褒美/大切な人へのギフトボックス」 販売価格:5,500円

スキンケアからメイク、ボディケアまで幅広く取り揃えたラグジュアリーなボックス。8ブランドから15商品、11,740円相当*1。



1.[スキンケア]RMK Wトリートメントオイル 50ml【通常品】

2.[ハンドクリーム]ロクシタン ヴァーベナ フローズンハンドクリーム 限定デザインパッケージ 30ml【通常品】

3.[シャンプー]ロクシタン ファイブハーブス リペアリング シャンプー 75ml【ミニサイズ(非売品)】

4.[コンディショナー]ロクシタン ファイブハーブス リペアリング コンディショナー 75ml【ミニサイズ(非売品)】

5.[ヘアケア]ロクシタン リペアリングヘアミルクセラム 6ml【サンプル】

6.[入浴剤]ロクシタン スパイシーオレンジラテ シア バスボム 18g【サンプル】

7.[美容液]ロクシタン イモーテル オーバーナイトリセットセラム 1ml【サンプル】

8.[スキンケア]ロクシタン イモーテル ディヴァインインテンシヴオイル 1ml【サンプル】

9.[化粧水]MiMC ビューティービオファイター ピュアフルーティー 9.5ml【ミニサイズ(非売品)】

10[化粧水]MiMC ビューティービオファイター プリンセスケア 9.5ml【ミニサイズ(非売品)】

11.[全身用クリーム]ヴェレダ スキンフード 10ml 全身用クリーム【ミニサイズ(非売品)】

12.[化粧水] Melvitaフラワーブーケ ローズ EXトナー 28ml【ミニサイズ(非売品)】

13.[ボディウォッシュ]モルトンブラウン イランイラン バス&シャワージェル 30ml【ミニサイズ(非売品)】

14.[化粧下地]エトヴォス ミネラルインナートリートメントベース クリアベージュ 25ml SPF31 PA+++ 【ミニサイズ(非売品)】

15.[ファンデーション]カバーマーク シルキー フィット 専用スポンジつきサンプル パウダリーファンデーション SPF32 PA+++ 3回分【サンプル】



◆「Amazon Beauty プライムデー記念 平均星4以上の商品を多く詰め込んだAmazonオススメビューティボックス*2」 販売価格:3,300円

カスタマーレビューの星の数が平均4以上*の商品を多く詰め込んだセット。*2023年6月19日時点 9,820円相当*1。



1.[フェイスパック]クリアターン 毛穴小町マスク フェイスパック 7枚入【通常品】

2.[洗顔]マニフィーク クレンジングフォーム 洗顔料 30g【ミニサイズ(非売品)】

3.[化粧水]なめらか本舗 しっとり化粧水 NC 20ml【ミニサイズ(非売品)】

4.[乳液]なめらか本舗 乳液 NC 20mL【ミニサイズ(非売品)】

5.[スキンケアセット]リペア&バランス トライアルセット(マイルドトナー & マイルドローション & マイルドクリーム & リペア&バランス スキンケアUVベース)【サンプル】

6.[入浴剤]バスクリン アーユルタイム スパークリングタブレット フランキンセンス&サンダルウッドの香り or レモングラス&ベルガモットの香り 200g(約5回分)【通常品】

7.[洗顔]BOTANIST ボタニカル フェイスウォッシュ デューイーモイスチャー 洗顔ブラシ付洗顔フォーム 120g【通常品】

8.[歯磨き粉]Lightee [医薬部外品] ホワイトニング ハミガキ PREMIUM 30g 【ミニサイズ(非売品)】

9.[美容ドリンク]日清食品 ヒアルモイストW 50ml×3本 白ぶどう味 ヒアルモイスト乳酸菌配合 コラーゲン5,000mg配合 【通常品】

10.[洗顔]オードメディカオム 薬用アクネケアウォッシュ[医薬部外品] メンズ 洗顔フォーム 2gx3枚 【サンプル】

11.[フェイスパック]オルフェスイエローエッセンシャルマスク 【1枚】

12.[クレンジング]ビオデルマ サンシビオ エイチツーオー D クレンジング水 250ml【通常品】

13.[サプリメント]Shinryo Healthcare 高濃度水素ゼリー コラーゲン/エラスチン ローズヒップ風味10g×5本【ミニサイズ(非売品)】

14.[クレンジング]ファンケル マイルド クレンジング オイル ブラック&スムース 20ml【ミニサイズ(非売品)】

15.[スキンケア]福美水 FUKUBISUI クリームジェル 30g【ミニサイズ(非売品)】



◆「Amazon Beauty プライムデー記念 注目の韓国・海外ブランドボックス」 販売価格3,300円

人気の海外ブランドを集めたボックス。9ブランド14商品13,110円相当*1。



1.[美容液]魔女工場(Manyo Factory) ガラクナイアシン2.0エッセンス 大容量限定版 80ml【通常品】

2.[ボディクリーム]ビオデルマ アトデルム インテンシブクリーム 75ml【通常品】

3.[クレンジング]ビオデルマ セビウム エイチツーオーD 20ml【ミニサイズ(非売品)】

4.[化粧水]ビオデルマ セビウム ローション 10ml【ミニサイズ(非売品)】

5.[ボディケア]ニュートロジーナ(R) ノルウェーフォーミュラインテンスリペア CICA エマルジョン 15ml【ミニサイズ(非売品)】

6.[フェイスパック]NOWATER ティーツリーオイルマスク【1枚】

7.[フェイスクリーム]PHYSIOGEL日本公式DMT フェイシャルクリーム 75mL【通常品】

8.[フェイスクリーム]PHYSIOGEL日本公式 DMT インテンシブ・フェイシャルクリーム 100mL【通常品】

9.[リップクリーム] ニベア ディープモイスチャーリップ 無香料 医薬部外品3本パック【通常品】

10.[リップクリーム]ニベア ディープモイスチャーリップ はちみつの香り 医薬部外品 3本パック【通常品】

11.[日焼け止め]espoir ウォータースプラッシュサンクリームセラミド SPF50+ PA++++ 20ml【ミニサイズ(非売品)】

12.[化粧水]ByUR スージンググリーン トナーパッド【2枚】

13.[化粧下地]ByUR セラムフィット シャイニング トーンアップクリーム SPF28・PA++ 【サンプル】

14.[スキンケアセット]バイウィッシュトレンド プロポリスエナジー ブースティングエッセンス1.5ml×3枚&カーミングアンプル1.5ml×3枚&バランシングクリーム1.5ml×3枚【サンプル】



◆「Amazon Beauty プライムデー記念 あなたの髪に合うヘアケアが見つかるセット」 販売価格:980円

ヘアケアだけを集めた8ブランド12商品のセット。色々な毛質に合わせたヘアケアアイテム5,663円相当*1。



1.[ヘアオイル]COHARU スタイリングオイル スムース&シャイン 60ml 【通常品】

2.[シャンプーセット]ダイアンボヌール シャンプー&トリートメント ブルージャスミンの香り シャイン 40ml×2【通常品】

3.[シャンプーセット]スティーブン ノル モイスチュアコントロール シャンプー&コンディショナー トライアル 10mL+10mL【サンプル】

4.[シャンプーセット]スティーブン ノル カラーコントロール シャンプー&コンディショナー トライアル 10mL+10mL【サンプル】

5.[シャンプーセット]スティーブン ノル フォルムコントロール シャンプー&コンディショナー トライアル 10mL+10mL【サンプル】

6.[シャンプーセット]スティーブン ノル リペアコントロール シャンプー&コンディショナー トライアル 10mL+10mL【サンプル】

7.[シャンプーセット]12/JU-NI シャンプー&コンディショナー【サンプル】

8.[シャンプーセット]アズスタイル リファインストレート トラベルセット シャンプー 10mlx3個 & トリートメント 10gx3個【通常品】

9.[シャンプーセット]アズスタイル シズカ キヌトラベルセット シャンプー 10mlx3個 & トリートメント 10gx3個【通常品】

10.[シャンプーセット]エッセンシャル フラット シャンプー & トリートメント お試しセット シャンプー15ml× 2種+トリートメント15ml × 2種(モイスト&モイスト/エアリースムース) 【サンプル】

11.[ヘアオイル]プロミルオイル&プロミルオイルキンモクセイ 各3mlセット【サンプル】

12.[ヘアオイル]オルナ オーガニック ヘアオイル 洗い流さないトリートメント 2ml ×3個【サンプル】

*1一部ml換算 *2 2023年6月19日時点



Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/prime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon( http://www.aboutamazon.jp )から。







