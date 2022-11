[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

■会期:2022年11月16日(水)→11月29日(火) ■場所:大丸福岡天神店 地下2階 北側連絡通路



「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」の第4弾、“人生最高のチーズケーキ”を提供する、店舗を持たない、今話題の大人気通販チーズケーキ『Mr. CHEESECAKE』が福岡に登場!今回は、濃厚なローストピスタチオの味わいをお楽しみいただけるホリデー限定フレーバーも販売します。







公式サイトでの販売を主としている「Mr. CHEESECAKE」では、より多くの方にご体験いただくために、2022年夏から年末にかけて、全国各地にてポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」を順次オープンしていますが、今回、大丸福岡天神店では、2022年11月16日(水)に期間限定オープン。「Mr. CHEESECAKE」の新しい取り組みとして、メールマガジンへご登録いただいたお客様へのプレゼントや、店頭でスムーズにお受け取りいただけるオンラインでの事前予約枠もご用意しております。



今回は通常フレーバー「Mr. CHEESECAKE with Cooler Bag」に加えて、ホリデー限定フレーバー「Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry(ミスターチーズケーキ ピスタチオラズベリー)」も先行販売します。濃厚な味わいのローストピスタチオを主役に、爽やかな酸味のラズベリーが彩りを添えた、ホリデーシーズンにぴったりで華やかなチーズケーキです。さらに、通常フレーバーとのペアリングをお楽しみいただけるMr. CHEESECAKEオリジナルのブレンドティーも販売します。

“人生最高のチーズケーキ”があなたの街に訪れるこの機会に、ぜひ手にとってお楽しみください。







「Mr. CHEESECAKE」とは





フレンチレストラン出身のシェフが、その感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。

レストランデザートのような濃厚かつ儚い口溶けと、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りが特長で、温度によって変化する味わいと香りを楽しめる新しいチーズケーキです。







商品紹介







■Mr. CHEESECAKE with Cooler Bag / 税込3,456円

レストランデザートのような濃厚かつ儚い口どけと、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長で、温度によって変化する味わいと香りを楽しめる新しいチーズケーキ。ケーキと保冷袋がセットになった商品です。





■Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry / 税込5,400円

濃厚なローストピスタチオの味わいをお楽しみいただけるホリデー限定フレーバー。火香という甘く香ばしい風味を強めた抹茶やバニラ、メープルシロップなどを合わせることで、香ばしさや旨味を強調しました。ケーキの底に忍ばせたラズベリーの爽やかな酸味は、ピスタチオの濃厚な味わいを引き立てます。





■Mr. CHEESECAKEオリジナル「BLEND TEA」 / 税込1,730円

静岡県産のバランスのいい和紅茶をベースに、半発酵ほうじ茶やルイボスを組み合わせ深い味わいを生み出した、Mr. CHEESECAKEオリジナルのブレンドティーです。多くの方にお楽しみいただきやすいクリーンなフレーバーながらも、香料として紅茶には珍しい八朔(はっさく)も加えることで、他にはない味わいに仕上げました。

Mr. CHEESECAKEのケーキには、後味の余韻が長く続く特徴があります。そのため茶葉や様々な素材を組み合わせたブレンドティーにすることで、香りの変化を楽しめるだけでなく、ペアリングした時により奥行きのある味わいを感じていただくことができます。





アクセス:

西鉄電車「福岡(天神)駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」



住所:810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL:092-712-8181(代表)



【大丸福岡天神店】

HP:https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/

LINE:https://lin.ee/aBzxP4w

Instgram:https://instagram.com/daimaru_fukuoka?utm_medium=copy_link

Twitter:https://twitter.com/daimarufukuoka?s=11



