[株式会社光文社]





1.桜田ひより "ニットキャミ"で大人びた表紙グラビアを披露







女優・モデルとして注目を集める桜田ひよりが、10月31日発売の『FLASH』の表紙を飾っている。グラビアでは、艶やかな美貌を披露し、「リラックスした自分の姿をお届けしています(笑)」とコメント。現在放送中のドラマ『あたりのキッチン!』(東海テレビ・フジテレビ系)、『家政夫のミタゾノ』(テレビ朝日系)に出演するなど、女優としてステップアップした桜田の大人びた自然体は要注目だ。



【プロフィ―ル】

さくらだひより 20歳 2002年12月19日生まれ 千葉県出身 映画『東京喰種 トーキョーグール』、ドラマ『silent』(フジテレビ系)などの話題作に数多く出演する。2018年より「Seventeen」(集英社)などモデルとしても活動。現在放送中のドラマ『あたりのキッチン!』(東海テレビ・フジテレビ系)、『家政夫のミタゾノ』(テレビ朝日系)に出演。そのほか最新情報は、公式X(@Hiyori_Staff)、公式Instagram(@hiyori_sakurada_official)にて



【クレジット】

桜田ひより(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木 優(io)



2.黒嵜菜々子 見せる新境地!「陽キャ」な彼女とバカンスへーー







端正なビューティフェイスと抜群のプロポーションを持つアイドルグループ「Peel the Apple」の黒嵜菜々子。『FLASH』では、「20歳になってお酒が飲めるようになりました。球場で野球を見ながら飲むビールが格別なんですよ」と、野球好きの一面を見せている。誌面では5ページにわたってグラビアを披露。週刊誌、漫画誌からグラビアオファーが殺到しているという、眩しい笑顔と抜群のスタイルは必見だ。



【プロフィール】

くろさきななこ 20歳 2003年5月16日生まれ 東京都出身 T160 ニックネーム:ななこ 趣味:音楽鑑賞、野球観戦(巨人戦)、ドライブ 特技:ダンス 2020年7月結成「Peel the Apple」メンバーとして活動。2021年2月からグラビア活動を開始。2023年1月からはT V C M『引っ越し侍』の「2代目よやきゅん」も務める。そのほか最新情報は、公式X(@PtA_nanako)、Instagram(@kurosaki0516)にて



【クレジット】

黒嵜菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑



3.三吉彩花 ハードトレーニングで鍛え抜かれた腹筋美を披露!







韓国発人気コミックが原作の映画『ナックルガール』で主演を務める三吉彩花。『FLASH』のグラビアページに登場し、鍛え抜かれた腹筋美を披露。「実はキツすぎて撮影中に泣いたこともあったんです」と振り返るほど、ハードなトレーニングを乗り越えた彼女。肉体美はもちろん、撮影の裏話や今後演じてみたい役柄など、今だからこそ語れるインタビューも必見だ。



【プロフィール】

みよしあやか 1996年6月18日生まれ 埼玉県出身 『Seventeen』を筆頭に数々の雑誌でモデルとして活動。「Tiffany &CO.」や「SK-II」でアンバサダーも務める。俳優として話題作に出演する一方、2021年には短編映画の監督にも挑戦した。そのほか最新情報は、公式Instagram(@miyoshi.aa)にて



【告知】

Amazon Original 映画『ナックルガール』が11月2日(木)よりPrime Videoにて世界独占配信となる。『梨泰院クラス』等で知られる韓国「KAKAO」発のWebコミックを原作に日韓合同で作られた。共演者には、窪塚洋介、伊藤英明、前田公輝ほか、豪華キャスト陣が集結する



【クレジット】

三吉彩花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫



4.井上咲楽 ヘルシーな美ボディをピンク水着で魅せる







女優として、バラエティタレントとして活躍中の井上咲楽が、『FLASH』に登場。グラビアでヘルシーな美ボディを披露している。来年放送予定のNHK大河ドラマ『光る君へ』に出演も決まり、ますます輝きを増す彼女から目が離せない。



【プロフィ―ル】

いのうえさくら 24歳 1999年10月2日生まれ 栃木県出身 2015年、第40回ホリプロタレントスカウトキャラバンで特別賞を受賞し、デビュー。『新婚さんいらっしゃい!』(テレビ朝日系)、『おはスタ』(テレビ東京系)などに出演中。そのほか最新情報は、公式X(@bling2sakura)、公式Instagram(@bling2sakura)にて



【クレジット】

井上咲楽(C)光文社/週刊FLASH 写真◎曽根将樹



5.北野ゆか 武道館ライブを控え『FLASH』で初の本格的水着グラビア







日本武道館ライブも決まった、"沸き系"ライブアイドルグループの代表格、chuLaの北野ゆかが10月31日発売の『FLASH』のグラビアページに登場。抜群のスタイルで初の本格的水着グラビアを披露している。

「もともとグラビアが大好き。かわいいコの表紙をコンビニで見ると買っちゃって、部屋にたまって困るくらい。だから撮影のお話をいただいた時は嬉しくって!」という北野が、5種類の水着とランジェリーで、喜びを全身で表す姿に注目だ。11月6日にはmuvusにて掲載誌のネットサイン会の開催も決定している。



【プロフィ―ル】

きたのゆか 10月17日生まれ 千葉県出身 2020年、アイドルグループ・chuLaに加入。担当カラーは、ばぶちゃんレッド。chuLaは2024年3月12日に東京・日本武道館にてワンマンライブ「chuLa 9th ONE MAN LIVE~約束の場所~」を開催する。そのほか最新情報は北野ゆか公式X(@yuka_kitano_)、公式Instagram(@yuka_chula)にて



【デジタル告知】

「FLASHデジタル写真集 北野ゆか アイドルの秘密」は10月31日発売!



【クレジット】

北野ゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也



●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

定価: 520円(税込み/10月31日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-19:16)