[株式会社阪急阪神百貨店]

2024 WINTER CANADA GOOSE~地球を冷たく、住む人々を暖かく~



タイトル:2024 WINTER CANADA GOOSE

期間:1月2日(火)~29日(月)

場所:阪急うめだ本店 3階 婦人服(モード)



劇場型イベントスペース『POP UP CIRCUS』の2024年の最初のブランドは、「カナダグース」による特別なコラボレーションから定番モデルが一堂に揃う期間限定のポップアップストア『CANADA GOOSE 2023/2024 WINTER』を開催。







モルタル調の落ち着きのある店内を進むと、「カナダグース」が掲げる“KEEP THE PLANET COLD AND THE PEOPLE ON IT WARM 地球を冷たく、住む人々を暖かく”のメッセージが目に留まります。





1957年にカナダ・トロントの小さな倉庫で設立されたパフォーマンスラグジュアリー「カナダグース」。すべてのコレクションは北極圏の過酷な環境からインスピレーションを得て、職人たちのものづくりの技術と伝統を継承し続けています。2020年には、「地球を冷たく、住む人を暖かくすること」を目的としたプラットフォーム「HUMANATURE」を発表し、すべての人々が外の世界で活躍できるようサポート。 カナダ国内での製造、高水準の品質、クラフトマンシップ、機能性において、こだわり抜いたブランドです。

一年で最も冷え込む1月~2月の心強い味方であるダウンコート。「カナダグース」では、温度体感指数(THERMAL EXPERIENCE INDEX)で機能性を分類し、汗をかくトレッキングや、都市部でのデイリー使い、極寒地での探検まで、着る人の体質やアクティビティスタイルに合わせたウエアの数々を紹介しています。

日本人の体形に合わせたスッキリとしたシルエットが特徴の“JAPAN FIT”や、トレンドを感じるゆったりシルエットまで、お好みの着心地やシルエットが叶うのも嬉しいポイントです。





カナダの雪景色を彷彿とさせる白樺のオブジェや、世界で最もタフなアスリートと称される犬ぞりのランス・マッケイが着用したウエアの展示など、カナダグースの世界観に引き込まれる店内。

「カナダグース」の魅力あふれる店内で、サイズやモデルを着比べて納得の一着を見つけることができる絶好の機会です。



また、今回の『POP UP CIRCUS』では、「カナダグース」が長年にわたりパートナーシップを築いてきたブランドとのコラボレーションや、ニューヨークで活躍するデザイナーとのカプセルコレクションが揃います。さらに、1月13日(土)からは、関西エリア初となる『CANADA GOOSE × Rokh × Matt McCormick』によるカプセルコレクションも登場いたします。

<コラボレーションブランド展開>

1月2日(火)~29日(月) ※無くなり次第終了

「CONCEPTS」

「BAPE」

「PYER MOSS」

1月13日(土)~29日(月)

「CANADA GOOSE」 ×「 Rokh」× 「Matt McCormick」



展開商品の詳細

阪急うめだ本店:https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/mode/topics/detail/1229416_2148.html

阪急メンズ:https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/005285/index.html



1月13日(土)午後6時からは、ナイトイベントを開催。ドリンクサービスやお買上ノベルティ等をご用意。また、「カナダグース」の象徴であるディスクロゴがデザインされた氷の巨大オブジェをイベント会場で組み立てるデモンストレーションを実施予定。



<今後の予定>

2月度「ISSEY MIYAKE」

3月度「DIESEL」



