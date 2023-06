[アマゾンジャパン合同会社]

「憧れのアイテムから、日用品のまとめ買いまで、ビッグセールで。」をテーマに百万点以上の幅広いカテゴリーの商品を特別価格でご提供









Amazonは、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」 ( http://www.amazon.co.jp/primeday ) を、2023年7月11日(火)0時から12日(水)23時59分までの48時間にわたって開催します。今回のプライムデーは、日本のほか、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、エジプト、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、トルコ、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ、インドの計25か国で開催されます。<※一部の国は別日程で開催予定。>



日本では、「憧れのアイテムから、日用品のまとめ買いまで、ビッグセールで。」をテーマとして、お客様の「欲しいもの」から「必要なもの」まで幅広く取り揃え、百万点以上の商品を特別価格でご提供します。多種多彩なセールやキャンペーンの実施を通じて、それぞれのお客様に最高のお買い物体験をお届けします。



さまざまな料金の値上がりが続くなか、Amazonプライムでは、プライムデーなどの会員限定セールの開催に加えて、迅速で便利な配送特典や、多様なエンターテインメント特典などを通じて、お客様の家計節約をサポートします。はじめてAmazonプライムにご登録いただく場合は30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中もプライムデーでのお買い物をお楽しみいただけます。Amazonプライム会員へのご登録は http://www.amazon.co.jp/prime からお手続き可能です。



<アマゾンジャパン合同会社 プライム・マーケティング事業統括本部長 鈴木浩司のコメント>

「今回のプライムデーでは、日頃のご愛顧に感謝し、お買い物をもっとお楽しみいただけるよう、選りすぐりの商品を驚きの価格で豊富に取り揃えます。例年ご好評いただいている各種キャンペーンはもちろん、プライムデーでのお買い物をさらにお得に、さらにお楽しみいただけるような企画も多数ご用意いたしますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと考えております。Amazonプライムでは、プライムデーのほかにも、家計節約や毎日の暮らしにおける利便性向上の一助となるさまざまな特典をご提供しております。プライム会員の皆様に加えて、Amazonでまだお買い物をされたことのないお客様や、Amazonは利用しているけれどもプライム会員にはまだ登録していないというお客様にも、30日間のプライム無料体験を通じて、プライムデーとAmazonプライムをお楽しみいただければと思います。」



【今回のプライムデーの注目ポイント】

◆ プライムデー開始の2日前から「プライムデー先行セール」を開催

プライムデー開始2日前の7月9日(日)0時より、一部商品を対象とした「プライムデー先行セール」を開催します。家電やファッション、日用品といった人気カテゴリーの一部商品を特別価格でご提供します。なお、「プライムデー先行セール」の対象商品はプライムデー当日も販売予定ですが、在庫がなくなり次第終了となります。



◆ 「憧れのアイテム」と「日用品のまとめ買い」の特集コーナーを設置

今年のプライムデーのテーマに合わせて、「憧れのアイテム」と「日用品のまとめ買い」の特集コーナーをプライムデーのページ内に設置します。「憧れのアイテム」特集では話題の商品やAmazonのイチ推し商品を取り揃え、「日用品のまとめ買い」特集では人気の日用品や必需品を特別価格でご用意します。



◆それぞれのお客様にぴったりのセール商品が見つかるよう、プライムデーのページをパーソナライズ表示

今回のプライムデーのページ ( http://www.amazon.co.jp/primeday ) では、これまでのご注文履歴などを基に、それぞれのお客様にぴったりのセール商品が表示され、ページ内のコンテンツの内容もカスタマイズして表示されます。例えば、アウトドア商品を過去に購入・閲覧されたお客様には、アウトドアカテゴリーにおけるセール商品がより見つけやすくなるようパーソナライズされます。こうしたパーソナライゼーションを通じて、「欲しいもの」との新たな出合いや「必要なもの」の買い逃し防止をサポートし、お買い物体験のさらなる向上を図ります。また、セール商品の表示だけでなく、さまざまな特典やサービスについても、それぞれのお客様のご利用状況に応じて表示されます。



◆ Amazonネットスーパーにおける事前セール

Amazonフレッシュ ( http://www.amazon.co.jp/fresh ) およびAmazon上のライフ ( http://www.amazon.co.jp/life ) 、バロー ( http://www.amazon.co.jp/valor ) 、成城石井 ( http://www.amazon.co.jp/seijoishii ) の各ネットスーパーでは、プライムデーに先立ち、本日6月21日(水)より事前セールを開催します。日々の生活に欠かせない食料品や日用品を中心にお得な価格でご提供し、お客様の暮らしと家計をサポートします。なお、Amazonネットスーパーにおけるプライムデー当日のセール詳細は後日改めてご案内します。



◆ 女優の戸田恵梨香さん、モデルの滝沢眞規子さん、タレントの藤森慎吾さんが出演するWebムービーを公開

プライムデーを盛り上げる特別企画として、女優の戸田恵梨香さん、モデルの滝沢眞規子さん、タレントの藤森慎吾さんが出演するWebムービー「“欲しい”が見つかるプライムデー」を6月21日(水)にAmazon Japan 公式YouTube チャンネル ( http://www.youtube.com/@amazonjapanofficial4465 ) にて一挙公開します。当ムービーは戸田恵梨香さんにとって、出産後初出演となる映像作品です。(※詳細は別途配信するメディアアラートをご参照ください。)



◆ プライムデーおよびAmazonプライムの魅力を体験できる無料カフェ「Prime Day Cafe」を3日間限定オープン

日本では初となるAmazonによる無料のポップアップカフェ「Prime Day Cafe (プライムデー カフェ)」を、プライムデー直前の7月7日(金)から7月9日(日)の3日間限定で渋谷PARCO(東京都渋谷区)にて開催します。「Prime Day Cafe」では、ここでしか味わえないプライムデーにちなんだオリジナルのドリンクもしくはスイーツをお一人様1品無料でお楽しみいただけるほか、プライムデーのセール商品を実際にご覧いただいたり、最新のAmazonデバイスをご体験いただくことが可能です。(※詳細は別途配信するメディアアラートをご参照ください。)



【今回のプライムデーにおける主なキャンペーン】 (※各種キャンペーンには適用条件があるため、各キャンペーン細則をご確認ください。)



◆ ポイントアップキャンペーン



毎年ご好評いただいている「プライムデー」でのポイントアップキャンペーンをさらにパワーアップし、お客様の家計を応援します。エントリー期間中<6月21日(水)14時~7月12日(水)23時59分>にキャンペーンにエントリーいただき、お買い物対象期間中<7月9日(日)0時~7月12日(水)23時59分※プライムデー先行セール」開催期間もポイントアップキャンペーンの対象となります。>に合計10,000円(税込)以上ご注文いただくと、Amazonポイント(期間限定ポイント)を最大15%(最大10,000ポイント)還元※します。

今回のポイントアップキャンペーンにおけるAmazonポイント還元率は、プライム会員なら+3%、Amazon Mastercardでのお買い物で+4%(通常還元率の+2%を含む)、Amazonショッピングアプリでのお買い物で+0.5%、Amazonデバイスのご購入で+7.5%となります。<※最大15%還元はAmazonデバイスのご購入のみに適用され、それ以外の商品については最大7.5%が適用されます。>



◆ プライムスタンプラリー



プライムスタンプラリーでは、キャンペーン期間中<6月21日(水)14時~7月19日(水)23時59分>にAmazonプライムの各対象サービスをご利用するなどして、スタンプを集めたプライム会員のお客様の中から抽選で「Echo Show 8」や「Fire TV Stick 4K Max」、Kindle本のクーポン、Amazon Music Unlimitedの12か月無料体験などをプレゼントします。また、5つのスタンプをすべて集めたプライム会員のお客様のうち、抽選で10名に1名に対し、Amazonポイントを最大50,000ポイント進呈します。<※獲得ポイントの詳細(当選条件及び確率)については、キャンペーン細則をご確認ください。>

また、キャンペーン期間中にAmazon Music Primeで楽曲を聴き、Musicのスタンプを獲得したプライム会員のお客様の中から抽選で750組1,500名様を、アーティスト「いきものがかり」の限定ライブにご招待します。



◆ 中小規模の販売事業者様のビジネス支援



中小規模の販売事業者様の事業成長をサポートできるよう、Amazonは昨年のプライムデーに続き、今回のプライムデーにおいても様々な取り組みを実施します。「日本の中小企業 応援セール」 ( http://www.amazon.co.jp/smb ) を6月21日(水)14時から7月12日(水)23時59分まで開催し、中小規模の販売事業者様が販売する対象商品をお得にご購入いただけるクーポンをご提供します。また、プライムデー当日は、幅広いカテゴリーの商品が対象となるプライム会員限定セールの開催や、中小規模の販売事業者様が手掛けるAmazon限定商品の販売も予定しています。

また、Amazonは、新規販売事業者様を対象に、ビジネスのスタートアップを加速させるための支援としてさまざまな特典 ( http://sell.amazon.co.jp/grow ) をご用意しており、これらの特典を活用して売上を伸ばしたスタートアップ企業各社様のサクセスストーリーを特集したページ ( http://www.amazon.co.jp/smb ) を6月21日(水)から公開します。



なお、Amazonのさまざまなニュースをご紹介しているAbout Amazon ( http://www.aboutamazon.jp/news/amazon-prime/primeday2023 ) において、今回のプライムデーを「さらにおトク」に楽しむためのヒントを本日より公開しておりますので、ぜひご覧ください。



Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は www.amazon.co.jp/prime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom ( http://amazon-press.jp ) およびAbout Amazon ( http://www.aboutamazon.jp ) から。



