USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『テッド ザ・シリーズ』を2024年1月11日(木)より、米国同日配信いたします。あわせて本作のティーザー映像も初公開いたします。











セス・マクファーレン監督、魂を宿した口の悪いテディベアが世界を席巻した人気コメディ映画『テッド』。第1作『テッド』は全世界で大ヒットし、世界興行収入5億496万ドルを記録。R指定映画における2012年の最高記録を樹立しました。また、15年には続編『テッド2』も公開されています。その人気シリーズがドラマ版『テッド ザ・シリーズ』としてカムバック。映画の前日譚となる本作は、ブームが過ぎ去った1993年を舞台にテッドがベネット家に戻り、16歳になった”雷兄弟”ジョン、ジョンの両親マットとスーザン、従姉のブレアと共に暮らしています。親友のジョンと一緒に高校に入学することを余儀なくされたテッドが、10代の山あり谷ありを経験する姿を描いています。

本作では映画版と同様、テッド役にセス・マクファーレンが続投。製作総指揮、脚本、監督、ショーランナーも務めています。U-NEXTでは、米国と同日となる1月11日(木)より独占配信をスタートし、 全8話を毎週1話ずつ配信いたします。





また、ティーザー映像も本日解禁。1993年のテッドが未来の自分自身に手紙を書きながら「お前がこれを読むってことは新シリーズをやってる」。「未来は最高か?人類は月へ行きまくり?」といった未来の様子を訊いている自分に対し「こいつ 願望が多いな」と憐れんだ表情をみせています。





『テッド ザ・シリーズ』 作品概要





【スタッフ】

監督・製作総指揮・脚本・共同ショーランナー:セス・マクファーレン

製作総指揮・脚本・共同ショーランナー:ポール・コリガン、ブラッド・ウォルシュ

製作総指揮:エリカ・ハギンズ、アラナ・クレイマン、ジェイソン・クラーク、エイミー・カールソン(Fuzzy Door Production)

製作: UCP, a division of Universal Studio Group, Fuzzy Door and MRC



【シーズンレギュラーキャスト】

テッド役:セス・マクファーレン

ジョン・ベネット役:マックス・バークホルダー

マット・ベネット役:スコット・グライム

スーザン・ベネット役:アラナ・ユーバック

ブレア役:ジョルジア・ウィッガム





【配信開始日】

2024年1月11日(木)18時 米国同日配信 ※1話のみ。2話目以降毎週木曜0時に1話ずつ配信



【配信形態】

見放題 (全8話)



U-NEXTでは、映画シリーズも見放題で配信中です。

テッド https://video.unext.jp/title/SID0029270

テッド2 https://video.unext.jp/title/SID0021136



(C) 2024 Universal Content Productions LLC and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.







U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど35万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、97万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。





U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年11月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。





