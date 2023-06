[アマゾンジャパン合同会社]

Amazonによる無料のポップアップカフェは日本初





Amazonは、2023年7月11日(火)0時から12日(水)23時59分までの48時間にわたって開催するAmazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」( http://www.amazon.co.jp/primeday )に合わせて、プライムデーおよびAmazonプライムの魅力を無料で体験できる「Prime Day Cafe(プライムデー カフェ)」を、7月7日(金)から7月9日(日)までの3日間限定で渋谷PARCO(東京都渋谷区)にて開催します。





「Prime Day Cafe」では、プライムデーとAmazonプライムのイメージに染まった空間で、ここでしか味わえないAmazonプライムにちなんだオリジナルのドリンクとスイーツを無料でお楽しみいただけます。そのほかにも、Amazonデバイスの体験をはじめ、プライムデーのセール商品をご覧いただいたり、Amazonのオリジナルグッズなどがもらえるクイズやゲームに挑戦したりと、ご家族やご友人とも一緒に楽しめる盛りだくさんのコンテンツを、全て無料でご体験いただけます。なお、Amazonが日本において無料のカフェを展開するのは今回が初めてとなります。



また、渋谷PARCOの公園通り広場には、プライムデーをテーマにした巨大なAmazon Boxの中に入って撮影できるフォトスポットも登場するなど、日本の最先端カルチャーを発信する渋谷の中心地で、プライムデーでのお買い物の楽しさと、お得で便利なAmazonプライムの魅力をそれぞれご体験いただけます。



■「Prime Day Cafe」の注目ポイント

Amazon Boxやプライムデーのカラーで彩ったフォトジェニックな空間



Amazon直営のプライム会員向けネットスーパー「Amazonフレッシュ」で取り扱っている食材を使い、Amazonプライムをイメージして考案したオリジナルのドリンクとスイーツ各2種類をご提供 (ドリンクとスイーツの中からお一人様1品無料でお楽しみいただけます。さらに、「Prime Day Cafe」もしくは公園通り広場のフォトスポットで撮影した写真や動画をハッシュタグ「#プライムデーカフェ」を付けてSNSにご投稿いただいたお客様には、さらにもう1品差し上げます。)



プライムデーのセール商品の一部を展示



女優の戸田恵梨香さん、モデルの滝沢眞規子さん、タレントの藤森慎吾さんが出演するWebムービー「“欲しい”が見つかるプライムデー」の上映と、3名が選んだ「プライムデーで買いたいモノ」の展示



Amazon EchoやRing、Fireタブレット、Kindleなどの最新のAmazonデバイスのタッチアンドトライ



AmazonやAmazonプライムに関するクイズにご参加いただいたお客様全員にAmazonグッズをプレゼント。全問正解すると3日間で先着200名様にさらに豪華なAmazonグッズをプレゼント



Amazonプライムをテーマにした3Dパズルを制限時間内に解いたお客様に、各日先着100名様(3日間合計で300名様)にAmazonグッズをプレゼント





■「Prime Day Cafe」において無料でご提供するオリジナルのドリンク&スイーツ



※上記のほかにコーヒーもご用意します。ドリンクとスイーツの中からお一人様1品無料でお楽しみいただけます。さらに、「Prime Day Cafe」もしくは公園通り広場のフォトスポットで撮影した写真や動画をハッシュタグ「#プライムデーカフェ」を付けてSNSにご投稿いただいたお客様には、さらにもう1品差し上げます。



■「Prime Day Cafe」概要

開催期間:7月7日(金)~7月9日(日)



営業時間:平日11:00~21:00、土日10:00~21:00



会場:渋谷PARCO 6階 (東京都渋谷区宇田川町15−1)



入場・利用料:無料



備考:店内の混雑状況に応じて、滞在時間や入場制限を行う場合があります。







■今年のプライムデーについて

今年のプライムデーでは、「憧れのアイテムから、日用品のまとめ買いまで、ビッグセールで。」をテーマとして、お客様の「欲しいもの」から「必要なもの」まで幅広く取り揃え、百万点以上の商品を特別価格でご提供します。さまざまな料金の値上がりが続くなか、Amazonプライムでは、「プライムデー」などのプライム会員限定セールの開催に加えて、迅速で便利な配送特典や、多様なエンターテインメント特典などを通じて、お客様の家計節約をサポートします。はじめてAmazonプライムにご登録いただく場合は、30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中も「プライムデー」でのお買い物をお楽しみいただけます。Amazonプライム会員へのご登録は http://www.amazon.co.jp/prime からお手続き可能です。



Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/businessprime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon( http://www.aboutamazon.jp )から。





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-17:46)