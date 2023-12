[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年12月31日(日)に開催される『にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45』において、堀口恭司 VS 神龍誠を含む4カードを牛久絢太郎、伊藤裕樹、昇侍らによるU-NEXTオリジナル副音声でライブ配信することを決定いたしました。チケットを購入された方であればどなたでもお楽しみいただけます。







大晦日にさいたまスーパーアリーナで開催される『にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45』。発表されている試合には、朝倉海 VS アーチュレッタ、堀口恭司 VS 神龍誠の2大タイトルマッチにくわえ、注目の対戦カードが並び、白熱の試合が予想されています。



このたびU-NEXTでは通常のライブ配信にくわえ、副音声版を収めたマルチチャンネルで配信することを決定。平本蓮 VS YA-MAN、クレベル・コイケ VS 斎藤裕、堀口恭司 VS 神龍誠、フアン・アーチュレッタ VS 朝倉海の4カードを、RIZIN出場経験者でもある牛久絢太郎、昇侍、伊藤裕樹らによる副音声で、試合をよりディープにお届け致します。U-NEXTでしか見られない豪華選手による解説とともに、ぜひ『にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45』をお楽しみください。



<配信概要>

『にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45』



【配信日時】

ライブ配信:2023年12月31日(日)14:00~大会終了時刻

見逃し配信:準備出来次第~2024年1月5日(金)23:59まで

【配信詳細】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000003954



【視聴料】

前売りチケット:6,000円(税込)2023年12月30日23:59まで

当日チケット:6,600円(税込) 2023年12月31日0:00~2023年12月31日23:59まで

アーカイブ配信チケット:3,300円(税込)2023年1月1日(月)0時~2024年1月5日(金)まで



※視聴可能デバイスに関しては以下をご確認ください。

https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution

※ライブ配信を購入済みであれば見逃し配信も視聴できます。

※権利者都合により音声の一部がミュート処理されます。

※見逃し配信はライブ配信と一部内容が異なる場合があります。

※対戦カードは直前まで変更になる可能性があります。

※最新のカード詳細についてはRIZINオフィシャルサイトにてご確認ください。

https://jp.rizinff.com/_ct/17663315



(C)RIZIN FF



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど35万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、97万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年11月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



