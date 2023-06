[アマゾンジャパン合同会社]

プライムデーへの期待やお買い物の楽しさを、滝沢眞規子さん、藤森慎吾さんと一緒に表現。戸田さん、滝沢さん、藤森さんが「プライムデーで買いたいモノ」をAmazonのサイト上で公開









Amazonは、7月11日(火)0時から12日(水)23時59分まで48時間にわたって開催するAmazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」 ( http://www.amazon.co.jp/primeday ) を盛り上げる特別企画として、女優の戸田恵梨香さん、モデルの滝沢眞規子さん、タレントの藤森慎吾さんが出演するWebムービー「“欲しい”が見つかるプライムデー」を6月21日(水)にAmazon Japan 公式YouTube チャンネル ( http://www.youtube.com/@amazonjapanofficial4465 ) にて一挙公開します。なお、本ムービーは戸田恵梨香さんにとって、出産後初出演となる映像作品です。

Amazonプライムを日頃からご利用くださっている戸田さん、滝沢さん、藤森さんの3名が「プライムデー」をワクワクと楽しみにしている様子が詰め込まれていますので、ぜひお楽しみください。



■ プライムデーの魅力が満載。思わずお買い物を楽しみたくなるWebムービー全3話を一挙公開



「“欲しい”が見つかるプライムデー」は、戸田恵梨香さん、滝沢眞規子さん、藤森慎吾さんが出演する全3話からなるWebムービーです。第1話では、隣人の藤森慎吾さんがAmazonで注文した商品を大量に抱えているのを見た戸田恵梨香さんがプライムデー開催に気付き、お買い物への期待が高まる様子を、第2話では、そんな戸田恵梨香さんと滝沢眞規子さんがビデオ通話をしながら、それぞれ欲しいものを夢中で探し、狙った商品を見せ合うなど商品選びの楽しさをリアルに描いています。第3話はいよいよ届いた商品の開封ですが、ここでサプライズが。撮影スタジオのチャイムが実際に鳴り、配達員からAmazonの段ボールを受け取った3人が、わくわくした様子で開けてみると・・・。気になるクライマックスはAmazon Japan公式のYouTubeチャンネルで公開中のムービー本編をご覧ください。



また、Webムービー内に登場する商品は、出演者3名が実際に今年のプライムデーで買いたいと思っている商品が使われており、これらの商品はAmazonのサイト上 ( http://www.amazon.co.jp/influencerselect ) で公開します。さらにその商品の一部は、7月7日(金)から7月9日(日)まで渋谷PARCOで開催する、プライムデーおよびAmazonプライムの魅力を体験できる3日間限定の無料カフェ「Prime Day Cafe (プライムデー カフェ)」でも展示予定のため、戸田さん、滝沢さん、藤森さんの3名にとっての憧れのアイテムやお気に入りの日用品を実際にご覧いただけます。



■ 出演者のコメント

<戸田恵梨香さん>

「“欲しい”が見つかるプライムデー」は、私にとって久しぶりに演技をさせていただく機会になりました。ご覧になった皆さんも思わずお買い物を楽しみたくなってしまうような、そんなワクワクするムービーに仕上がったと思います。「プライムデー」で素敵なお買い物を楽しみましょう!



<滝沢眞規子さん>

いつも買うアイテムをさらにお得に、気になるアイテムもこの機会に…。「“欲しい”が見つかるプライムデー」をご覧いただき、そんなワクワク感が伝わったらいいなと思います!いつも便利なAmazonをさらにお得に楽しめる「プライムデー」、ぜひ多くの方に楽しんでほしいです!



<藤森慎吾さん>

普段からAmazonを使っているのですごく自然体で参加できました。ほとんどプライベートの覗き見映像みたいになってると思います!みなさんも「プライムデー」でより充実した毎日をゲットしてください!!



■ Webムービー 概要

タイトル: 「“欲しい”が見つかるプライムデー」(全3話)

出演(敬称略): 戸田恵梨香、滝沢眞規子、藤森慎吾

公開日: 2023年6月21日(水)

公開場所: Amazon Japan Official YouTube ( http://www.youtube.com/@amazonjapanofficial4465 )



■ 今年のプライムデーについて

今年のプライムデーでは、「憧れのアイテムから、日用品のまとめ買いまで、ビッグセールで。」をテーマとして、お客様の「欲しいもの」から「必要なもの」まで幅広く取り揃え、百万点以上の商品を特別価格でご提供します。さまざまな料金の値上がりが続くなか、Amazonプライムでは、「プライムデー」などのプライム会員限定セールの開催に加えて、迅速で便利な配送特典や、多様なエンターテインメント特典などを通じて、お客様の家計節約をサポートします。はじめてAmazonプライムにご登録いただく場合は、30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中も「プライムデー」でのお買い物をお楽しみいただけます。Amazonプライム会員へのご登録は http://www.amazon.co.jp/prime からお手続き可能です。



Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は www.amazon.co.jp/prime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon( http://www.aboutamazon.jp )から。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-18:16)