ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、レディー・ガガのオフィシャル・ポップアップストア「LADY GAGA ARTPOP POP UP」を11月30日(木)~12月10日(日)に東京・原宿のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにて開催します。







レディー・ガガが2013年にリリースし、全米・全英チャート1位を獲得したアルバム『アートポップ』。そのリリース10周年を記念して 11月30 日(木)~12月10 日(日)まで、東京・原宿のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにてポップアップショップを開催します(営業時間11時~20時 ※12月1日(金)のみ19時閉店)。



ショップでは“ARTPOP”なフォトスポット、メッセージボード設置のほか、ここでしか見られない貴重な展示を予定しています。『アートポップ』にまつわるオフィシャルアイテムに加え、このポップアップでしか手に入らない、日本限定のスウェットやフーディー、トートバッグなどのグッズも販売します。



なお、ポップアップの店内で、12月6日(水)に発売する日本独自企画の10周年記念盤『ARTPOP THE 10TH ANNIVERSARY』を予約・購入すると、スペシャル特典として『アートポップ』ステッカーが貰えます。さらに、同アルバムの購入者には先着特典として2024年『アートポップ』カレンダーもプレゼントします。



<ポップアップストア情報>

【LADY GAGA ARTPOP POP UP】

■開催期間:2023年11月30日(木)~2023年12月10日(日)

■開催場所:UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-20-6)

■営業時間:11:00~20:00 ※12/1(金)のみ19:00 閉店

■ご入店について:事前の入店予約は必要ございません。混雑時は整理券を配布する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ストアHP:https://store-harajuku.universal-music.co.jp/



【内容】

■オフィシャルマーチャンダイジング、当店限定オフィシャル商品の販売

■オフィシャルメッセージボード(レディー・ガガへのメッセージを店内で募集)

■インスタントフォト(オリジナルフレームの高画質インスタントフォトスポット設置)

And more.



【注意事項】

・商品は数に限りがあり、開催期間中でも無くなり次第、販売終了になります。あらかじめご了承くだ

さい。

・一部商品に購入制限を設ける場合がございます。購入制限には変動がございます。

・ご購入後、不良品以外のお客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・数量・釣り銭等は必ずその場でご確認ください。

・商品不良の場合、お買い上げいただいた日を含めて 1 週間以内の商品に限り、良品との交換対応をさせていただきます。良品をご用意できない場合は、返金のご対応をいたします。お買い上げいただいたレシートが無い場合は交換対応が出来かねますので、あらかじめご了承ください。



【グッズラインナップ(一部抜粋)】

ARTPOP TEE/6,380円

ARTPOP LS TEE/6,930円

CREW SWEAT/9,900円

BADGE SET/1,430円

And more(※表示価格は税込)



<商品情報>

『ARTPOP THE 10TH ANNIVERSARY』(日本独自企画盤)

2023年12月6日(水)発売 / UICS-9182

予約リンク:https://umj.lnk.to/LG_Artpop10th

7インチ紙ジャケット / 来日映像入りDVD付き

来日公演写真ポスター、ツアー・ビジュアル・フォトカード封入 / 歌詞・対訳付き



☆ポップアップストア購入限定特典:『アートポップ』ステッカー



☆先着購入者特典:2024年『アートポップ』ポスター・カレンダー

(※特典はなくなり次第終了)





【レディー・ガガ公式リンク】

日本公式HP:http://ladygaga.jp/

海外公式HP:http://www.ladygaga.com/

日本公式LINE:https://line.me/R/ti/p/%40ladygagajp

日本公式Twitter:https://twitter.com/GAGA_JAPAN



