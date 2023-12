[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ディズニー創立100周年の記念作・映画『ウィッシュ』の日本版オリジナル・サウンドトラックを12月15日(金)に発売します。







今年、創立100周年を迎えたウォルト・ディズニー・カンパニー。その記念作となるアニメーション最新作が『アナと雪の女王』のスタッフ陣が贈る、新たなドラマティック・ミュージカル『ウィッシュ』です。劇場公開の同日、本作の日本版オリジナル・サウンドトラックCDが通常版とデラックス版の2形態で発売となり、デジタルアルバムも各音楽配信サービスにて配信を開始します。



今作の音楽を手掛けるのは、第60回グラミー賞(R)主要2部門にノミネートし、ジャスティン・ビーバー、エド・シーランら有名アーティストへの楽曲提供をするなど、世界的ヒット・ソング・ライター兼アーティストとして活躍しているジュリア・マイケルズと、グラミー賞(R)受賞プロデューサー兼ミュージシャンのベンジャミン・ライスです。

通常版には、主人公・アーシャ役声優の生田絵梨花が歌う劇中歌「ウィッシュ~この願い~」 を筆頭に、福山雅治(マグニフィコ王)や檀れい(アマヤ王妃)など豪華日本版声優による日本語歌に加えて、アリアナ・デボーズやクリス・パインなどUS版声優による英語歌、インストゥルメンタルも収録。1枚で日本語歌、英語歌どちらもお楽しみいただけます。

デラックス版には、ボーナス・トラックとしてジュリア・マイケルズ本人が歌う貴重なデモ曲「ウィッシュ~この願い~」「輝く願い」「誰もがスター!」「真実を掲げ」の4曲を収録。日本版限定で『ウィッシュ』と同時上映される『ワンス・アポン・ア・スタジオ』の音楽も手掛ける、作曲家デイブ・メッツガーによるスコア楽曲が収録されるほか、ブックレットには生田絵梨花が『ウィッシュ』の日本版楽曲にこめた想いと魅力について語るQ&Aも掲載されます。また、デラックス版初回限定特典として、『ウィッシュ』の世界観をより一層引き立て、きらびやかな星空を彷彿とさせる「キラキラ・スリーブケース」と「デザインカード2枚」の特典が付属します。



今作の発売を記念して、全国のCDストアで『ウィッシュ』の特別な劇中シーンを楽しめるパネル展を開催。フラッシュで撮影するとキャラクターが現れて写真が撮れる特殊デザインパネルの設置や、生田絵梨花さんからの限定コメント動画を公開します。先着でクリアしおりとメッセージカードの両方がゲットできるW特典や、Xで「#ウィッシュパネル展」をつけて投稿すると抽選でオリジナル・グッズが当たるキャンペーンも実施予定です。



https://www.universal-music.co.jp/disney-wish/disney-wish/news/2023-12-05/



さらに、ディズニー作品のサウンドトラックやコンピレーション・アルバムなどの対象商品を購入すると、先着で『白雪姫』、『アナと雪の女王』、『ミラベルと魔法だらけの家』といったサウンドトラックや、ディズニー100周年記念セレブレーション・ベスト『ディズニー100』のジャケット写真をデザインしたオリジナル・クリアファイルがゲットできるディズニー・サントラキャンペーンも実施します。



https://www.universal-music.co.jp/disney-wish/disney-wish/news/2023-12-05-2/



Erika Ikuta - ウィッシュ~この願い~ (From『ウィッシュ』/日本語版)







Ariana DeBose - This Wish (From "Wish")





『ウィッシュ』オリジナル・サウンドトラック

2023年12月15日(金)発売



■通常版

タイトル:ウィッシュ(オリジナル・サウンドトラック)

アーティスト:ヴァリアス・アーティスト

発売日:2023年12月15日(金)

品番:UWCD-1120

価格:¥2,750

仕様:CD1枚組、歌詞・対訳・解説付き



収録曲:日本語歌7曲+英語歌8曲+インストゥルメンタル4曲

<日本語歌>

1.ようこそ!ロサス王国へ/生田絵梨花&キャスト

2.輝く願い/福山雅治&生田絵梨花

3.ウィッシュ~この願い~/生田絵梨花

4.誰もがスター!/キャスト

5. 無礼者たちへ/福山雅治

6.真実を掲げ

7.ウィッシュ~この願い~(リプライズ)/生田絵梨花&キャスト

<英語歌>

8.ようこそ!ロサス王国へ/アリアナ・デボーズ&キャスト

9.輝く願い/クリス・パイン&アリアナ・デボーズ

10.ウィッシュ~この願い~/アリアナ・デボーズ

11.誰もがスター!/キャスト

12.無礼者たちへ/クリス・パイン

13.真実を掲げ/アリアナ・デボーズ、アンジェリーク・カブラル&キャスト

14.ウィッシュ~この願い~(リプライズ)/アリアナ・デボーズ&キャスト

15.かけがえのない願い(エンドソング)/ジュリア・マイケルズ

<インストゥルメンタル>

16.ウィッシュ~この願い~(インストゥルメンタル)

17. 誰もがスター!(インストゥルメンタル)

18.無礼者たちへ(インストゥルメンタル)

19. かけがえのない願い(インストゥルメンタル)



■デラックス版

タイトル:ウィッシュ(オリジナル・サウンドトラック/デラックス版)

タイトル(英語):Wish (Original Motion Picture Soundtrack/Deluxe Edition)

アーティスト:ヴァリアス・アーティスト

発売日:2023年12月15日(金)

品番:UWCD-1121/2

価格:¥3,850

仕様:CD2枚組、歌詞・対訳・解説付き、ブックレットに主人公アーシャの声を担当した生田絵梨花によるQ&Aを掲載

初回限定特典:キラキラ・スリーブケース付、デザインカード2枚封入



収録曲:

Disc1:日本語歌7曲+英語歌8曲+インストゥルメンタル4曲+ボーナス・トラック4曲

<日本語歌>

1.ようこそ!ロサス王国へ/生田絵梨花&キャスト

2.輝く願い/福山雅治&生田絵梨花

3.ウィッシュ~この願い~/生田絵梨花

4.誰もがスター!/キャスト

5.無礼者たちへ/福山雅治

6.真実を掲げ/生田絵梨花、檀れい&キャスト

7.ウィッシュ~この願い~(リプライズ)/生田絵梨花&キャスト

<英語歌>

8.ようこそ!ロサス王国へ/アリアナ・デボーズ&キャスト

9.輝く願い/クリス・パイン&アリアナ・デボーズ

10.ウィッシュ~この願い~/アリアナ・デボーズ

11.誰もがスター!/キャスト

12.無礼者たちへ/クリス・パイン

13.真実を掲げ/アリアナ・デボーズ、アンジェリーク・カブラル&キャスト

14.ウィッシュ~この願い~(リプライズ)/アリアナ・デボーズ&キャスト

15.かけがえのない願い(エンドソング)/ジュリア・マイケルズ

<インストゥルメンタル>

16.ウィッシュ~この願い~(インストゥルメンタル)

17.誰もがスター!(インストゥルメンタル)

18.無礼者たちへ(インストゥルメンタル)

19.かけがえのない願い(インストゥルメンタル)

<ボーナス・トラック>

20.ウィッシュ~この願い~(デモ)/ジュリア・マイケルズ

21.輝く願い(デモ)/ジュリア・マイケルズ&ベンジャミン・ライス

22.誰もがスター!(デモ)/ジュリア・マイケルズ

23.真実を掲げ(デモ)/ジュリア・マイケルズ



Disc2:スコア35曲

1.ロサス王国

2.家族を紹介

3.面接へのカウントダウン

4.ティーンズを紹介

5.マグニフィコ登場

6.ロサスの人々の願い

7.サビーノの願い

8.失望の真実

9.願いの儀式

10.マグニフィコの拒絶

11.ディナーのテーブル

12.光触れる物すべて

13.スター誕生

14.導き

15.呪文の書を調べて

16.アーシャ、スターと潜入

17.隠しごと

18.ティーンズ、スターと出会う

19.約束と決意

20.王様を引き留めて

21.禁断の魔法へ

22.戻った願い

23.願いが呼んでいる

24.王の堕落

25.サイモン卿

26.ティーンズの疑問

27.警告と作戦

28.作戦実行

29.困難を跳びこえて

30.星空をおおう闇

31.やった!

32.鏡よ鏡/ロサスの祝い

33.フィナーレ

34.ハッピー・チキン・ソング

35.ウィッシュ エンドクレジット組曲



■ウィッシュ (オリジナル・サウンドトラック/日本版)[デジタルアルバム]

発売日:2023年12月15日(金)

ダウンロード価格:¥2,343

収録曲:日本語歌7曲+英語歌8曲+インストゥルメンタル4曲

※CD通常版と同様



▶Apple

https://music.apple.com/jp/album/wish-japanese-original-soundtrack/1719870394?l=ja&ls=1

▶Spotify

https://open.spotify.com/album/36JMEsObAQpmiRUsZBhSKR

▶Amazon Music

https://music.amazon.co.jp/albums/B0CPSCKN4F?marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP&ref=dm_sh_pX5XkzbwZveM8KYrBj3CuyPh1

▶LINE MUSIC

https://lin.ee/wA8EbCI

▶YouTube Music

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kvfyqTome7VNYwih-a2AqsN7dHfDMWHrM

▶AWA

https://s.awa.fm/album/905e96084067514c2539?t=1701835212

▶楽天

https://music.rakuten.co.jp/link/album/26388241

▶レコチョク

https://recochoku.jp/album/A2003945337

▶iTunes

https://music.apple.com/jp/album/wish-japanese-original-soundtrack/1719870394?l=ja&ls=1



【映画情報】

『ウィッシュ』12月15日(金)劇場公開

100年のすべてが、この物語に―世紀のドラマティック・ミュージカルが誕生。

願いが叶う魔法の王国に暮らす少女アーシャの願いは、100才になる祖父の願いが叶うこと。だが、すべての“願い”は魔法を操る王様に支配されているという衝撃の真実を彼女は知ってしまう。みんなの願いを取り戻したいという、ひたむきな思いに応えたのは、“願い星”のスター。空から舞い降りたスターと、相棒である子ヤギのバレンティノと共に、アーシャは立ち上がる。「願いが、私を強くする」──願い星に選ばれた少女アーシャが、王国に巻き起こす奇跡とは…?

監督:クリス・バック『アナと雪の女王』『アナと雪の女王2』、ファウン・ヴィーラスンソーン『アナと雪の女王』『ズートピア』



「ウィッシュ」日本版予告:https://www.youtube.com/watch?v=qinYBCALnvE

映画公式サイト:https://www.disney.co.jp/movie/wish



(C) 2023 Disney. All Rights Reserved.

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ



