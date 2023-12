[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、ゾーイ・サルダナ、ニコール・キッドマン出演で贈るスパイアクションシリーズ『特殊作戦部隊:ライオネス』を、本日2023年12月22日(金)より独占配信開始いたしました。合わせて、本日より予告編映像を公開いたします。









実在の米軍プログラムをもとに描かれる、特殊工作員の過酷な世界―豪華ハリウッド俳優出演で贈る本格スパイアクションが日本初上陸!

アカデミー賞ノミネート経験があり、シーズン1からヒットドラマ『イエローストーン』の脚本家&プロデューサーを務めているテイラー・シェリダンの新シリーズ『特殊作戦部隊:ライオネス』。実際の米軍プログラムに着想を得て、対テロ戦争におけるCIAの尖兵として私生活と仕事の両立を図る女性隊員・ジョーの人生に迫る本格アクションドラマでとなっています。潜入捜査の過酷さや緊迫のスパイ描写だけでなく、家庭と仕事との両立に奮闘する主人公のヒューマンドラマとして描かれるリアリティあふれる内容から、全米で多くの視聴者を惹きつけスマッシュヒットを記録しました。





本作の主演は、『アバター』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』などに出演の人気女優、ゾーイ・サルダナ。「ライオネス」の隊長として危険を伴う任務を行う一方で、崩壊寸前の家庭との両立に悩む主人公・ジョーを演じます。また、ジョーの上官にあたるCIA高官・ケイトリン役には、『ビッグ・リトル・ライアーズ』『フレイザー家の秘密』など話題作への出演が続く女優、ニコール・キッドマンが出演。上司として、また自身もひとりの妻として、「ライオネス」の任務遂行にあたる政治的駆け引きと、ジョーのケアを行う頼れる諜報員を熱演します。



ほかにも、「ライオネス」に採用された新人スパイのクルス役にライズラ・デ・オリヴェイラ(『ロック&キー』)、米国務大臣のマリンズ役にモーガン・フリーマン(『ミリオンダラー・ベイビー』『ショーシャンクの空に』)、CIA副長官のウェストフィールド役にマイケル・ケリー(『ジャック・ライアン』『ハウス・オブ・カード』)など、脇を固めるキャストも豪華俳優陣が揃っています。同時配信となる日本語吹替版では、ゾーイ・サルダナ(ジョー役)を朴璐美、ニコール・キッドマン(ケイトリン役)を田中敦子がそれぞれ吹き替えを担当。2大声優による強力タッグにもご期待ください。





『特殊作戦部隊:ライオネス』は、本日2023年12月22日(金)よりU-NEXTにて独占配信中です。本日公開の予告編と合わせてお楽しみください。









<作品概要>



『特殊作戦部隊:ライオネス』

(原題:Special Ops: Lioness)<全8話>

【配信開始日時】2023年12月22日(金)全話一挙配信

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0095554

【あらすじ】

対テロ戦争の尖兵としてCIAに組織された特殊作戦部隊「ライオネス」。隊長のジョーは、前任務の失敗で部下を亡くしたトラウマと、崩壊寸前の家庭と任務の両立に頭を抱えていた。そんななか、監督のケイトリンとウェストフィールドより、次なるテロリズム権力者のもとへの潜入捜査を任されたジョーは、並外れた戦闘能力をもつ海兵隊員・クルスを採用し、標的となるテロリストの娘・アーリヤへの接近を指示するが…。



【スタッフ】

■製作総指揮:テイラー・シェリダン、デヴィッド・グラッサー、ゾーイ・サルダナ、ニコール・キッドマン、ロン・バークル、ボブ・ヤーリ、デヴィッド・ハトキン、ジル・ワグナー、ガイヤー・コジンスキー、マイケル・J・マローン、ジョン・ヒルコート

■脚本:テイラー・シェリダン

■監督:ジョン・ヒルコート、アンソニー・バーン、ポール・キャメロン



【キャスト】

ジョー役:ゾーイ・サルダナ(CV:朴璐美)

ケイトリン役:ニコール・キッドマン(CV:田中敦子)

マリンズ役:モーガン・フリーマン

クルス役:ライズラ・デ・オリヴェイラ

ウェストフィールド役:マイケル・ケリー

ニール役:デイヴ・アナブル

ボビー役:ジル・ワグナー

タッカー役:ラモニカ・ギャレット

ツーカップス役:ジェームズ・ジョーダン

ランディ役:オースティン・ヘバート

テックス役:ジョナ・ウォートン

アーリヤ役:ステファニー・ヌール

ケイト役:ハンナ・ラヴ・ラニアー



The series is distributed by Paramount Global Content Distribution.

(C) 2023 Viacom International Inc. All Rights Reserved.



