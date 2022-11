[ロングランプランニング株式会社]

Pro.Olea『エドワード 8 世からのラブレター ~マルゲリッツ・アリベールは、有罪か、無罪か? Love Letters from Edward VIII : Is Marguerite Alibert Guilty or Not?』が2022年11月23日 (水・祝) ~ 12月18日 (日)に四谷Gallery-O10/Le-Chateau(東京都新宿区)にて上演されます。チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて発売中です。





カンフェティにてチケット発売中!

https://www.confetti-web.com/Pro-Olea



公式ホームページ

http://edward8loveletter.pro-olea.com/







娼婦は夫を本当に殺したのか、判決を決めるのは観客のあなた!



イマーシブ演劇とは

-IMMERSIIVE-

ロンドンから始まった“没入型演劇作品”の総称です。



これまでの「観客が客席に座って、舞台上の俳優を鑑賞する」という常識を壊し、

フィクションの世界に飛び込んで、新たな作品と観客の関係性を作り出す公演となっております。

本日行われる裁判では、お客様に陪審員として参加していただきます。

豪奢なホテルをお楽しみいただきつつ、被告人が有罪か無罪かのご判断をお願いいたします。



何故イマーシブを企画したか

今まで舞台は俳優が作り上げる世界を、観客が覗き見るものでしたが、

今回はお客様は陪審員となって俳優と共に世界を作り上げます。

今まで舞台上で繰り広げられる世界に入りたいけど、俳優になるのは嫌だと思う方もいらっしゃったと思います。

今回俳優はお客様を認識し、お客様も陪審員として役割を持って一緒にこの裁判劇を作り上げます。

そのわくわく感、ドキドキ感を感じていただけたら幸いです。



今回の被告人マリーは、実際に殺意を持っての殺人だったのか、ただの事故だったのか分からない事件です。

情報も錯綜し、世間からの注目を集めておりました。

そこに敏腕弁護士である、マーシャル・ホールが人心を掌握し、たった1時間の裁判で無罪を勝ち取ります。



本当に彼女は無罪だったのか、それともやはり有罪だったのか改めてお客様が判断してください。



魅力的なキャストが目の前で繰り広げる、怒涛の裁判劇!

有罪か無罪かで結末も変わり、ニ度楽しめる演劇です。

是非二度ご来場ください!





公演概要



『エドワード 8 世からのラブレター ~マルゲリッツ・アリベールは、有罪か、無罪か?

Love Letters from Edward VIII : Is Marguerite Alibert Guilty or Not?』

公演日:2022年11月23日 (水・祝) ~ 12月18日 (日)

会場:四谷Gallery-O10/Le-Chateau(東京都新宿区四谷坂町12-12-B1)



■あらすじ

20世紀初頭の、実話である。



大富豪や王族の相手をし続けた、美しき高級娼婦=マリー。

マリーは、エジプトの富豪である夫を、銃で殺した。

事件現場はロンドン・サヴォイホテル。嵐の夜だった。



本公演は、その裁判です。

この裁判に、皆さまを陪審員としてお呼び致します。



マリーは明らかに有罪でした。

けれど、そこに届いた一通の手紙。

これがすべてをひっくり返す。



手紙の中身は、いったい何なのか!?



■出演者

マーシャル・ホール(Wキャスト):大野瑞生 / 鎌苅健太

マリー・マルゲリッツ・アリベール (Wキャスト):涼本奈緒 / 結木ゆな



パーシヴァル・クラーク:板橋廉平

リグビー・スウィフト:永田耕一

サイエッド・アイナニ (Wキャスト)野島透也 / 松岡拓弥

ビーティ(Wキャスト):竹林史絵/柚木美咲

グロス警部補 (Wキャスト):田邊謙 / 渡部哲成

アリ・ファーミー・ベイ:安藤慶一

エドワード8世(Wキャスト):中村碧十/那須一南

メイド:ナオミ希恵

サックス奏者:中村有里/小野あずさ



■スタッフ

作・演出:岡本貴也



■タイムテーブル

11月23日(水・祝) 19:45◇プレビュー公演

11月25日(金) 14:00 / 17:30 / 19:45

11月26日(土) 14:00 / 17:30 / 19:45

11月27日(日) 14:00 / 17:30 / 19:45

12月02日(金) 17:30 / 19:45

12月03日(土) 14:00★ / 17:30 / 19:45

12月04日(日) 14:00★ / 17:30 / 19:45

12月09日(金) 17:30 / 19:45

12月10日(土) 14:00★ / 17:30 / 19:45

12月11日(日) 14:00★ / 17:30 / 19:45

12月16日(金) 17:30 / 19:45

12月17日(土) 14:00★ / 17:30 / 19:45

12月18日(日) 14:00★ / 17:30 / 19:45



◇プレビュー公演(4,500円)

★アフタートーク予定、登壇者は未定です

※開場は開演の30分前



■チケット料金

一般:6,500円

リピーターチケット:6,000円※

U25:5,500円※

(全席自由・税込)

※枚数に限りあり



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/01-21:16)