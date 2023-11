[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、椎名林檎のデビュー25周年ライブ『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』のBlu-ray/DVDを11月22日(水)に発売します。







今作は今春に開催したソロとしては5年ぶりの全国ツアー・デビュー25周年ライブ『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』の千秋楽である、5月10日に開催した東京国際フォーラム ホールAでのライブの模様を収録しています。

石若駿(Dr)、鳥越啓介(Ba)、林正樹(Pf/key)、佐藤芳明(Acc/Key)、名越由貴夫(Gt)からなるツアーバンド「MANGAPHONICS」の演奏をバックに、新旧楽曲に最新曲、あるいは提供曲のセルフカバーも織り交ぜた椎名林檎の25年の活動を集大成するライブの模様が収められた映像作品です。

全26曲のライブ本編と2曲のアンコールのほか特典映像として「ワインレッドの心」(カバー)、「幸先坂」を収録(初回限定盤/通常盤共)。Blu-ray盤では、通常のステレオ音声に加え、Dolby Atmos(立体音響)の音声選択もあり、より一層臨場感あふれるライブを体感していただけます。



本作の発売を記念して11月21日(火)~12月4日(月)の期間、タワーレコード新宿店 9F 特設スペースにて同ツアーの衣裳展を開催。オフィシャルサイト・SR猫柳本線(http://www.kronekodow.com)では、12月1日(金)より新作グッズ4点を販売します。12月20日(水)には、椎名林檎デビュー25周年を記念したアナログ盤リリース第2弾として、過去タイトル4作の発売も決定しています。



椎名林檎 Blu-ray/DVD『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』ダイジェスト映像



椎名林檎 - 「緑酒」~「NIPPON」from 諸行無常



椎名林檎 Live Blu-ray/DVD

『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』

2023年11月22日(水)発売

【初回限定盤】 BD:UPXH-29062 ¥7,700(税込) / DVD:UPBH-29098 ¥6,600(税込)

【通常盤】 BD:UPXH-20128 ¥6,050(税込) / DVD:UPBH-20310 ¥4.950(税込)

<初回限定盤仕様Blu-ray/DVD共通>

・三方背ケース/トール型44Pブックレット

・「いつでもどこでもすぐ観れる」 スマホ/タブレット対応・視聴用二次元コード (「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード)付

*「NeSTREAM LIVE」:商品に封入の視聴シリアルコードを使用し、ディスク収録映像をスマホやTVなどで簡単にストリーミング再生にてご視聴いただけます。

また音声はステレオ&ドルビーアトモスいずれでもお楽しみ頂けます。(視聴可能期間:2024年11月19日まで)

アプリ詳細はこちらをご参照ください。 https://nestreamlive.radius.co.jp



<Blu-ray初回限定盤/通常盤共>

・ステレオ&ドルビーアトモス音声対応



[収録概要]

「椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常」

於)2023年5月10日(水) 東京国際フォーラム ホールA



[tracklist]

1. あの世の門

2. 我れは梔子

3. どん底まで

4. カリソメ乙女

5. 走れゎナンバー

6. J L 0 0 5便で

7. 青春の続き

8. 酒と下戸

9. 意識

10. 神様、仏様

11. T O K Y O

12. 天国へようこそ

13. 鶏と蛇と豚

14. 同じ夜

15. 人生は夢だらけ

16. 仏だけ徒歩

17. 私は猫の目

18. 公然の秘密

19. 女の子は誰でも

20. 胸いっぱいの愛

21. いろはにほへと

22. 命の息吹き

23. いとをかし

24. 長く短い祭

25. 緑酒

26. N I P P O N

EN1. 母国情緒

EN2. ありあまる富



[ending]

シドと白昼夢 all things must pass mix



[bonus track]

ワインレッドの心

幸先坂



=MANGAPHONICS=

directed by, and starring 椎名林檎

pf/key 林正樹

bass 鳥越啓介

drums 石若駿

guitar 名越由貴夫

accordion/key 佐藤芳明





★Blu-ray/DVD『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』購入特典決定

11月22日発売 椎名林檎Blu-ray/DVD『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』の購入特典が決定しました。

特典は先着となりますので、お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。



【対象商品】

11月22日発売 椎名林檎 Live Blu-ray/DVD『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』

【初回限定盤】 Blu-ray:UPXH-29062 ¥7,700(税込) / DVD:UPBH-29098 ¥6,600(税込)

【通常盤】 Blu-ray:UPXH-20128 ¥6,050(税込) / DVD:UPBH-20310 ¥4.950(税込)



【購入特典】ポストカード

※特典は購入先着となり、なくなり次第終了となります。

※一部特典がつかない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご確認ください。



『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』発売記念ツアー衣裳展

展示日時:11月21日(火) ~ 12月4日(月) 11:00~22:00

展示会場:タワーレコード新宿店 9F 特設スペース

展示内容:「椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常」 衣裳



★アナログ盤リリース企画第2弾、[初回生産限定】アナログ盤4作品を12月20日発売決定

本年5月末に続く、椎名林檎デビュー25周年を記念したアナログ盤リリース第2弾。

斎藤ネコ氏と共に創りあげた作品『平成風俗』、提供楽曲のセルフカバー集『逆輸入』(港湾局/航空局)の2作、加えて、デビュー15周年ライブ映像作品『党大会 平成二十五年神山町大会』(2014年リリース)の初回限定生産盤に特典として付属したCD「Holiday Jazz on 25th November, 2013」。計4作品のアナログ盤をリリース。各タイトル共に24bit/96KHz高音質マスターから2023年に新たにカッティングされた重量盤30cmLPです。

初回プレス分のみの数量限定発売となります。



『平成風俗』 [2LP] 180g重量盤

UPJH-20057/8 ¥4,180(税込)

Side-A: ギャンブル/茎/錯乱 TERRA ver.

Side-B: ハツコイ娼女/パパイヤマンゴー/意識

Side-C: 浴室/迷彩/ポスターガイスト/カリソメ乙女 TAMEIKESANNOH ver.

Side-D: 花魁/夢のあと/この世の限り



『Holiday Jazz on 25th November, 2013』 [LP] 180g重量盤

UPJH-20059 ¥2,750(税込)

Side-A: 今/旬

Side-B: 茎/(サ)/MY FOOLISH HEART

(*映像作品 『党大会 平成二十五年神山町大会』 初回限定生産盤・特典CDのアナログ盤化)



『逆輸入 ~港湾局~』 [2LP] 180g重量盤

UPJH-20060/1 ¥4,180(税込)※初アナログ盤化

Side-A: 主演の女/渦中の男/プライベイト

Side-B: 青春の瞬き/真夏の脱獄者

Side-C: 望遠鏡の外の景色/決定的三分間/カプチーノ

Side-D: 雨傘/日和姫/幸先坂



『逆輸入 ~航空局~』 [2LP] 180g重量盤

UPJH-20062/3 ¥4,180(税込)

Side-A: 人生は夢だらけ/おいしい季節/少女ロボット

Side-B: 暗夜の心中立て/薄ら氷心中 /重金属製の女

Side-C: おとなの掟/名うての泥棒猫/華麗なる逆襲

Side-D: 野性の同盟/最果てが見たい



★「諸行無常」映像化記念グッズ、12月1日より発売

『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』の映像作品化を記念して、オフィシャルサイト・SR猫柳本線(http://www.kronekodow.com)では、新作グッズを販売します。

本ツアーにおいて、バンド・MANGAPHONICSがアンコールで着用していた衣裳を基に作られたセットアップ、黒猫堂とkeisuke kandaによるコラボジャージ4点となります。12月1日(金)より、SR猫柳本線にて販売スタート。どうぞお求めください。



『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』映像作品化記念グッズ



下戸ボンバージャケット

下戸レースアップスカート

上戸トラックジャケット

上戸ワイドトラウザーズ



販売サイト:SR猫柳本線「猫キヲスク」

https://www.kronekodow.com/online.php

販売開始日:12月1日正午~

※林檎班では、11月22日正午より、会員先行販売をおこないます

※売り切れ次第販売終了となります。ご了承ください



