USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年12月31日(日)に『山本KIDの愛と夢 ~IT WAS ALL A DREAM~』を見放題で独占配信いたします。







2000年代の日本の格闘技界を牽引し「神の子」と呼ばれた国民的スター、山本“KID”徳郁。没後5年の時を経てU-NEXTで独占配信となる『山本KIDの愛と夢 ~IT WAS ALL A DREAM~』では、当時のインタビューや関係者の証言を軸に、彼の人生や伝説の試合を辿ります。



さらに、十数年分の未公開映像の一部も収録されています。なかでも2018年に撮影された生前最後のインタビューでは、闘病生活中でも家族や格闘技への愛を語る山本KIDの最後の貴重な姿が収められています。格闘家KIDが描いた夢や今だから語れる真実、そして多くの人に影響を与え、今もなお多くの人に愛される1人の男の強烈な生き様を、盟友・窪塚洋介のナレーションでお送りいたします。



■山本KIDの内なる世界と意志を受け継ぐ者

ヒーローとしての彼はどのようにして生まれたのか。少年時代から人生を振り返ります。レスリング一家山本家の中での姿など、様々な角度からKIDという人間の原点とカリスマ性に迫ります。そしてその生き様に影響をうけ、自ら立ち上がった者も集います。格闘技に限らず音楽家、スポーツ選手など、彼を愛した者たちから見えていた彼の姿と、新しく生まれた希望・KIDの子供たちに注目です。



■日本中を沸かせた歴史的マッチとライバルたち

4000万人が熱狂した魔裟斗との「伝説の一戦」や、開始4秒で宮田からKOを奪ったHERO'Sの試合など、圧倒的な存在感と強さで格闘技界を盛り上げたKID。試合の裏話や、試合前には噛ませ犬との声が上がったK-1の試合でなぜ劇的勝利を収められたのかという考察にくわえ、ライバルたちのインタビューや前田日明の解説も必見です。







@Susumu Naga



本作の配信にあたり魔裟斗、山本美憂、窪塚洋介よりコメントが到着しました。



■魔裟斗

2004年大晦日、大阪ドーム。自分の試合で最も多くの人が観た試合、それがKIDとの試合だった。体格差を物ともせず向かってくるファイトスタイルで、闘っている自分もアドレナリンが出まくり楽しくなってくる感覚。あれから19年が経ち、KIDがいなくなって5年。どんなに時間が過ぎようとKIDは多くの人の記憶に残り続けることだろう。



■山本美憂

まずはこの作品に関わって頂いた全ての関係者の皆様に感謝申し上げます。いつまでも皆様に弟KIDの事を忘れないでもらいたいことが私や家族の願いです。こうしてひとつの作品として、残して頂けたことを当の本人も天国で喜んでいると思います。皆さん、お時間ある際にぜひ観ていただければと思います。



■窪塚洋介

KIDくんが病と闘っていたことを知らなかった人は仲間も含めて多かったと思う。2018年突然逝ってしまった彼との気持ちの折り合いがつけられていない、と思っていた。この番組の収録を通して、お墓参りに行き、共に歩いた街を歩き、共通の仲間と思い出を語り、ナレーションを入れながら泣いた。やっと節目がつけられた気がする。そして改めてチャーミングで強く優しい彼を思い出し、会いたくなってしまった。



U-NEXTでしか見られない山本KIDの生き様を、ぜひその目でお確かめください。





<配信概要>

『山本KIDの愛と夢 ~IT WAS ALL A DREAM~』

【配信詳細】https://video.unext.jp/title/SID0096785

※配信開始時間よりご視聴いただけます

【配信日時】2023年12月31日(日) 12:00

【出演兼ナレーション】窪塚洋介

【インタビュー出演】山本郁榮、山本美憂、山本アーセン、魔裟斗、前田日明、宮田和幸、朴光哲、矢地祐介ほか

【スタッフ】

制作著作:TBSスパークル

プロデューサー:小杉康夫

監督:黒川康平



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど35万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、97万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年11月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



