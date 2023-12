[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Sexy Zoneの通算25枚目のシングル「人生遊戯」を12月13日(水)に発売します。







前作「本音と建前」に続き通算25枚目のシングルとなる今作は、メンバーの菊池風磨が主演を務める日本テレビ系・新土曜ドラマ『ゼイチョー~「払えない」にはワケがある~』の主題歌に起用されています。

スピード感のある楽曲で、メロディーに登場人物たちの背中を押す強いメッセージが込められた作品となっています。RAPパートはメンバー・菊池風磨が作詞を担当、ドラマの主役・饗庭蒼一郎とSexy Zoneの菊池風磨自身がリンクしたリリックを綴り、応援歌のような楽曲に仕上がりました。



初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態で発売され、初回限定盤AのDVDには「人生遊戯」のMusic Video、Making of「人生遊戯」が、初回限定盤BのDVDにはバラエティ映像としてSexy Zone の楽曲のイントロクイズに答え、さらに歌い出しまでにうまく曲フリをできるかチャレンジする新感覚ゲーム「Sexy Zone イントロ曲フリドン」が収録されています。





Sexy Zone 「人生遊戯」 (YouTube Ver.)



Sexy Zone「人生遊戯」ダイジェスト映像



Sexy Zone 25thシングル「人生遊戯」

2023年12月13日(水)リリース



1.初回限定盤 A

【CD+DVD】¥1,650(税込)/ JMCT-19025

【CD】M1. 人生遊戯

M2. SNOWY BREEZE

M3. SNOWY BREEZE -Inst-



【DVD】「人生遊戯」Music Video

Making of「人生遊戯」(約55分)



2.初回限定盤 B

【CD+DVD】¥1,650(税込)/ JMCT-19026

【CD】M1. 人生遊戯

M2.Forever Yours

M3.Forever Yours -Inst-



【DVD】特別企画「Sexy Zone イントロ曲フリドン」(約33分)



3.通常盤

【CD】¥1,210(税込)/ JMCT-15008

【CD】M1. 人生遊戯

M2. Wishing for the better day

M3.人生遊戯 Inst

M4.Wishing for the better day -Inst-

*初回プレス仕様 ピクチャーレーベル



【各形態共通封入特典】

〇シリアルコード入りプレイリストカード

各形態に封入される『プレイリストカード』に記載のシリアルコードで、『SZ10THアプリ』内ミュージックプレイヤー機能にて楽曲がお楽しみいただけます。

※お買い上げいただいた商品に収録されている楽曲が再生可能となります。

※-Inst-楽曲は対象外です。



【3形態同時予約購入特典】

https://www.universal-music.co.jp/sexyzone/news/2023-11-22/



<作品概要>

■タイトル ゼイチョー ~「払えない」にはワケがある~

■放送日時 2023年10月期 土曜ドラマ(毎週22:00~22:54)

■原作 慎 結『ゼイチョー!~納税課第三収納係~』(講談社「BE・LOVE」所載)

■脚本 三浦 駿斗

■音楽 井筒 昭雄・chakia

■監修 野村 修也

■税務指導 堀 博晴

■チーフプロテ゛ューサー 松本 京子

■プロテ゛ューサー 大倉 寛子・岩崎 秀紀・金澤 麻樹

■演出 河合 勇人・鯨岡 弘識・長沼誠

■制作協力 日テレアックスオン

■製作著作 日本テレビ



■Top J Records : https://topjrecords.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-21:46)