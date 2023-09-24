牛角×VTuberグループ「ホロライブ」の星街すいせいコラボ 全長29cmのBIGアクスタや等身大タペストリーが当たる「牛角アプリくじ」や星街すいせいが好きなメニューがお得になる「コラボ割」を実施

(09/24 15:16)