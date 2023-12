[株式会社ポトマック]

#HAPPY BAG2024



お茶に恋をする本格派ティーストアTHE ALLEYは、福袋と年末年始ドリンクを12/26(月)から数量限定で販売START!!





今年もTHE ALLEYから2023年の感謝の気持ちと、2024年を笑顔で迎え、毎日をHAPPYにする福袋をご用意いたしました。



HAPPY BAG ¥3000(税込)







<内容>

・ティーバッグ 1袋(ロイヤルN0.9 5包入)

・ジアレイジャパンオリジナル手ぬぐい

・500円ドリンクチケット 6枚

・オリジナルトートバッグ



NEW YEAR BAG ¥4000(税込)







<内容>

・ティーバッグ 2袋(ロイヤルN0.9/アッサム 各5包入)

・ジアレイジャパンオリジナル手ぬぐい

・500円ドリンクチケット 8枚

・オリジナルトートバッグ







・オリジナル手ぬぐい

昔から親しまれて使われている手ぬぐいを、THE ALLEYジャパンがオリジナルでデザインしました。

デザインは男女問わずお使いいただけるドリンクのイラストが描かれ、カラーは紅茶の色をイメージしています。

使えば使うほどにしっくりと馴染んでいき、THE ALLEYを日常の中で感じていただけます。





・ティーバッグ

お客様からリクエストも多く商品化したティーバッグが今回も福袋限定で登場します。

一番人気のベリーの香りが華やかに香る“ロイヤルNO.9”と豊かで濃い香りのくせがなく飲みやすい“アッサム”の2種類のティーバッグをご用意いたしました。

ご自宅や仕事先でもTHE ALLEYの味をお気軽にお楽しみいただけます。







※数量限定の為、無くなり次第終了となります。

※ドリンクチケット使用期間 2023年12月26日(火)~2024年6月30日(日)



きな粉香る鉄観音ミルクティー/抹茶あんオレ COLD ・ MILD HOT Mサイズ¥750(税込)







年末や新年にぴったりなジャパニーズ食材を使用した日本限定商品が登場いたします

きな粉香る鉄観音ミルクティーは、きな粉の優しい香りが口の中に広がり、気分もほっこりする味わいです。

抹茶あんオレは、日本茶でおなじみ『抹茶』のほろ苦さをミルクの甘さが引き立てます。

どちらも中にはぷるぷる食感のわらび餅と、粒あんの食感や味わいを楽しめる

あんクリームをトッピングしました。

おすすめの温かさは、優しい温度のMILD HOT。

全てがやさしく溶け合って幸福感に満たされます。

和を取り入れたこの時期だけのスペシャルな組み合わせをお楽しみください。



販売期間:12月26日(火)~※税込み価格はテイクアウトの税率です





■THE ALLEY ■

It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活

“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY (ジ アレイ)”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。

私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。

お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。

◇「THE ALLEY」 日本 オフィシャルサイト http://www.the-alley.jp

◇「THE ALLEY」 グローバルサイト http://www.the-alley.world/

◇「THE ALLEY」 日本 Instagram https://www.instagram.com/thealley.jp/

◇「THE ALLEY」 日本 Twitter https://twitter.com/ThealleyJ



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/12-12:47)