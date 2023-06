[アマゾンジャパン合同会社]

千葉県に日本最大のAmazon Roboticsを導入する拠点、埼玉県にファッション商材を専用に扱う拠点を新たに建設



Amazon(所在地:東京都目黒区)は、6月1日(木)、千葉県千葉市と埼玉県狭山市にAmazonの物流拠点であるフルフィルメントセンター(以下FC)を新設することを発表しました。この2つの拠点の延べ床面積は合計約200,000平方メートルとなり、エリアマネージャー、職場の安全・衛生管理者、商品の品質管理者、設備の保全管理者、テクノロジーを使って商品のピッキング・梱包・出荷作業などを担うポジションなど、様々な職種で3,000人以上の雇用機会を創出します。





これらの拠点拡大により、アマゾンジャパン全体の商品保管容量は過去最大の1,700万立方フィート以上となり、日本国内のFCの数は合計で25か所以上となります。この大幅な拠点拡大は、日本国内の販売事業者様の顧客基盤の成長にも貢献します。



千葉県に開設する「Amazon千葉みなとFC」は、ロボットが商品棚を持ち上げて移動する「Amazon Robotics(アマゾンロボティクス)」を導入する拠点としては国内最大となります。「Drive(ドライブ)」と呼ばれるロボットが「Pod(ポッド)」と呼ばれる専用の商品棚を移動させることで、働く方々の業務をアシストします。これにより、より短い時間で棚入れや棚出しをすることができます。また、最大約40%多くの在庫を保管でき、スペースの節約が可能となるため、商品の品揃えを増やすこともできます。そのため、フルフィルメント by Amazon(FBA)を利用してサービスを提供している中小規模の販売事業者様にも、販売機会拡大のメリットをもたらします。



埼玉県狭山市の「Amazon狭山広瀬台FC」は、洋服や時計、靴などのファッション関連の商品を専門に取り扱う物流拠点となり、ファッション商品特有の保管や梱包などのニーズに対応した設計になっています。



今回の拠点新設を受け、アマゾンジャパン合同会社 ジャパン オペレーション 代表 島谷 恒平は次のように述べています。



「この度、新たな物流拠点を2か所開設できることを大変嬉しく思います。今回の拠点新設で3,000人以上の雇用機会を創出し、各地の地域経済に貢献できると考えています。また、物流拠点の拡充により、日用品からファッション用品まで、より幅広い種類の商品を保管し、全国のお客さまに迅速かつ安全・効率的にお届けすることができます。AmazonのFCでは、働く方々がより安全かつ快適に働けるよう、先端技術を活用しており、今後もより良い環境づくりを続けていきたいと考えています。」



いずれの物流拠点も2023年8月に稼働開始予定となっており、現在、それぞれの拠点で働く方々を募集しています。Amazonは、物流拠点などでの職務経験のない方も含め、あらゆる経歴をお持ちの方が活躍できる場を用意しています。また、定期的なトレーニングやスキルアップ機会の提供を通して、働く方々が学び、成長し続けられる環境を整えています。



<今回開設するFCについて>



名称: Amazon千葉みなとFC

所在地: 千葉県千葉市

延べ床面積: 約120,000平方メートル

商品保管容量: 1,200,000立方フィート(ft3)

開設日(予定):2023年8月





名称: Amazon狭山広瀬台FC

所在地: 埼玉県狭山市

延べ床面積: 約80,000平方メートル

商品保管容量: 1,100,000立方フィート(ft3)

開設日(予定): 2023年8月



