ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Travis Japanのデビュー後初となるアルバム「Road to A(読み:ロード トゥ エー)」を12月20日(水)に発売します。







2023年1月~3月にかけて行われたデビューコンサートアリーナツアーでは、全国5都市計23公演を完走し23万5千人を動員。シンガポール、香港、アメリカ、台湾などのイベントにも積極的に出演し、グローバルで精力的に活動を広げてきたTravis Japan。



1stアルバムとなる今作はメンバーがタイトルを考案、「Road to Authenticity」の略として「Road to A」とつけられました。“Authenticity“=「信ぴょう性、信頼性、真正性、本物・真実であること。」という意味で、 ”エンターテイメントの真髄”を追い求めていくTravis Japanの所信表明となっています。



本作は初回T盤・初回J盤・通常盤・FC(ファンクラブ)限定盤の4形態で発売。デビュー曲「JUST DANCE!」をはじめとした配信シングルに、メンバー松田元太主演のドラマ『結婚予定日』主題歌「99 PERCENT」、デビューコンサートで新曲として披露された「Swing My Way」「Turn Up The Vibe」「DRIVIN’ ME CRAZY」のほか新曲7曲を加えた全17曲を収録しています。発売に先駆けて配信された新曲「LEVEL UP」はゲームがテーマとなっており、ゲーム音が使用されていたり、ダンスのフリにもゲームの要素が取り込まれています。



初回T盤の特典DISCには、配信シングルと新曲2曲のMusic Videoや「99 PERCENT」のダンスビデオ、アルバムアートワーク撮影時のメイキング映像となる「Road to A -Behind the scenes-」や、メンバー全員でそれぞれが持ち寄った写真を見ながらデビューからの1年間を振り返りトークする「Travis Japan's House -1st Anniversary-」の全約90分を収録。32ページのフォトブックが付属します。

初回J盤には、メンバーが選曲したデビュー前の楽曲全8曲が収録された特典CDと40ページのフォトブックが付属し、2024年1月上旬に台湾現地盤の発売も決定しています。

通常盤は、デビューのきっかけとなった番組 'America’s Got Talent'で披露した「My Dreamy Hollywood」と「PARTY UP LIKE CRAZY」の2曲をボーナストラックとして収録、28ページのフォトブックが付随します。



封入シリアル特典としてブラウザ上で、アルバムに封入されたシリアルコードを入力すると、Travis Japanのメンバーを一人選んで会話を楽しめる「Talk With Travis Japan」を封入しています。

*全形態の初回プレスのみの封入となります。 また、先着外付け特典として、初回T盤/クリアポスター(B4)、初回J盤/ステッカーシート(A6)、通常盤(初回プレス)/トレーディングカード7種セット、FC限定盤/フォトカード(A6)が付いてきます。

今作の発売を記念して、イベント&ハイタッチ会を開催。CD(形態問わず)を1枚購入した際に配布される応募用シリアルコードで応募すると、大阪と東京で3月に開催されるイベントに抽選でご参加いただけます。



TikTokでは、収録曲の「99 PERCENT」にちなんで「Travis Japan 99PUZZLE」を公開。足し算、引き算、掛け算、割り算を使用して、答えが "99" になるように空欄を埋めていくゲームエフェクトで、Travis Japanのメンバーがチャレンジしている姿も公開されています。



Travis Japanは、今作を携えたコンサートツアー「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」を2024年1月4日(木)より横浜アリーナからスタート。来年の元旦(現地時間)から放送開始の、アメリカの人気オーディション番組「America's Got Talent」の新しいスピンオフ番組「America's Got Talent: Fantasy League」への出演も発表されています。



Travis Japan - 'Road to A' -Special Teaser-



Travis Japan - ‘LEVEL UP’ -Short ver.-



Travis Japan - 'Okie Dokie!' Music Video



Travis Japan 1st Album「Road to A」

2023年12月20日(水) Release



■全形態- Disc1(CD・17曲+通常盤限定ボーナストラック2曲)

01. JUST DANCE!

02. LEVEL UP

03. 99 PERCENT

04. Okie Dokie!

05. Charging!

06. DRIVIN’ ME CRAZY

07. Love Tag

08. Swing My Way

09. Till The Dawn

10. Seasons of Gold

11. Keep On Smiling

12. Candy Kiss

13. Moving Pieces

14. Turn Up The Vibe

15. King of the Jungle

16. So Sunday

17. Still on a journey

18. My Dreamy Hollywood(通常盤限定)

19. PARTY UP LIKE CRAZY(通常盤限定)



【初回T盤】 (1CD+1BD /1CD+1DVD)

■三方背ケース+デジパック+32Pブック

初回T盤(CD+BD):UPCC-9001 ¥4,480(込)

初回T盤(CD+DVD):UPCC-9002 ¥3,980(込)

<収録内容>

●Disc1(CD):共通17曲

●Disc2(BD/DVD):特典映像

<封入特典>フォトブック(32P)



【初回J盤】 (2CD)

■三方背ケース+デジパック+40Pブック

初回J盤(2CD):UPCC-9003/4 ¥3,980(込)

<収録内容>

●Disc1(CD):共通17曲

●Disc2(CD):ジュニア時代曲8曲



【通常盤】 (1CD)

■三方背ケース+ジュエルケース+28Pブック

通常盤(初回プレス)(CD):UPCC-9005 ¥3,300(込)

■ジュエルケース+28Pブック

通常盤(CD):UPCC-1001 ¥3,300(込)

<収録内容>

●Disc1(CD):共通17曲+ボーナストラック2曲

<封入特典>スペシャルスリーブ(※初回プレス生産分のみ)

フォトブック(28P)

※通常盤(初回プレス)UPCC-9005終了後、通常盤UPCC-1001に切り替わります。



●先着外付け特典

FC限定盤/フォトカード(A6)

初回T盤/クリアポスター(B4)

初回J盤/ステッカーシート(A6)

通常盤(初回プレス)/トレーディングカード7種セット

デザインはこちら: https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/roadtoa/



●初回封入特典

全形態共通(通常盤UPCC-1001のみ対象外) / 初回プレス分にのみ封入

「Talk With」シリアルコード



「Talk With」は、ディスプレイの人物に話しかけるだけで、実際に本人と対話しているかのような感動対話体験ができるシステムです。音声認識AIや回答選択AIなどの対話技術を複雑に組み合わせ、自然対話を実現する「対話機能」と、相手の質問に合わせ自然な姿やテンポ、話し方で回答する視覚情報を付加する「映像制御機能」を組み合わせることで、今までにないリアルで自然な新しい対話体験を創出することができます。今回のアルバムの封入特典にはこの「Talk With」を採用し「Talk With Travis Japan」を封入いたしました。

ブラウザ上で、アルバムに封入されたシリアルコードを入力すると、Travis Japanのメンバー7人との同時会話に加え、お好きなメンバーを1人選んで、会話を楽しめます。ブラウザ上なので、パソコンでもスマホでも、タブレットでもOK、事前収録映像を活用し、人間の持つ独特の間(ま)を会話内容に応じて調整、人間の持つ独特な会話のテンポを再現しているため、まるで、直接Travis Japanとのビデオ通話をしているような体験ができます。



【視聴期間】

2023年12月19日(火) 13:00~2024年1月31日(水)18:00まで



●シリアルコード1つで1回のみお楽しみいただけます。複数回ご利用の場合は複数のシリアルコードが必要となります。

●1回とは「メンバー7人との同時会話」+「お好きなメンバー1人との会話」となります。

●「Talk Withシリアルコード」は全形態「初回プレス分」にのみ封入となります。



●「Road to A」発売記念イベント&ハイタッチ会

1st アルバム「Road to A」CD1枚ご購入につき1つお渡しする「応募用シリアルコード」を使用して、期間内にご応募いただいた方の中から、2024年3月に開催される【「Road to A」発売記念イベント&ハイタッチ会】に抽選でご招待いたします!!



*開催日程

2024年

3月17日(日) 大阪

3月31日(日) 東京



応募期間:2023年12月19日(火) 13:00~2023年12月27日(水) 18:00まで



※会場、時間など詳細はご当選者にのみお知らせいたします。

※ご当選者へのご連絡は2024年1月末頃を予定しております。当落のお問い合わせはお答えできませんので予めご了承いただくと共に、お問い合わせはお控えいただきますようご協力よろしくお願いいたします。



*12/20発売 1stアルバム「Road to A」の全形態対象、CD1枚につき「応募用シリアルコード1つ」を差し上げます。商品封入特典ではなく「外付け特典」となります。

*特典は先着です。数に限りがございます。ご予約ご購入の際は、必ず各オンラインサイト、各店舗でご確認ください。

*「応募用シリアルコード」は、いかなる場合でも再発行できません。

*「応募用シリアルコード1つ」につき、1回ご応募できます。複数回ご応募の場合は「応募用シリアルコード」を複数ご用意ください。

*他、ご応募に関する詳細は「応募用シリアルコード」チラシ、応募サイトにてご確認ください。



○Travis Japan 99PUZZLE

https://vm.tiktok.com/ZT8DTNsE2

足し算、引き算、掛け算、割り算を使用して、答えが "99" になるように空欄を埋めていくゲームエフェクトをTikTokで公開中!



○「America's Got Talent: Fantasy League」

1月1日月曜日、8時(米:東海岸時間)/7時(中部時間) に放送開始となる

「America's Got Talent: Fantasy League」は、新しい AGTの スピンオフ番組です。

オリジナルの AGTと異なり、このFantasy Leagueでは各ジャッジが自分のドリームチームを率い、出演者全体から自分で選んだ出演者のメンターとなり競い合っていきます。

最終的に、AGT: Fantasy Leagueのチャンピオンは、250,000ドルの大賞を獲得することになります。

オリジナルのAGTに出演しているSimon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, Terry Crews が出演するほか、4年ぶりにMel Bもジャッジを務めます。



AGT: Fantasy Leagueでは、視聴者によるノミネートの協力のもと、これまでに 全世界のGot Talentに出演した40人の出演者が登場します。

各出演者の詳細については以下に紹介されています。

https://www.nbc.com/nbc-insider/who-is-on-agt-fantasy-league-40-acts-list?amp





●Travis Japan プロフィール

2012年結成。

マイケル・ジャクソンの振付師であるTravis Payneがオーディションを行い、

メンバーを構成。グループ名もTravis Payneに肖り“Travis Japan”となった。

メンバー変遷を経て2017年より現在の7名で活動。



2022年3月よりアメリカ・ロサンゼルスにスキルアップのために留学。

10月28日(金)「JUST DANCE!」でCapitol Recordsより全世界デビューし、日本人アーティスト史上初めてデビュー曲でBillboard Global excluding US 5位(11/12付)にチャートイン。

オリコン週間デジタルシングルランキング (11/7付)3曲同時TOP10入り!

2023年1月28日より、全国5都市計23公演に及ぶデビュー後初のツアー「Travis Japan Debut Concert Tour 2023 THE SHOW ~ただいま、おかえり~」を開催し、23万5千人を動員。

2023年3月29日(水) 映像商品「Travis Japan- The untold story of LA -」をリリースし、オリコン週間映像ランキング映像3部門同時1位獲得。

2023年5月15日(月)「Moving Pieces」では、オリコン週間デジタルシングル(単曲)ウィークリーランキング 1位、Billboard JAPAN Top Download Songs 1位 / Billboard JAPAN Hot100 3位を獲得。

6月5日(月)「Moving Pieces -EP」では、6/19付オリコン週間デジタルアルバムランキング1位を獲得。

7月3日(月)「Candy Kiss」ではオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング1位を獲得し、初週 DL 数 6.1 万 DL は今年度最高初週 DL 数を記録した。



Travis Japan - 'Road to A' Limited Edition T -Special Movie Teaser-



Travis Japan - 'Road to A' Limited Edition J -Special Teaser-



●Travis Japan - Official HP / SNS

・HP:https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/

・Twitter:https://twitter.com/TravisJapan_cr?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

・Instagram:https://instagram.com/travis_japan_official

・YouTube:https://youtube.com/channel/UCoEIdZkDEZdrCDCJSqwifzw

・TikTok:https://www.tiktok.com/@travisjapan_capitol



