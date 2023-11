[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ザ・ビートルズ の最後の新曲「ナウ・アンド・ゼン」を日本時間11月2日(木)23時より配信します。







2023年11月2日23時(日本時間)に世界同時にリリースされるザ・ビートルズの両A面シングルには、ジョン・レノンが書き、歌い、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターが練り上げ、40年以上経ってようやくポールとリンゴが完成させたThe Last Beatles Song (最後のビートルズ・ソング)「ナウ・アンド・ゼン」と、最初の曲である1962年の英国でのデビュー・シングル 「ラヴ・ミー・ドゥ」が収録されています。

両曲ともステレオとドルビーアトモス(R)でミックスされ、アーティスト、エド・ルシェによるオリジナル・ジャケット・アートがフィーチャーされています。



イギリス時間11月1日(水)にはオリヴァー・マレーが脚本と監督を手がけ、ポール、リンゴ、ジョージ、ショーン・オノ・レノン、ピーター・ジャクソンの独占映像や解説を交えThe Last Beatles Songにまつわるストーリーを紡ぐ12分間のドキュメンタリー映画『ナウ・アンド・ゼン ― ザ・ラスト・ビートルズ・ソング』が公開されました。



表題曲「ナウ・アンド・ゼン」のミュージック・ビデオも日本時間11月3日(金)23時にザ・ビートルズのYouTubeにて公開予定です。監督をつとめたピーター・ジャクソンは、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズを担当、2021年に公開されたザ・ビートルズのドキュメンタリー『ザ・ビートルズ:Get Back』の監督を担当しており繋がりは非常に深く、今回が初のミュージック・ビデオを監督作品となります。





なお、11月10日(金)にはコンピレーション・アルバム『ザ・ビートルズ1962年~1966年』(『通称:赤盤』)と『ザ・ビートルズ1967年~1970年』(『通称:青盤』)の2023エディションの発売も決定しています。



The Beatles - Now And Then - The Last Beatles Song (Short Film)



The Beatles - Now And Then





ザ・ビートルズ / The Beatles

両A面シングル「ナウ・アンド・ゼン/ラヴ・ミー・ドゥ」

・デジタル配信日

11月2日(木)23:00配信

・フィジカル発売日

輸入盤:11月3日(金)

日本盤:[直輸入盤仕様限定盤]:11月17日(金)

・英文解説翻訳付/歌詞対訳付(日本盤[直輸入盤仕様限定盤]のみ)

配信・予約はこちら:https://umj.lnk.to/TheBeatles_NowAndThen



<商品フォーマット(直輸入盤仕様限定盤)>

1.7インチ・ブラック

UIKY-75120 / 2,530円税込 [11/17発売]

2.7インチ・クリア

UIKY-75121 / 3,025円税込 [11/17発売]

3.7インチ・ブルー

UIKY-75122 / 3,025円税込 [11/17発売]

4.12インチ・ブラック

UIJY-75252 / 3,465円税込 [11/17発売]

5.7インチ・マーブル<ザ・ビートルズ・ストア限定商品>

PDKT-1001 / 3,025円税込 [11/17発売]



※そのほかCDシングルでの発売も予定しています。詳細は公式サイトをご確認ください。



<収録曲>

Side A:ナウ・アンド・ゼン

Side AA:ラヴ・ミー・ドゥ



●ステレオ・ミックス

デジタル、ストリーミング、7インチ・ブラック&カラー・シングル盤(ブルー、クリア)、12インチ・ブラック・シングル盤

ビートルズ・ストア限定商品:カセット、7インチ・マーブル・シングル盤

●ドルビーアトモス・ミックス

デジタル、ストリーミング



【日本盤商品先着購入者特典 (シングル及びLP作品が対象/日本盤購入者対象) 】

■ザ・ビートルズ「ナウ・アンド・ゼン」

購入特典:A2ポスター

[対象商品]

・『ナウ・アンド・ゼン』7インチ・ブラック [直輸入盤仕様] UIKY-75120

・『ナウ・アンド・ゼン』7インチ・クリア [直輸入盤仕様] UIKY-75121

・『ナウ・アンド・ゼン』7インチ・ブルー [直輸入盤仕様] UIKY-75122

・『ナウ・アンド・ゼン』12インチ・ブラック [直輸入盤仕様] UIJY-75252

・『ナウ・アンド・ゼン』7インチ・マーブル/ザ・ビートルズ・ストア限定 [直輸入盤仕様] PDKT-1001



[リンク]

アーティスト・ページ https://www.universal-music.co.jp/the-beatles/

日本レーベル公式Twitter https://twitter.com/usm_thebeatles

日本レーベル公式Facebook https://www.facebook.com/thebeatles50jp

ザ・ビートルズ プレイリスト https://umj.lnk.to/TheBeatles_PlaylistPR

THE BEATELS STORE JAPAN https://the-beatles-store.jp/



