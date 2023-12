[株式会社ベイクルーズ]

辰年の初めに龍蝦(ロブスター)で運試し



株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する、ロブスターロール専門店「LUKE’S LOBSTER」は、2024年1月1日(月)より「LUKE’S LOBSTER MEETS 日本のお正月」をテーマに、LUKE’S LOBSTER店舗でのOneCUP OZEKIの提供や、高級食材を使用した究極のロブスターロールの全店販売、キャンペーンオリジナルデザインOneCUPや手ぬぐいが当たるおみくじキャンペーンを行います。

中国語で龍蝦(ロンシャー)と呼ばれる、辰年にぴったりなロブスターを食べて、2024年も昇り龍が如く最高の年にしちゃいましょう。





非売品オリジナルグッズが当たるかも?おみくじキャンペーンの実施





ロールをご注文いただいたお客様全員、おみくじをお渡しいたします。

大吉、中吉を引いたお客様には、大関の「THE ONLY ONE CUP」サービス(注)で制作した非売品「キャンペーンオリジナルデザインワンカップ」や「てぬぐい」をプレゼント。

※おみくじがなくなり次第終了となります。



LUKE’S LOBSTER全店でのOneCup OZEKIの提供







誰もが知っているあのおなじみの“ワンカップ”とロブスターロールを一緒に楽しもう!

熱燗・冷酒のお好みのスタイルでぷりぷりのロブスターロールを合わせてお召し上がりいただけます。



















11月に関西再上陸を果たした、りんくうプレミアム・アウトレット店限定「究極のロブスターロール」が新春限定で全店に登場!









GOLDEN CAVIAR ロブスターロール 10,000円(税込11,000円)

ヨーロッパ産キャビアと金粉を贅沢にのせた極上メニュー。

アメリカメイン州産のロブスターに、キャビアの塩味が加わり、魚介本来の旨みをさらに引き立てます。

これ以上豪華なロブスターロールは登場しないかも・・・

金箔をあしらった贅沢な究極のロブスターロールです。







IKURA PEARL ロブスターロール 6,000円 (税込6,600円)

北海道産の本いくらを贅沢にのせた特選メニュー。

上質な大粒の北海道秋鮭を原料にした醤油漬けの「本イクラ」は、とろけるような舌触り。ロブスターのぷりっとした食感と合わせたことにより、味わい深い美味しさが口いっぱいに広がります。









Mt. KATSUO ロブスターロール 3,000円 (税込3300円)

注文を受けてから削る、削りたてのかつおぶしの新鮮な味わいが楽しめる特上メニュー。

溢れんばかりのカツオ節、ロブスターに合わせるのは本わさびの茎を刻んだ刻みわさび醤油。

今や世界でも通じる日本の味「だし」の旨味が凝縮されたカツオ節踊る、関西風ロブスターロールです。



LUKE‘S LOBSTER とは





代表のLUKE HOLDEN(ルーク・オールデン)が、2009年にNYで創業したロブスターロール専門店。ロブスターが高級料理として提供されていることに疑問を持ち、味が良く確かな素材を使ってカジュアルにロブスターを多くの人に味わってほしいという想いの元、NYを中心に展開。トレーサビリティ(産地追跡・品質管理)・サスティナビリティ(漁場及び周辺環境の持続可能性)が徹底された、良質のロブスターを用いたロブスターロールを提供しています。

HP : https://www.flavorworks.co.jp/brand/lukeslobster.html

Instagram : @lukeslobster_jp



大関株式会社とは







正徳元年、現在も本社を置く兵庫県西宮市今津に初代大坂屋長兵衛によって創醸。

以来、灘の銘酒として広く親しまれ、 300年を超える歴史の日本有数の日本酒メーカー。

「楽しい暮らしの大関」をキャッチフレーズに、伝統の技術に現代の生活様式に合わせた親しみやすい商品を現在も生み出している。

特に1964年に発売を開始した「ワンカップ」はカップ酒のパイオニアとして長年愛され続けているブランドです。

※「ワンカップ」は大関株式会社の登録商標です。

HP: https://www.ozeki.co.jp/index.html

(注)THE ONLY ONE CUPサービス:https://original.ozeki.co.jp/

