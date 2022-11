[株式会社 宝島社]

東京・大阪での書店イベントも開催決定!









モデルやバラエティ番組など多方面で活躍する、谷まりあさんの写真集『sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me』を2022年12月21日(水)に発売します。







Instagramのフォロワー数254万人超え(2022年11月現在)の谷さんが、SNSでは見せない世界観を披露。“かわいいとセクシー”を併せ持つ彼女の魅力を余すところなく詰め込んだ一冊です。

また、NFTのミニ写真集付き(ミニ写真集・動画コメント・手書きメッセージのセット3種のうち1種をランダム封入)の特装版も同時に発売します(誌面は通常版と同じ)。特装版にもぜひご注目ください。

さらに、東京と大阪で書店イベントも開催予定。イベントの詳細は後日発表します。











応援してくれる皆さんのおかげで、写真集を作ることができました!あなたとわたし、一人一人の皆さんとの繋がりを意識しながら作った一冊です。あなたにとって明日の元気の源の一部になれますように。いつもありがとうの思いを込めて。まりあ













【谷まりあ(たに まりあ) プロフィール】

1995年7月28日生まれ。東京都出身。早稲田大学卒業。

ファッション誌「ViVi」の専属モデルとして活動を経て、多数の雑誌に出演。

幅広いジャンルのアイテムを着こなすモデルとして人気を博しており、ハイブランドとのタイアップやキャンペーンなども数々こなす。また、タレントとして日本テレビ『世界の果てまでイッテQ』にて「出川ガールズ」として活動、 他番組も多数出演している。

モデルや女優などマルチに活躍し、instagram250万人超えのフォロワー数があり、 スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されている。







各書店にて特典付き写真集も発売



楽天ブックス、セブンネットショッピング(特典:オリジナルポストカード)

紀伊國屋書店(特典:サイン&コメント付きレシート)

※Amazonでも抽選でサイン入りチェキが当たる予約キャンペーン実施中





『sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me』 定価:2540円(税込)

『特装版 sweet特別編集 谷まりあ写真集 You and Me NFTデジタル特典付き』 定価:3080円(税込)

発売日:2022年12月21日(水)



Amazon、宝島チャンネルほか各ネット書店にて予約受付中!

▼Amazon 予約ページはこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/4299037162/





※NFTデジタル特典の取得には、株式会社メディアドゥが運営する「FanTop」(https://fantop.jp/)への会員登録(無料)が必要となります



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-21:16)