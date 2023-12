[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Adoの自身初となる“歌ってみた”アルバム「Adoの歌ってみたアルバム」を12月13日(水)に発売します。







2024年2月から4月にかけて、世界ツアー「Wish」の開催も決定しているAdo。

今作は今年の3月にAdoに歌って欲しいボカロ曲とJ-POP曲を公募し、リクエストをいただいた中から全10曲を収録した自身初の“歌ってみた”アルバムです。ボカロ曲は「ヴィラン」、「ブリキノダンス」、J-POP曲は「unravel」、「飾りじゃないのよ涙は」をはじめ、昨年YouTubeに公開した「神っぽいな」「罪と罰」も収録されています。

ジャケットは絵師のトゥルが担当。初回限定盤では歌ってみた初投稿当時のAdoを、通常盤では本作の発売に際して当時を振り返るAdoをイメージしたイラストが描かれています。



また、今作購入者を対象に2024年4月27日(土)、28日(日)に開催される女性ソロアーティストとして初の国立競技場での2daysライブ、Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」公演チケットのアルバム先行受付を実施します。

「Adoの歌ってみたアルバム」に封入されるシリアルナンバーを使用して応募が可能となります。初回限定盤にはジャケット写真のAdoをかたどったアクリルスタンドと、アルバム収録曲をイメージしデザインしたステッカーシートが同梱されます。



【Ado】unravel 歌いました





【Ado】ブリキノダンス 歌いました





Ado「Adoの歌ってみたアルバム」

2023年12月13日(水)発売



URL: https://sp.universal-music.co.jp/ado/utattemita/



【初回限定盤】

CD+グッズ 品番:TYCT-69290 価格:3,520円(税込)

グッズ内容:Adoアクリルスタンド+歌ってみたステッカーシート

Adoアクリルスタンド:高さ 140mm x 横 121.5mm x 厚さ 3mm

ステッカーシート:縦 118mm x 横 118mm

※ステッカーシートは初回限定盤にのみ封入されます。



【通常盤】

CD 品番:TYCT-60222 価格:2,420円(税込)



<CD収録曲>

1.ドライフラワー

作詞・作曲:優里

オリジナルアーティスト:優里



2.飾りじゃないのよ涙は

作詞・作曲:井上陽水

オリジナルアーティスト:中森明菜



3.愛して愛して愛して

作詞・作曲:きくお

オリジナルアーティスト:きくお



4.罪と罰

作詞・作曲:椎名林檎

オリジナルアーティスト:椎名林檎



5.可愛くてごめん

作詞・作曲:shito

オリジナルアーティスト:Honeyworks



6.ヴィラン

作詞・作曲:てにをは

オリジナルアーティスト:てにをは



7.神っぽいな

作詞・作曲:ピノキオピー

オリジナルアーティスト:ピノキオピー



8.unravel

作詞・作曲:TK

オリジナルアーティスト:TK from 凛として時雨



9.ブリキノダンス

作詞・作曲:日向電工

オリジナルアーティスト:日向電工



10.夜明けと蛍

作詞・作曲:n-buna

オリジナルアーティスト:n-buna



※初回限定盤、通常盤CD収録曲共通



【ライブ情報】

Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」



東京・国立競技場

2024年4月27日(土) 開場16:00/開演18:00

2024年4月28日(日) 開場16:00/開演18:00



Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”

America & Europe Powered by Crunchyroll

2月4日 バンコク Thunder Dome

2月7日 台北 Taipei Music Center

2月18日 香港 AsiaWorld-Expo, Runway 11

2月21日 クアラルンプール Mega Star Arena

2月24日 ソウル KINTEX HALL 10

2月27日 ジャカルタ The Kasablanka Hall

3月9日 ブリュッセル ING Arena

3月11日 パリ Zenith Paris - La Villette

3月13日 ロンドン Troxy

3月16日 デュッセルドルフ Mitsubishi Electric Halle

3月23日 ニューヨーク Palladium Times Square

3月25日 シカゴ The Riviera Theatre

3月29日 ロサンゼルス Peacock Theatre

4月1日 オースティン H-E-B Center



“Wish” website

https://sp.universal-music.co.jp/ado/wish/



【プロフィール】

2002年10月24日生まれの歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象を巻き起こし、2022年1月に発売した1stアルバム『狂言』もロングヒット中。8月に公開した映画『ONE PIECE FILM RED』では主題歌/劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当。CDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット中。8月に開催したさいたまスーパーアリーナで開催した2ndライブはチケット即完売し、12月からは初の全国ツアーも開催。2023年6月からは初の全国ホール&アリーナツアー「マーズ」を開催。2024年4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブを2days開催する。



