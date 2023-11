[株式会社阪急阪神百貨店]

期間限定で総勢15ブランドのクリスマスにおすすめのギフトを集めて



タイトル:Cherish gift of your choice ~私が選ぶギフト~

期間:11月22日(水)~12月12日(火)

場所:阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ12



日常が少しずつ戻りつつある昨今、今年のクリスマスは久々に集い楽しく過ごすことが多くなりそう。クリスマスをもっと素敵にするため、大切な人に贈るおすすめのアイテムを特集。気分高まるアクセサリーやお部屋を彩るアイテムからフードまで幅広く週替わりでご紹介します。



HANKYU MUSE:https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/muse/topics/detail/1225321_2483.html





【出店ブランド】

11月22日(水)~11月28日(火)

・LATUA STELLA・sir・Stephanie comb・Tamitu・VELVET CLUB・YŌKI±earthen

11月29日(水)~12月5日(火)

・Bijou・GlassNique・HARNEY & SONS・maison de tiara・Tamitu・カステラのあかちゃん

12月6日(水)~12月12日(火)

・Charmantsac・PLUS VENDOME・taMa・Tamitu・Readey (12月25日まで継続展開)



■ホリデー気分高まるきらめくアクセサリー



「LATUA STELLA(ラトゥアステラ)」11月22日(水)~11月28日(火)

“日常生活で、特別な場所で、お洋服のようにアクセサリーも気分で変えたい”そんな想いを実現すべく立ち上げられたジュエリーブランド。 動くたびにキラキラ輝き女性心をくすぐるアクセサリーは、ホリデーシーズンの気分を高めてくれます。阪急うめだ本店先行販売アクセサリーや、税込35,000円以上のお買い上げでオリジナルノベルティーもご用意。 ※ノベルティーはなくなり次第終了。



「taMa(タマ)」12月6日(水)~12月12日(火)

オリジナルの遊び心あるエッジの効いたアイテムは、手仕事でしか表現できないニュアンスを大切にディテールにこだわりひとつひとつ丁寧に手作業で仕上げています。つくり手であるデザイナーTAMAKIが手掛ける唯一無二のアイテムは、自然の美しさや旅で出会ったモノからインスパイアされ、自由で独創的な形と色遊びを得意としています。クリスタルの輝き、華やかさ、JUICYな彩り。身に纏う人の気持ちを豊かにするお守りジュエリーをお楽しみください。



■驚きと癒しのあるインテリア雑貨



「GlassNique(グラスニーク)」11月29日(水)~12月5日(火)

幼い頃、誰もが一度は覗いたことのある「万華鏡」。小さな覗き穴の先に広がる世界は一瞬にして心を奪われる万華鏡。優しく混ざり合う色彩で、小さな覗き穴から広がる世界へ誘います。



■ちょっとした贈り物にスイーツを



「Tamitu (タミツ)」11月22日(水)~12月12日(火)

創業百年余りの水谷養蜂園が送る、今を生きる私たちに寄り添う新しいはちみつのカタチで、ハーブやスパイスを調合し、“冷たいものに溶ける”新感覚のはちみつを提案。乾燥しがちな冬に喉のケアとして使用したり、お料理の隠し味にしたりと、使い道は様々。今回、季節限定ショコラローズを先行発売。ローズを主役にしたTamituのファーストプロダクト「000」にカカオニブやカカオマスなどをプラスし、こっくり甘くスパイシーな味わい。



「カステラのあかちゃん」11月29日(水)~12月5日(火)

手にとるとみんなが笑顔になる手土産「カステラのあかちゃん」のサンタ帽を被ったクリスマスパッケージが登場。先行販売の新フレーバー、アップルシナモンにも注目。





「HARNEY & SONS(ハーニー&サンズ)」11月29日(水)~12月5日(火)

ニューヨーク発のプレミアムティーブランド。“Tea Time is Any Time”をコンセプトに、プレミアムティーらしい芳醇さ、そしてニューヨークブランドらしい時代性とオリジナリティを兼ね備えるライフスタイル・ティーブランド。こだわりを貫いた独自の価値とtea lifeをご提案します。



