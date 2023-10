[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、サム・スミスのポップアップストア「SAM SMITH “GLORIA POP UP SHOP HARAJUKU”」を10月7日(土)~10月15日(日)の期間限定で東京・原宿にて開催します。









2月に開催された第65回グラミー賞授賞式にて、世界的大ヒット・ソング「Unholy feat. キム・ペトラス」が最優秀ポップ・パフォーマンス(デュオ/グループ)を受賞したサム・スミス。最新アルバム『グロリア』を携えた5年振りの来日公演「GLORIA the tour」開催を記念して、10月7日(土)~10月15日(日)に「SAM SMITH “GLORIA POP UP SHOP HARAJUKU”」を期間限定で開催します。



日本で初めての開催となる当ショップでは、ポップアップショップ限定デザインアイテムや日本ならではの湯呑や豆皿のアイテム、オフィシャルツアーグッズの一部を販売。15種類以上の豊富なラインナップに加えて、サム・スミスの世界観を楽しめるショップとなっています。



サム・スミスは、これまでリリースしたアルバム4作の全世界アルバム・トータル・セールス4,200万枚超え、ストリーミング累計650億回再生超えを記録。今回のツアーでは、10月13日(金)Kアリーナ公演がソールドアウトしたことを受けて、10月14日(土)に同じくKアリーナ横浜にて追加公演の開催が決定しています。





【和訳MV】サム・スミス - アンホーリー feat. キム・ペトラス / Sam Smith - Unholy feat. Kim Petras





【和訳MV】@samsmith - I'm Not Here To Make Friends~私は友達を作りに来たんじゃないの~







【SAM SMITH “GLORIA POP UP SHOP HARAJUKU”】

■開催期間

2023年10月7日(土)~2023年10月15日(日)



■開催場所

ワーフ原宿

〒150-0001 渋谷区神宮前1丁目9-1

営業時間:平日・土日祝 11:00-20:00 ※10/15(日)最終日は18:00閉店



■サム・スミス 来日公演情報

大阪 2023年 10月11日(水) Asueアリーナ大阪

神奈川 2023年 10月13日(金) Kアリーナ横浜 SOLD OUT

神奈川 2023年 10月14日(土) Kアリーナ横浜

詳細はこちら:https://www.creativeman.co.jp/artist/2023/10samsmith/





■取り扱いアイテム(一部抜粋)

GLORIA POP UP SHOP HARAJUKU Tシャツ 5,500 円

GLORIA POP UP SHOP HARAJUKU トートバッグ 3,300 円

SAM SMITH ANCHOR PINK LS Tシャツ 6,600 円

GLORIA 扇子 3,300 円

GLORIA 湯呑 2,200円

GLORIA 豆皿 1,650円

SAM SMITH POLAROID クリアファイル 550円

And more!! ※表示価格は税込価格



■ご入店に関して

事前予約等はございません。営業時間中に店舗までお越しください。

※混雑緩和のため、入場規制の実施および、整理券を配布する場合がございます。



【注意事項】

・商品は数に限りがあり、開催期間中でも無くなり次第、販売終了になります。あらかじめご了承ください。

・一部商品に購入制限を設ける場合がございます。購入制限には変動がございます。

・ご購入後、不良品以外のお客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・数量・釣り銭等は必ずその場でご確認ください。

・商品不良の場合、お買い上げいただいた日を含めて 1 週間以内の商品に限り、良品との交換対応をさせていただきます。良品をご用意できない場合は、返金のご対応をいたします。お買い上げいただいたレシートが無い場合は交換対応が出来かねますので、あらかじめご了承ください。

・ご来場当日、体調に違和感を感じた際はすぐにお近くのスタッフまでお声掛けください。



以下の事項に該当する方は、ご来場をお断りさせていただきます。

・37.5°C以上の発熱がある方、または発熱が続いている方

・風邪の症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方

・その他、体調に不安がある方



<お問い合わせ>

■「SAM SMITH “GROLIA POP UP SHOP HARAJUKU”」に関するお問い合わせ

ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

TEL:0570-044-088



※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。

なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

http://www.universal-music.co.jp/faq/



受付:平日 10:00-18:00(※祝祭日除く)

※本件につきまして、会場やその管理会社等に直接お問合せいただいてもお答えできかねますので、上記お問合せ先以外のご連絡はご遠慮ください。



【サム・スミス リリース情報】

2023年1月27日リリース

ニュー・アルバム『グロリア』[SHM-CD]

品番:UICW-10031

価格:¥2,600(税抜) / ¥2,860(税込)

仕様:SHM-CD

日本盤ボーナス・トラック2曲収録

解説・歌詞・対訳 付

視聴・購入はこちら:https://SamSmith.lnk.to/GloriaMB



【サム・スミス LINKS】

『グロリア』スペシャルサイト:https://sp.universal-music.co.jp/sam-smith/gloria/

日本公式:http://samsmith.jp/

海外公式:https://samsmithworld.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/samsmith/

公式Twitter:https://twitter.com/samsmith

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@samsmith

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/samsmithworld



