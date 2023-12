[株式会社そごう・西武]

辰年は“アクアライド”で海祭り



西武池袋本店では、2024年1月12日公開の映画『アクアマン/失われた王国』を盛り上げるイベントを開催、辰年アクアマンおみくじや福袋をプレゼントします。







『ワイルド・スピード』の最強コンビ、ジェームズ・ワン監督、ジェイソン・モモア主演の完全未体験アクション・エンタテインメント映画『アクアマン/失われた王国』が2024年1月12日(金)より日本劇場公開されます。

メインビジュアルには、5億の海の生物を率いる海底アトランティスの王であるアクアマンがシードラゴンの相棒ストームやタコのトポを従えて敵に立ち向かう姿が使われており、イヤー・オブ・ザ・ドラゴン≪辰年≫の映画初めに相応しい本作の公開を、全国で祭りのごとく盛り上げる「辰年は“アクアライド”で海祭りキャンペーン」が行われます。

このキャンペーンに西武池袋本店も参加、12月26日(火)より、本館2階北ゾーンに、アクアマン(高さ約2300mm)のスタチュー(立像)と一緒に写真が撮れるスポットを設置。正月三が日にフォトスポットで撮影いただいた方には先着で辰年アクアマンおみくじをプレゼントします。

また、会期中西武池袋本店公式X(旧twitter)をフォロー&リポスト(RT)していただいた方の中から抽選でアクアマングッズを詰め合わせた福袋をプレゼントします。



辰年は“アクアライド”で海祭りキャンペーン





■会期:2023年12月26日(火)~ 2024年1月9日(火)

■会場:西武池袋本店 2 階(北 A2)=特設会場

■内容:アクアマンスタチュー特別フォトスポット

トライデントレプリカ、アクアマングッズ福袋も展示、特別映像放映

■イベント(おみくじ配付):

2024年1月1日(月・祝)~3日(水)各日正午~午後6時

フォトスポットで撮影いただいた方に、辰年アクアマンおみくじを先着配布

(各日先着100名、無くなり次第終了)





福袋プレゼント

■会期:2023年12月26日(火)~2024年1月9日(火)

■内:西武池袋本店公式X(旧twitter)をフォロー&リポスト(RT)していただいた方の中から抽選で辰年アクアマン福袋(非売品グッズ詰合わせ)を抽選でプレゼント(10名)



【ストーリー/『アクアマン/失われた王国』】

南極の氷河に眠る邪悪な海底王国に、海の生物を操るアクアマンが、5億の海の仲間とともに立ち向かう!

監督×主演を『ワイルド・スピード』の最強コンビで放つ海中から陸、空へと広がる完全未体験のアクション・エンターテイメント!

はるか昔、氷河の奥深くに“失われた王国”が封印された。世界を滅亡させる力を持つ古代兵器、ブラック・トライデントとともに--。しかし今その封印は解かれ、かつてない邪悪な力が解き放たれてしまう。立ち向かうのは、海の生物を操る海底アトランティスの王であり、ユーモア溢れるお調子者、アクアマン。5億の海の仲間とともに、かつてない脅威から海と地上の世界を守れるのか!?



監督:ジェームズ・ワン(『ワイルド・スピード SKY MISSION』『アクアマン』)

キャスト:ジェイソン・モモア、パトリック・ウィルソン、アンバー・ハード、ヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世、ニコール・キッドマン、ドルフ・ラングレン、ランドール・パーク

配給:ワーナー・ブラザース映画 (C) 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. TM & (C) DC

■公式サイト: aquaman.jp

■X:@dc_jp ■Instagram:@dcjapan

■TikTok: @dcuniversejp

■映画 公式ハッシュタグ #アクアマン





西武池袋本店

住所:〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1

電話番号:03-3981-0111(大代表)

営業時間:10:00~21:00 *日・祝休日は~20:00(不定休)

*年末年始の営業時間はHPで確認ください→https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1719174.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/21-11:17)