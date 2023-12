[トランスコスモス]

トランスコスモス株式会社(代表取締役共同社長:牟田正明、神谷健志)の子会社であるtranscosmos(Thailand)Co., Ltd. (本社:タイ バンコク、Managing Director:原 浩芳、以下、トランスコスモスタイ)は、タイ・コンタクト・センター・トレード・アソシエーション(以下、TCCTA)が主催する「TCCTA Contact Center Awards 2023(TCCTAコンタクトセンターアワード2023)」において優れた成績を収めました。初の参加となるこのアワードで、オペレーショナル・エクセレンスとコンタクトセンター業界DXへの強いコミットメントが認められ、4つの賞を獲得しました。







TCCTA (http://www.tccta.or.th/)は、タイ商務省が主導し設立した団体で、タイ国内の多くの企業が加盟しており、コンタクトセンターサービスの品質向上をはかることを目的としています。TCCTAが毎年開催する「TCCTA Contact Center Awards」では、タイ国内で優れたサービスを提供するコンタクトセンターが表彰されます。



トランスコスモスは、2008年にトランスコスモスタイを設立し、タイ国内市場向けにコンタクトセンターやECワンストップサービスをはじめとするCXソリューションを提供しています。タイのお客様企業のみならず、日本や海外からタイへ進出するお客様企業の支援も行っています。





トランスコスモスタイが受賞したアワードは以下の通りです。



Gold - The Best Professional Management Contact Center (Over 100 Seats)

コスト削減、運用効率向上、CX最適化に向けたデータ可視化などのデジタル化技術を適用したトランスコスモスタイのプロフェッショナルなコンタクトセンター運用手法が高く評価され、業界の真のリーダーポジションを獲得しました。



Bronze - The Best Customer Satisfaction Contact Center (Over 100 Seats)

「伴走型」パートナーモデルをコンセプトに、常に顧客満足度にフォーカスしたトランスコスモスタイのサービスはBronze賞を獲得しました。優れたサービスの提供とお客様企業への長期的コミットメントへのトランスコスモスタイの強い決意を裏付ける成果となりました。



Bronze - The Best Workflow Contact Center (Over 100 Seats)

トランスコスモスタイの効率的なワークフローがBronze賞を獲得しました。PDCAや社内ビジネスプロセス改善(BPI)などのコンセプトを活用した運用効率化と最高レベルのサービスを提供することへのトランスコスモスタイの熱意を表す受賞となりました。



Bronze - The Best Social Media Contact Center (Over 100 Seats)

ソーシャルメディアプラットフォーム上の顧客コミュニケーション力の高さを評価され、Bronze賞を獲得し、デジタル領域におけるトランスコスモスタイの優れた能力を示しました。トランスコスモスタイは、ソーシャル分析サービスとコンタクトセンター&デジタルマーケティング運用サービスを融合し、お客様企業がソーシャルメディア上の消費者データを活用したシームレスな運用を実現し、マーケティングプランやコンタクトセンターサービスを最適化することを支援しています。



今回の受賞は、トランスコスモスタイのオペレーショナル・エクセレンスとDXを追求し続ける姿勢、そして常に最高のCXを実現することへの熱意を裏付けるものとなりました。トランスコスモスタイは、「TCCTA Contact Center Award 2023」における評価を力に、今後も優れたカスタマーサービスを提供し、お客様企業のGlobal Digital Transformation Partnerになることを目指します。



(トランスコスモスタイについて)

トランスコスモスタイは、アウトソーシングサービス&ソリューションのリーディングカンパニーです。お客様企業の多様なニーズを満たす広範なサービスを提供しています。オペレーション、DX、CXにフォーカスし、トランスコスモスタイは常に業界ベンチマークを設定し、最高のGlobal Digital Transformation Partnerとなることを目指しています。

トランスコスモスタイの詳細はこちらから:https://www.trans-cosmos.co.th/



※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です



(トランスコスモス株式会社について)

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界27の国と地域・166の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL: https://www.trans-cosmos.co.jp)



