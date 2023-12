[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、松任谷由実の50周年を記念したコラボベストアルバム「ユーミン乾杯!!~松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム~」を12月20日(水)に発売します。







1972年、荒井由実としてシングル「返事はいらない」でデビュー。ユーミンの愛称で親しまれる松任谷由実。

昨年リリースした「ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~」で史上初6年代首位獲得の記録でギネス世界記録(TM)にも認定されました。



今作のコンセプトは「懐かしい未来、新しい過去」。通常のトリビュートやリミックスではなく、松任谷由実の原曲のマルチテープの一部を用い、当時のデータとアーティストがセッションするという新しい形のコラボベストアルバムとなっています。

参加アーティストは松任谷由実とゆかりが深く、この企画に賛同してくれるアーティストを松任谷由実自らが選定。岡村靖幸、くるり、GLIM SPANKY、小室哲哉、Nina Kraviz、乃木坂46、YOASOBI、YONCE(Suchmos・Hedigan’s)、RHYMESTER(五十音順)といったアーティストとのコラボレーションが実現しました。加えて、”元祖コラボ曲”とも言える、松任谷由実、小田和正、財津和夫名義で1985年に7インチシングルレコードのみでリリースされた「今だから」を、Goh HotodaによるリマスターにてCD初収録しています。



YOASOBIの手掛けた「中央フリーウェイ」は、松任谷由実から『すべてのことはメッセージ 小説ユーミン』(著・山内マリコ/マガジンハウス・2022年発売)を原作として新たに歌詞を追加するアイデアが浮上。新たに加えられた歌詞と共に2023年ヴァージョンの楽曲が完成しました。



桑田佳祐&松任谷由実名義の「Kissin’ Christmas (クリスマスだからじゃない) 2023」も収録されています。1986年、桑田佳祐が中心となって企画した伝説の音楽番組・日本テレビ「メリー・クリスマス・ショー」のために制作された作詞・松任谷由実、作曲:桑田佳祐による原曲を、世界観はそのままに大胆なアイデアでリメイク、桑田と松任谷のデュエット歌唱も新たにレコーディングした作品です。楽曲の中では桑田佳祐、松任谷由実それぞれの名曲もマッシュアップされるなど、日本ポップス史の歩みを凝縮した1曲に仕上がっています。



特典映像「“ユーミン返杯”参加アーティストへ~ユーミンからのメッセージ~」では、今作に参加してくれたアーティストへ松任谷由実からの“返杯”として感謝のメッセージを綴った直筆の手紙を紹介。本人自らが手紙を読み上げ、お茶の水など楽曲ゆかりの地を巡り、楽曲への感想、原曲の制作秘話や、それに纏わるエピソードを語るインタビューの模様も収録しています。



作品のリリースを記念して「みんなでユーミン乾杯!!」キャンペーンを開催。「乾杯したい!」と思った喜びの瞬間を写真に撮り、ハッシュタグ「#みんなでユーミン乾杯」を付けて、X(旧Twitter)、またはInstagramに投稿してくれた方の中から抽選で30名様に「ユーミン万歳&乾杯ペアグラス」を差し上げます。



特典映像「“ユーミン返杯”参加アーティストへ~ユーミンからのメッセージ~」ダイジェスト映像





ユーミン乾杯!!~松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム~

2023年12月20日(水)発売



初回限定盤A【CD+Blu-ray】¥4,500(+税) UPCH-29465

初回限定盤B【CD+DVD】¥4,000(+税) UPCH-29466

通常盤【CD】¥3,000(+税) UPCH-20663



ブックレット:参加アーティストへのユーミン直筆の手紙をブックレットに掲載。(32P)

特典映像:“ユーミン返杯”参加アーティストへ~ユーミンからのメッセージ~



■収録曲(全10曲)

1. 影になって/岡村靖幸 cheers 松任谷由実

2. 中央フリーウェイ/YOASOBI cheers 松任谷由実

3. Kissin' Christmas (クリスマスだからじゃない) 2023/桑田佳祐&松任谷由実

4. 今だから/松任谷由実 小田和正 財津和夫

5. 春よ、来い (Nina Kraviz Remix)/Nina Kraviz, Yumi Matsutoya

6. SATURDAY NIGHT ZOMBIES/RHYMESTER cheers 松任谷由実

7. 真珠のピアス/YONCE cheers 松任谷由実

8. 守ってあげたい/乃木坂46 cheers 松任谷由実(produced by 小室哲哉)

9. 輪舞曲(ロンド)/くるり cheers 松任谷由実

10. 真夏の夜の夢/GLIM SPANKY cheers 松任谷由実



▼1985年6月1日発売「今だから」7インチシングルレコード ジャケット写真



■ユーミン乾杯!!特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/yuming/kanpai/



■松任谷由実「みんなでユーミン乾杯!!」キャンペーン

12月20日(水)発売「ユーミン乾杯!! ~松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム~」のCDと一緒に、あなたが「乾杯したい!」と思った喜びの瞬間を、ハッシュタグ「#みんなでユーミン乾杯」を付けて、X(旧Twitter)、またはInstagramに投稿してください。

乾杯をしている写真はもちろん、誰かを祝福したい!素敵な風景を観た!これが今年の自分へのご褒美!などなど、乾杯したい!と思った、喜びの瞬間を写真に撮って、みんなでシェアできたらと思っています。

素敵な投稿の方には、「ユーミン万歳&乾杯ペアグラス」を抽選で30名様に差し上げます!

投稿期間は12/25クリスマスまで!是非ご参加ください。

【投稿期間】

2023年12月20日(火)12:00 ~ 2023年12月25日(月)23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

【景品】

抽選で「ユーミン万歳&乾杯ペアグラス」を30名様にプレゼント

https://www.universal-music.co.jp/matsutoya-yumi/news/2023-12-20/



■松任谷由実PROFILE

1972年、多摩美術大学在学中に荒井由実として、シングル「返事はいらない」でデビュー。ユーミンの愛称で親しまれ、「ひこうき雲」「やさしさに包まれたなら」「守ってあげたい」「真夏の夜の夢」「Hello, my friend」「春よ、来い」など、数々の名曲を生み出す。これまでにオリジナルアルバム39作品をリリース。史上初のアルバム総売上ソロ歌手3,000万枚を突破する等、名実共に日本を代表する女性アーティストとして活躍を続けている。





昨年、2022年7月5日にデビュー50周年を迎え、10月4日に「ユーミン万歳~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~」をリリース。オリコン史上初となる6年代首位を獲得。今年5月からは、50周年を記念した自身のキャリア最大の全国アリーナツアー「50th Anniversary 松任谷由実コンサートツアー The Journey」を開催。追加公演含め全54公演574,000人の動員を予定している。



■松任谷由実INFORMATION

HP https://yuming.co.jp/

X: https://x.com/yuming_official?s=11&t=6vB2__EQRyQMrodI6iZacA

X:(STAFF): https://x.com/yumingstaff?s=11&t=6vB2__EQRyQMrodI6iZacA

Facebook: https://www.facebook.com/yuming.official

Instagram: https://www.instagram.com/yuming_official/

・UNIVERSAL MUSIC JAPAN 松任谷由実:http://www.universal-music.co.jp/matsutoya-yumi/



