[株式会社そごう・西武]

羊文学からのクリスマスプレゼント!



12月12日(火)から、西武渋谷店にて羊文学がクリスマススタンプラリーを実施。アプリをダウンロードして館内を巡って全3つのスタンプを集めると羊文学からのクリスマスプレゼントが貰えます。





【羊文学クリスマススタンプラリー in 西武渋谷店】







■会期:12月12日(火)~12月25日(月)

■会場:西武渋谷店館内3か所

■特典内容

【参加特典(スタンプ1つ)】

全員にオリジナルスマホ壁紙プレゼント

【コンプリート特典 (スタンプ3つ)】

1. 先着でスペシャルステッカーセット(3枚入り)をプレゼント

2. 抽選でスペシャルグッズをプレゼント ※いずれか1つに応募可、後日発送予定

A賞:TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ「more than words」 アニメ描き下ろしジャケットキャンバス(3名) (C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

B賞:サイン入り 羊文学グッズ(3名)

C賞:サイン入り フォトエキシビションパネル(3名)

■スタンプラリー参加方法

(1)アプリ「furari」をダウンロード https://furari.jp/app_dl

(2)アプリを起動し、【羊文学 クリスマススタンプラリー in 西武渋谷店】に参加

(3)各チェックポイント3ヶ所でQRコードをアプリから読み込み、スタンプをゲット!

(4)スタンプを3つゲットしたら、プレゼント引き換え場所にてスタンプをご提示いただき、プレゼントをお受け取りください。

■チェックポイント

西武渋谷店 館内3か所

・A館1階=正面入口(インフォメーション前)

・A館5階=レセプションルーム(羊文学フォトエキシビション)

・B館5階=羊文学 クリスマスマーケット

■特典引き換え場所

・B館5階 羊文学クリスマスマーケット レジカウンター



■引き換え期間:12月12日(火)~12月25日(月)20:00まで

※引き換え時間は、各日10:00~20:00に限ります。

●お問い合わせ

スタンプラリーに関するお問い合わせはこちらよりお願い致します。

hitsujibungaku.stamprally@gmail.com



【羊文学LIVE SPOT in SHIBUYA SEIBU】





■会期:12月25日(月)まで

■会場:A館5階=レセプションルーム AB館5階=連絡通路<体験無料>

ご好評の「羊文学LIVE SPOT」PART2も同時スタート。ライブ映像と共に、そのライブ音源を空間で立体的な音場を実現するソニーの360 Reality Audioで、まるでライブ会場で生演奏の音に包み込まれているような臨場感をご体験いただけます。PART2では「羊文学 Live 2023 “if i were an angel,”」のライブ映像から「more than words」、「マヨイガ」「1999」「OOPARTS」「あいまいでいいよ」の全5曲を12月12日(火)からお聴きいただけます。

【羊文学 クリスマスマーケット】





■会期:12月14日(木)~12月25日(月)まで

■会場:B館5階=プロモーションスペース



羊文学のクリスマスライブ「まほうがつかえる2023」グッズを公演初日12月14日(木)より西武渋谷店「羊文学 クリスマスマーケット」でも販売いたします。グッズデザインは、ショーウィンドーのオリジナルアートも手掛けた堀米春寧が担当。メンバーが生地やパターンをこだわり製作したオリジナルパーカーや、部屋をおしゃれに飾るラグタオルなど今年のクリスマスを彩る素敵なラインナップが新たに展開されます。

※在庫数には限りがございますので、期間中でも売り切れになる可能性がございます。予めご了承ください。

■about 堀米春寧 【ほりごめ はるね】



1996年生まれ。高校在学中より絵描きとして活動を開始。いのちの流れと感覚を頼りに描くアート作品は、ドローイングやペインティング、刺繍などを用いて光と闇、祈りを主題に制作している。2024年2月個展開催予定



さらに12月14日(木)1日限定で、西武渋谷店「羊文学 クリスマスマーケット」にてCDを購入された方に、「直筆サイン入りポストカード」や「more than words」アニメジャケット絵柄ステッカーなど、商品に応じた特典をプレゼントいたします。

<商品の特典に関して>

アルバム『12 hugs (like butterflies)』購入の方(初回・通常どちらも)→直筆サイン入りポストカード

シングル「more than words」購入の方→「more than words」アニメジャケット絵柄ステッカー

※特典数には限りがございますので、予めご了承ください。

【羊文学のメジャー3rdフルアルバム『12 hugs (like butterflies)』は12月6日発売】







TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ「more than words」や、NTTドコモ「iPhone14/青春割」CMソング「永遠のブルー」、MBS/TBSドラマイズム「往生際の意味を知れ!」ED主題歌「FOOL」を含む全12曲収録のアルバムとなっている。CD初回生産限定盤には「FUJI ROCK FESTIVAL’21」出演時の映像が全曲収録(Blu-ray)。FUJI ROCK FESTIVAL において新人アーティストの登竜門であるROOKIE A GO-GO出身の羊文学にとって初のメインステージ出演となった本公演は、レッドマーキーとしては異例の動員を記録、YouTubeで行われた生配信でも10万人以上が視聴するなど注目を集めたライブアクトとなった。「あいまいでいいよ」、「1999」など全11曲をフル収録。初回生産分は透明スリーブ仕様の限定デザインとなっている。

about 羊文学 【ひつじぶんがく】







Vo.Gt.塩塚モエカ、Ba.河西ゆりか、Dr.フクダヒロアからなる、繊細ながらも力強いサウンドが特徴のオルタナティブロックバンド。2023年12月6日にニューアルバム『12 hugs (like butterflies)』をリリース。TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ「more than words」を含む全12曲収録。さらに、キャリア史上最大規模となる横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 “III”」も来年4月21日に開催決定。



羊文学×西武渋谷店「by your side Christmas 2023」クリスマス特設サイトはこちら↓↓↓

https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/xmas/



西武渋谷店

・住所:〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

・電話番号:03-3462-0111 (大代表)

・営業時間:午前10時~午後8時

・営業時間などの最新情報につきましては西武渋谷店ホームページをご覧ください。

⇒ホームページ:https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/



