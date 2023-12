[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「ハッピーニューイヤー2024・新春宝竜祭」も開催!



『ラグナロク マスターズ(通称「ラグマス」)』は、「エクストラアップデート【2023 WINTER】」を2023年12月26日(火)に実施いたしました。





https://ragnarokm.gungho.jp/member/update/upd_231220.html





本アップデートにより、鎧・靴部位の魔力注入装備及び、一部の古代装備をアップグレードでランクVにできるようになりました。その他、国王ポリンのカード合成で強力な新カードの作成も可能です。装備やカードを強化して、先のアップデートで実装された高難度ダンジョン「白星飛行船」や凶悪なEXモンスターたちに挑みましょう。





その他にもさまざまなアップデートを実施いたしました。詳細は特設サイトをご覧ください。



【実装日】2023年12月26日(火)メンテナンス後 ~



「ハッピーニューイヤー2024・新春宝竜祭」開催!







https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/2024newyear.html





「ハッピーニューイヤー2024・新春宝竜祭」イベントを開始いたしました。新称号「煩悩まみれ」や「無我の境地」が獲得できる「煩悩退散!」、運勢によって恩恵を獲得できる「新年の運試し!」、「聖輝の結晶」やフェスガチャチケット、新年の特別なイベントカード「新年モチリンカード(2024年)」をゲットできる「ポリンすごろく」、「グラストヘイム防衛・模擬戦」など、さまざまなイベントを実施いたします。



【「ハッピーニューイヤー2024・新春宝竜祭」開催期間】

2023年12月26日(火)メンテナンス後 ~2024年1月24日(水)4:59



▼イベントカレンダーもチェック!▼





「新春スクリーンショット コンテスト2024」に参加しよう!







https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/screenshot_contest2312.html



“新春”をテーマにした「新春スクリーンショット コンテスト2024」をTwitter(X)にて開催します。『ラグマス』に関するスクリーンショット(以下、「SS」)と、キャンペーンハッシュタグ「#新春SS」「#ラグマス」をつけて、投稿してください。



優秀作品に入賞した方には、ゲーム内アイテム「ダークペガサス」(乗り物)と、入手時に特別な称号・実績を獲得できるゲーム内アイテムと、プロフィール欄のラベル「天賦の才」を開放できるゲーム内アイテムをセットでプレゼント。期間中、何回でも投稿可能です。ラグマスTwitter(X)公式アカウント(@RagnarokMasters)をフォローの上、新春の『ラグマス』での楽しい日々を写した素敵なSSを投稿して、ぜひご応募ください。



【募集期間】2023年12月26日(火)メンテナンス後 ~2024年1月14日(日)23:59





