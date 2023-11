[株式会社ポトマック]

PEANUTSの世界観をモチーフにした、毎年恒例のクリスマスツリーもお楽しみに!



「PEANUTS Cafe 中目黒」(http://www.peanutscafe.jp/)他、6店舗(計7店舗)にて『HAPPY HOLIDAY“暖かく幸せに満ちた素敵な時間”』をコンセプトにしたウインターメニューを2023年11月15日(水)~2024年1月中旬(予定)、クリスマスセットを12月1日(金)~12月25日(月)の期間限定で販売いたします。





見た目も可愛いウインターメニュー



スヌーピーのスノーマウンテンタルト 1,320円(税込)

PEANUTSのコミックに登場するスヌーピーがそりすべりをしているシーンをモチーフした見た目も可愛いデザート。

チョコムースとまるごと1個のいちごにチーズクリームを絞り雪山に見立てたタルト。程よい酸味のラズベリージャムがアクセントに。



スヌーピーのスノーマウンテンラテ 1,078円(税込)

ホワイトショコララテに 、ポップコーンやマシュマロなどトッピングし様々な食感が楽しめるドリンク。







彩り鮮やかなクリスマス限定メニュー



クリスマスにぴったりなハンバーググラタンプレートに、PEANUTSのコミックに登場するウッドストックとツリーをモチーフにしたデザート、ドリンクがついたちょっぴり贅沢なクリスマスセットをご用意いたしました。

さらに、ご注文いただいたお客様には、小物入れとして使用できる箱にメモ帳が入ったクリスマスデザインのアートボックス をプレゼント!フタはミニキャンバスアートとして飾ってお楽しみいただけます◎



寒い冬にぴったりな心も体も温まるクリスマス限定メニューをご堪能ください。



Christmas セット 3,960円(税込)

※コーヒー又は紅茶・ノベルティ付き



ポルチーニ茸の香り広がる、ちょっぴりリッチな濃厚クリームソースのハンバーググラタン。ホクホクのお野菜もたっぷりで、食べ応えのある一皿です。

クリスマスデザインの焼印入りのパンと一緒にお召し上がりください。



デザートは、 “HAPPY HOLIDAY!!”にぴったりなクリスマスツリーに見立てたケーキ。

ほんのりビターなチョコレートガナッシュをチーズ風味の抹茶クリームでデコレーションしました。







まだまだあります!店舗限定でお楽しみいただけるメニューやクリスマス装飾!

【PEANUTS Cafe 中目黒】

ウッドストック好きにはたまらないスペシャルルーム限定プラン!



ウッドストックのMERRY CHRISTMAS!!! プラン

お一人様 6,820円 (税込)

"ウッドストック"をテーマにしたスペシャルルームでは、クリスマスを満喫できるプランが今年も登場。

お部屋もクリスマス仕様にバージョンアップしているので、この機会をお見逃しなく!

※2日前要予約



中目黒店で大人気のラテアートに、クリスマスにちなんだ3種類のデザインが登場!

詳しくは、引き続きHPやSNSをチェックしてみてくださいね◎







【PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)】

予約がおすすめ◎年代別5つのコンセプトルームの装飾がクリスマス仕様に!



“個室限定”クリスマスプランも登場予定なのでお楽しみに!

5つの異なるプライベート空間で素敵なひとときをお過ごしください。







【PEANUTS Cafe 大阪】

クリスマス仕様のスクールバスがお出迎え!



PEANUTSのコミックでおなじみのスクールバスでは、店内飲食をされた方限定でバスに乗車して、フォトスポットやバスの中でしか手に入らないクリスマスのアートが施されたカプセルトイをお楽しみいただけます◎







昨年よりバージョンアップした、クリスマスを彩るツリーやリースが楽しめる店舗







■PEANUTS Cafe 中目黒

〒153-0042

東京都目黒区青葉台2-16-7

TEL 03-6452-5882

HP http://www.peanutscafe.jp/

















■PEANUTS DINER 神戸(PEANUTS HOTEL 3F)

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

TEL 078-200-5848

HP www.peanutsdiner.jp/kobe/

















■PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム(南町田)

〒194-0004

東京都町田市鶴間3-1-4

南町田グランベリーパーク パークライフ棟

TEL 042-850-7390

HP http://www.peanutscafe.jp/snoopymuseum-tokyo/















■PEANUTS Cafe 名古屋

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park

TEL 052-211-9660

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/nagoya/

















■PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU B2F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/



















■PEANUTS Cafe 大阪

〒565-0826

大阪府吹田市千里万博公園2−1 ららぽーとEXPOCITY 1F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/osaka/



















■【期間限定】PEANUTS Cafe 博多

〒812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティアミュプラザ 10F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/hakata/















PEANUTS Cafeで特別な人や友人と素敵なひとときをお過ごしください。

公式HP: http://www.peanutscafe.jp/

公式Instagram:@peanutscafe_tokyo https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/

公式Facebook:@peanutscafetokyo https://www.facebook.com/peanutscafetokyo/

公式X(旧Twitter):@peanutscafe2015 https://twitter.com/peanutscafe2015







■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



