[株式会社 宝島社]

性別や年齢などあらゆる「枠」にとらわれないアイデアで商品を展開する大人気コスメティックブランド「UZU BY FLOWFUSHI(ウズ バイ フローフシ)」。

発売より約1週間で完売となった話題作から、ついに新刊が登場です。株式会社宝島社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:蓮見清一)の公式通販サイト「宝島チャンネル」( https://tkj.jp/ )限定版と、Amazon & 楽天ブックス限定版の2種類が誕生します。







↓『宝島チャンネル限定 UZU BY FLOWFUSHI 38℃/99℉ LIP COLLECTION BOOK BLACK edition -limited ver.-』1078円(税込)を予約購入する!

https://tkj.jp/book/?cd=TD690240





前代未聞の話題作「UZU BY FLOWFUSHI」公式ブランドブック 待望の新刊が登場!



特別アイテムはリップ2点セット

スペシャルな一冊が2022年12月下旬、再び登場予定!



【特別アイテムは↓】



UZU 38℃ / 99℉ LIPSTICK <YOU> -0.5 SHEER GRAY





血色感を自在にコントロールできるカラー効果に加え、ほかのリップアイテムと重ねて新しい質感や色の変化を楽しむベース/トップコート効果、リップバームを超える優れたトリートメント効果も。



●乳酸菌「ラ・フローラ EC-12」を約190億個以上配合

●抜群の密着力、キープ力と滑らかな塗り心地を両立





UZU 38℃ / 99℉ LIP TREATMENT -4 BLACK





“黒グロス”の可能性を無限に広げる、うるおいと透け感のニュアンスチェンジ。

いつも使用しているリップに塗り重ねれば、違った表情に出会えます。

(SPF20 / PA++)



●乳酸菌「ラ・フローラ EC-12」を約300億個以上配合

●独自の天然ミネラル成分を配合

●リップバーム & リップグロスのハイブリッド処方





いつものメイクにスパイスを効かせる豪華アイテムを、本誌限定デザインの「フラップポーチ」(*)に封入しお届け。プレゼントにもぴったりです。







リップ2本+フラップポーチ+ミニBOOK(8P)のセットが1078円(税込)のスペシャルプライスです!

この機会をお見逃しなく。





↓『宝島チャンネル限定 UZU BY FLOWFUSHI 38℃/99℉ LIP COLLECTION BOOK BLACK edition -limited ver.-』1078円(税込)を予約購入する!

https://tkj.jp/book/?cd=TD690240





※数に限りがあります。お早目のご予約をおすすめいたします

※第1弾とは仕様が異なり、ボックスタイプではありません

※本商品は、宝島チャンネルのみの販売となります。またフラップポーチのバージョン違いがAmazon、楽天ブックスにて販売しています。その他のネット書店、一般書店での販売はありません





↓Amazon、楽天ブックス版のフラップポーチはコチラ



↓『UZU BY FLOWFUSHI 38℃/99℉ LIP COLLECTION BOOK BLACK edition』1078円(税込)を宝島チャンネルで予約購入する!

https://tkj.jp/book/?cd=TD038036





↓『UZU BY FLOWFUSHI 38℃/99℉ LIP COLLECTION BOOK BLACK edition』1078円(税込)をAmazonで予約購入する!

https://www.amazon.co.jp/dp/4299038037





↓UZU BY FLOWFUSHI 38℃/99℉ LIP COLLECTION BOOK BLACK edition』1078円(税込)を楽天ブックスで予約購入する!

https://books.rakuten.co.jp/rb/17341181/





※フラップポーチのデザインは変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください





web edit/FASHION BOX



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-16:46)