[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ポスト・マローンの最新アルバム「オースティン」の日本盤を9月15日(金)に発売します。







2016年にアルバム「ストーニー」でデビュー。ラッパー、シンガーソングライター、レコーディング・プロデューサー、ギタリストなど、幅広い才能を持つアーティストとして活躍するポスト・マローン。今月末には一夜限りの初単独来日公演も決定しています。

今作は、2022年の「トゥエルヴ・カラット・トゥースエイク」に続く5作目のスタジオ・アルバムです。ポスト・マローンと彼の長年のコラボレーターであるルイス・ベルとアンドリュー・ワットがプロデュースを担当、全曲生演奏をし全17曲が収録されています。



日本盤の発売を記念して、BARBER SHOPとのキャンペーン「STAY FRESH STAY TUNED Post Malone New Album “Austin”」がスタート。全国のBARBER SHOPが、店内BGMをはじめ、限定ステッカー配布、オリジナルカットクロスでのカットなど、期間限定でポスト・マローン一色となっています。キャンペーン期間中には全国5都市でPOP UP EVENTも開催される予定です。



Post Malone - Mourning (Official Music Video)



Post Malone - Overdrive (Official Live Performance) | Vevo



ポスト・マローン 「オースティン」

Post Malone / Austin

9月15日(金)発売



https://umj.lnk.to/PM_AUSTIN



<トラックリスト>

1. “Don’t Understand” ドント・アンダースタンド

2. “Something Real” サムシング・リアル

3. “Chemical” ケミカル

4. “Novacandy” ノヴァキャンディー

5. “Mourning” モーニング

6. “Too Cool To Die” トゥー・クール・トゥ・ダイ

7. “Sign Me Up” サイン・ミー・アップ

8. “Socialite” ソーシャライト

9. “Overdrive” オーヴァードライブ

10. “Speedometer” スピードメーター

11. “Hold My Breath” ホールド・マイ・ブレス

12. “Enough Is Enough” イナフ・イズ・イナフ

13. “Texas Tea” テキサス・ティー

14. “Buyer Beware” バイヤー・ビウェア

15. “Landmine” ランドマイン

16. “Green Thumb” グリーン・サム

17. “Laugh It Off” ラフ・イット・オフ



「STAY FRESH STAY TUNED Post Malone New Album ”Austin“」



<POP UP EVENT>

9月10日(日) CHILL CHAIR 吉祥寺 2nd BARBER & DELI (東京) *終了

9月17日(日) MERICAN BARBERSHOP FUK (福岡)

9月24日(日) EIGHT GENTS (大阪)

10月1日(日) BARBER STYLE CLUB 3 (仙台)

10月8日(日) 上田理髪店 新さっぽろ店 (北海道)



music by DJ SAAT



お問い合わせ先:austin.barber2023@gmail.com



■来日公演情報

POST MALONE

IF Y’ALL WEREN’T HERE, I’D BE CRYING

2023年9月27日(水)

有明アリーナ

Open 17:30 / Start 19:00

https://www.livenation.co.jp/postmalone2023



【アーティスト情報】

