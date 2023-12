[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「ひかりの粒子」を集めてアイテムをゲットしよう!「討伐ステージ」と「強化祭わんだふる」も開催!



アクションパズルRPG『ケリ姫スイーツ』は、年末年始のスペシャルイベント「ひかりの祭典」を2023年12月26日(火)より期間限定で開催いたします。





▶▶『ケリ姫スイーツ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231226kpspt01



https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/1226/event_p9DFa.html







ゲーム内イベント「ひかりの祭典」では、“ひかりの使用人”と共に、「ひかりの粒子」を集めて、限定アイテムを入手することができます。



イベントの遊び方 その1





初登場となる、ひかりの使用人「ブラン」「ノワール」の作成本と素材アイテム「妖精の呼び鈴」をお知らせにお届けします。「ブラン」か「ノワール」、どちらかお好きな方を選び、使用人をゲットしましょう。

イベントの遊び方 その2







イベントステージ「ひかりの祭典」は1日1回のみ挑戦が可能です。使用人「ブラン」「ノワール」の成長に必要なおやつ「やみのかけら」がドロップするので入手しましょう。



イベントの遊び方 その3





“ひかり”が大好きな使用人「ブラン」「ノワール」は、素材アイテム「ひかりの粒子」を見つけることができます。期間限定アイテムの作成に必要な素材を一緒に集めましょう。なお、「ブラン」「ノワール」を“じっくり”で探索に出すと、必ず1個「ひかりの粒子」を拾ってきます。



あわせて、作成本「ひかりのランタンの本」「ひかりのペンダントの本」などが手に入る「ひかりの祭典チャレンジ」を実施します。毎日ログインして、期間限定アイテムなどをゲットしましょう。

年末年始は『ケリ姫スイーツ』のお祭り「ひかりの祭典」で楽しくお過ごしください。



【開催期間】2023年12月26日(火)12:00 ~ 2024年1月11日(木)11:59



「討伐ステージ」&「強化祭わんだふる」を開催!





https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/1226/event_fQ9zb.html



期間限定で、討伐ステージ「幸福の蒼い鳥」と「強化祭わんだふる」を2023年12月26日(火)より開催します。







【開催期間】2023年12月26日(火)12:00 ~ 2024年1月11日(木)11:59



▶▶『ケリ姫スイーツ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20231226kpspt01





『ケリ姫スイーツ』基本情報







タイトル:ケリ姫スイーツ

ジャンル:アクションパズルRPG

対応機種:iPhone/iPad iOS 11.0以上(CPU A8以上)、Android OS 6.0以上

公式サイト:http://kerihime.gungho.jp/kps/

特徴:簡単なアクションとパズルゲームのような戦略性でモンスターを倒す、ステージクリア型のアクションパズルRPGです。武器や防具に経験値を溜めたり、数多くの武器や「姫」の衣装を場面により変えたりして、

キャラクターを成長させながらステージを進みましょう。

コピーライト表記:(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)およびGoogle Play(TM)は、Google LLC の商標、または登録商標です。

※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※掲載情報は、掲載時点のものです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/26-14:47)