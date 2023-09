[株式会社光文社]

表紙・齋藤飛鳥をはじめ、アイドル、モデルが登場する充実のラインナップ復刊6周年のアニバーサリー号は"SPARK/煌めき"をテーマに『bis』の世界観を発信







9月29日発売の『bis』11月号は――





●齋藤飛鳥 表紙&巻頭10p特集 『bis』6周年のアニバーサリー号で自らの6年間を振り返る

●与田祐希(乃木坂46)・牧野真莉愛(モーニング娘。'23)・佐藤ノア・桃月なしこ・中村里砂・ミチ お手本にしたい6人の、キラキラメイクときれいの秘密をチェック

●永瀬廉(King & Prince) キラキラが似合う彼だから、煌めきとともにシューティング

●新條由芽・古田愛理・本間日陽(NGT48) こだわりのランジェリーで自分らしく輝いて

●山田杏奈 ドレスから小物まで、スタイリッシュな煌めきを身に纏って

●大谷映美里(=LOVE) 『bis』レギュラーモデルを卒業! 思い出をプレイバック

●上國料萌衣(アンジュルム)・華村あすか・森日菜美 「理想の体になるための方法をお教えします」

●金村美玖(日向坂46)・貞野遥香(NMB48) 脳をリラックスさせるための五感を刺激する方法

●一部のネット書店でポストカード特典あり



SPARK 煌めきは止まらない 齋藤飛鳥







乃木坂46を卒業して、ますます煌めく美しさを放つ齋藤飛鳥さんが、表紙と巻頭10ページ特集に登場です。キラキラディテールを盛り込んだオータムファッションを披露。ときに優雅に、ときにカジュアルにと、さまざまな表情を見せてくれました。『bis』が復刊した6年前から登場している齋藤さん。インタビューでは、この6年間の変化、ファンへの思い、最近の様子など、仕事からプライベートまでたっぷり語っています。



『bis』 6th Anniversary TO SHINE MORE Part1 輝き続けるbisガール達のビューティマインド 与田祐希(乃木坂46)・牧野真莉愛(モーニング娘。'23)・佐藤ノア・桃月なしこ・中村里砂・ミチ









『bis』6周年を記念して、美をアップグレードし続けるbisガール6人の最新ビューティTips & キラキラセルフメイクをお届け。与田祐希さん、牧野真莉愛さん、佐藤ノアさん、桃月なしこさん、中村里砂さん、ミチさんがトライ&エラーを繰り返し、たどり着いた輝きの秘密がわかります。アニバーサリー特集「Part2 bisガール達の最新プロフィール」「Part3 bisヒストリー」も要チェック。



sparkle boy 潤んだ煌めきの中で 永瀬廉(King & Prince)





King & Princeのメンバーとしてはもちろん、映画やドラマでも大活躍の永瀬廉さんが2年半ぶりに登場。8ページの特集で、印象的な4ルックを軽やかに着こなしています。インタビューでは、今号のテーマ"Spark/煌めき"に関連したエピソードを披露。ライブで見たペンライトがキラキラ輝く光景に感動したこと、「最高の気分だったドーム公演をまたやりたい」と語っています。



Confidence and power 自分らしく輝くための特別なランジェリー 新條由芽・古田愛理・本間日陽(NGT48)







肌に触れるランジェリーは心地よいものを選びたい。デザイン、機能性にこだわり、自分らしく輝けるランジェリーを纏うことでいつもより自信が持てるはず。新條由芽さん、古田愛理さん、本間日陽さんがランジェリーを纏い、シューティング。可愛くて、優雅で、セクシーで……そんな心ときめくアンダーウエアのラインナップからお気に入りを見つけて。



Infinite Radiance 新たな輝きを求めて 山田杏奈







溢れる才能とイノセントな輝きで注目を集める女優、山田杏奈さんが2年ぶりに『bis』に登場。身につけるだけでパワーをもらえるような、まばゆい煌めきを全身に纏って、ドラマティックな個性を発揮しています。奇しくも今個人的にも“キラキラブームが来ている”という山田さん。インタビューでは、今欲しいもの、おうち時間の過ごし方など、プライベートについてもたっぷり語っています。



Best Graduation! 大谷映美里が可愛い理由 大谷映美里(=LOVE)







『bis』のレギュラーモデルとして、これまで本誌を盛り上げてくれた=LOVEの大谷映美里さんが今号をもって卒業。ラストはキラキラと輝く彼女の可愛さの秘密に迫ります。プライベートについて語ってくれたQ&Aや思い出に残った撮影のエピソードは必見。また、2018年の初登場からこれまでを、懐かしい写真とともに振り返ります。



Love My Body 愛するボディのメイク&ケア 上國料萌衣(アンジュルム)・華村あすか・森日菜美







美しい体……人が求める価値観はそれぞれ違います。『bis』で輝くあの子が目指す理想の体とそのために努力していることとは? 上國料萌衣さん、華村あすかさん、森日菜美さんほかbisガール達が、ボディメイク&ケアのマイルール、インナーケアやメンタルケアなどを教えてくれました。実践してみたいアプローチ法が盛りだくさんです。



touch the feeling 五感で紡ぐ、秋のロマンス 金村美玖(日向坂46)・貞野遥香(NMB48)







毎日を忙しく生きる現代人は、ストレスなどで脳が疲労し五感が鈍る傾向に。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の5つの感覚を意識的に刺激すると、脳がリラックスして心身を癒す効果があるとされています。あなたも五感を研ぎ澄まして、ロマンチックな秋を過ごせますように。



◆好評連載

佐藤勝利(Sexy Zone)/与田祐希(乃木坂46)/水野しず/girlie alliance



一部の書店でポストカード、生写真特典あり





セブンネットショッピング限定購入特典 齋藤飛鳥 ポストカード ランダム1枚(全3種)





HMV&BOOKS online&各店舗購入特典 大谷映美里 ポストカード ランダム1枚(全2種)





TSUTAYA EBISUBASHI・紀伊國屋書店グランフロント大阪店 限定購入特典 貞野遥香(NMB48)ポストカード(各1種)







紀伊國屋書店新潟店 限定購入特典 本間日陽(NGT48)生写真 ランダム1枚(全2種)



WEBサイト、SNSでも『bis』の世界を発信中





Webサイト(https://bisweb.jp/)、X、インスタグラム、TikTok、Threads(すべて@bis_web)、YouTubeチャンネル「bis Channel」(https://bit.ly/2CgFEzm)では、オリジナルコンテンツも更新中!



雑誌『bis』とは





2017年10月に隔月刊誌(偶数月の1日発売)として光文社より創刊、同時にbiswebを開設。ガーリーな心を持ち続ける人のためのファッションカルチャーマガジンとして、「甘すぎない可愛さ」を雑誌とweb、X、インスタグラム、TikTok、Threads、YouTubeで発信。コアターゲットは、自分らしさを大事にする女性。独創的でアートな誌面も評判。人気の女優やアイドルも多数モデルとして登場している。



【『bis』2023年11月号詳細】

発売:光文社

発売日:2023年9月29日(金)

特別定価:780円(税込み)

※通常版、増刊ともに発売日・定価は同じです



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-15:16)